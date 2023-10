Rotana fait appel à Thynk pour briser les silos et offrir une expérience client fluide à l’hôtel

Dans un monde dynamique où la technologie progresse rapidement, l’industrie hôtelière est au bord d’une ère de transformation. L’adoption de technologies innovantes promet d’améliorer l’expérience des clients, de responsabiliser les employés de l’hôtellerie et de rationaliser les opérations. Rotana, l’une des principales sociétés de gestion hôtelière de la région avec des hôtels au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe de l’Est et en Turquie, a reconnu le potentiel de la technologie et est à l’avant-garde de cette révolution. Dans une récente interview avec Thynk.CloudGuy Hutchinson, président et chef de la direction de Rotana, met en lumière l’avenir de l’hôtellerie et souligne la nécessité de briser les silos pour exploiter pleinement les avantages de la technologie.

L’expérience client : la technologie comme facteur clé

La technologie a révolutionné tous les aspects de nos vies, et l’industrie hôtelière ne fait pas exception. Cependant, Hutchinson reconnaît que l’industrie a été quelque peu lente à adopter la technologie par rapport à d’autres secteurs. Alors que l’hospitalité est traditionnellement axée sur les interactions humaines personnalisées, la technologie a le potentiel de compléter et d’améliorer ces interactions, plutôt que de les remplacer.

La clé pour tirer parti de la technologie réside dans son intégration transparente dans le parcours client. Hutchinson a déclaré : « Nous considérons réellement cette intégration comme quelque chose de crucial pour l’avenir. Le véritable avantage qu’offre la technologie est la capacité d’éliminer les goulots d’étranglement, la capacité de déplacer les points sensibles traditionnels du parcours client grâce à l’hôtellerie. Le véritable avantage de la technologie réside dans sa capacité à créer un parcours client rapide, efficace et personnalisé.

Dès la phase précédant l’arrivée, l’arrivée, le séjour et le départ, la technologie peut créer un espace centré sur le client. Les clients auront la liberté de choisir quand ils souhaitent une interaction humaine et quand ils préfèrent la technologie en libre-service. En automatisant les tâches et les processus de routine, vous permettez aux employés de se concentrer sur la fourniture d’une véritable hospitalité, de services exceptionnels et d’établir des liens durables avec les clients.

Donner du pouvoir aux employés de l’hôtellerie grâce à la technologie

Les employés de l’hôtellerie jouent un rôle essentiel en offrant des expériences mémorables aux clients. En adoptant une technologie qui rationalise les processus et réduit la charge administrative, les entreprises hôtelières peuvent permettre à leurs employés de donner le meilleur d’eux-mêmes.

L’approche traditionnelle cloisonnée de la technologie dans le secteur hôtelier a souvent conduit à des inefficacités et à des tâches redondantes. Hutchinson souligne la nécessité d’une approche plus intégrée et holistique. En supprimant les silos et en intégrant les systèmes, les employés peuvent accéder de manière transparente aux informations pertinentes, ce qui leur permet de proposer des expériences personnalisées et d’anticiper les besoins des clients.

Grâce à la technologie gérant les tâches répétitives telles que les confirmations de réservation, la facturation et les commandes de service de chambre, les membres des employés peuvent consacrer plus de temps à interagir avec les clients, à comprendre leurs préférences et à créer des moments inoubliables. Le résultat est des employés plus satisfaits, conduisant à une amélioration de la satisfaction et de la fidélité des clients.

« En donnant aux employés les moyens de faire ce qui compte vraiment, c’est-à-dire parler à leurs collègues, se concentrer sur la qualité du service, convertir les clients, fournir un service, parler aux clients, vous donnez alors vraiment, vraiment, complètement les moyens à l’environnement hôtelier de vivre dans un environnement différent. chemin. » – Guy Hutchinson, président et chef de la direction de Rotana

La nécessité d’une meilleure intégration : briser les silos

L’un des changements les plus importants nécessaires dans le secteur hôtelier est l’élimination des silos en matière de mise en œuvre technologique. Hutchinson identifie cela comme un défi urgent que l’industrie doit relever pour rester compétitive et pertinente à l’ère numérique.

Historiquement, les entreprises hôtelières ont adopté des fournisseurs de systèmes mondiaux à grande échelle, chacun s’occupant de fonctions commerciales spécifiques telles que la finance, les achats ou la gestion immobilière. Même si ces solutions répondaient à leurs objectifs, elles manquaient souvent d’intégration et d’interopérabilité transparentes. En conséquence, des silos d’informations sont apparus, entravant la communication et la collaboration entre les différents départements.

« Nous constatons une concentration beaucoup plus grande sur l’intégration. En ce qui concerne la façon dont nous gérons nos processus, simplement pour être beaucoup plus efficaces et beaucoup plus conviviaux pour le client. -Guy Hutchinson

Cependant, l’avenir de l’hôtellerie réside dans la création d’un écosystème plus connecté et intégré où les systèmes technologiques fonctionnent harmonieusement ensemble. Hutchinson envisage de passer de systèmes rigides à des solutions plus flexibles, agiles et adaptables. Au lieu d’investir dans des systèmes distincts qui ne communiquent pas efficacement, les entreprises hôtelières devraient se concentrer sur la mise en œuvre d’une technologie qui s’intègre à d’autres systèmes, favorisant ainsi la collaboration et le partage de données.

Innovations inspirantes et rôle des startups

La voie vers une intégration transparente et l’élimination des silos nécessite une réflexion et des solutions innovantes. Alors que certaines grandes entreprises hôtelières peuvent avoir du mal à remanier leur infrastructure existante, les startups plus petites et plus agiles sont bien placées pour prendre la tête de la transformation du secteur.

Les startups ont l’avantage d’être agiles et capables d’adopter les dernières technologies sans être alourdies par les systèmes existants. Ils peuvent créer des solutions innovantes qui comblent les écarts entre les différents départements et favorisent une meilleure collaboration. L’objectif est de créer un écosystème où les données circulent librement et où les informations sont facilement accessibles à toutes les parties prenantes, permettant une prise de décision éclairée et une expérience client améliorée.

Hutchinson souligne l’importance d’adopter une perspective avant-gardiste, ouverte à l’intégration de technologies de rupture qui remettent en question les normes traditionnelles. Les startups qui s’alignent sur cette approche sont susceptibles d’acquérir un avantage concurrentiel en s’attaquant aux problèmes du secteur et en proposant des solutions efficaces et rentables.

Le partenariat de Rotana avec Thynk : un pas vers la rupture des silos

« La possibilité pour un directeur commercial de faire un appel commercial, de s’asseoir au café, de prendre une tasse de café, de compléter ses notes de vente, d’envoyer une proposition à un invité, etc. et de faire tout cela en quelques minutes, c’est révolutionnaire dans le domaine. . Le succès que nous constatons avec Thynk nous a déjà incité à envisager d’étendre l’utilisation du système à d’autres équipes, comme l’équipe de développement. – Guy Hutchinson, président et chef de la direction de Rotana

Le partenariat de Rotana avec Pensez, un fournisseur de technologie spécialisé dans le CRM commercial, illustre l’engagement de l’entreprise à briser les silos au sein de ses opérations. Hutchinson explique comment la recherche par Rotana d’un CRM de vente complet et intuitif l’a conduit à Thynk.

Traditionnellement, les processus de vente au sein de l’hôtellerie ont été déconnectés des autres départements. Le CRM de vente innovant de Thynk, optimisé par Salesforce, offrait une nouvelle perspective, s’intégrant parfaitement à d’autres aspects de l’entreprise, tels que les ventes et la restauration, créant ainsi un environnement plus holistique.

Rotana a reconnu le potentiel de la solution de Thynk pour améliorer la productivité de ses équipes commerciales et offrir des temps de réponse plus rapides aux clients potentiels. En automatisant des processus tels que la génération de propositions et en fournissant une interface conviviale, le CRM de Thynk a permis aux employés commerciaux de Rotana de se concentrer sur l’établissement de relations et la fourniture de services personnalisés, plutôt que de s’enliser dans des tâches administratives.

Penser à l’avenir

L’avenir de l’hôtellerie réside dans l’adoption de la technologie en tant que catalyseur, en améliorant l’expérience client et en permettant aux employés d’exceller dans leur rôle. En éliminant les silos et en adoptant une intégration transparente, les entreprises hôtelières peuvent ouvrir de nouvelles possibilités et offrir des expériences clients exceptionnelles. Rotana, avec son approche avant-gardiste et ses partenariats stratégiques comme Thynk, ouvre la voie vers un avenir plus connecté, agile et centré sur le client dans le secteur hôtelier. À mesure que d’autres acteurs emboîtent le pas, nous pouvons nous attendre à ce que l’industrie prospère, établissant de nouvelles normes en matière de service personnalisé et d’innovation axée sur la technologie.

Votre entreprise a-t-elle des nouvelles qu’elle aimerait partager avec nos lecteurs ? Si tel est le cas, nous vous invitons à consultez nos directives éditoriales et soumettez votre communiqué de presse pour considération de publication.

En rapport