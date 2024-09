Ross Video dévoile Ultricore Tally

OTTAWA, Canada—Ross Video a lancé Ultricore Tally, une solution de contrôle et de gestion de comptage complète et polyvalente et la présentera à l’IBC 2024, du 13 au 16 septembre, au RAI Amsterdam Convention Center.

En tant qu’application logicielle installée sur Ultricore BCS, Ultricore Tally peut être utilisée soit comme solution de comptage autonome, soit avec d’autres fonctions Ultricore pour offrir une expérience de contrôle enrichie. Ultricore Tally va au-delà de la fonctionnalité de base de traçage des signaux en direct depuis l’origine jusqu’au point de surveillance et offre une gamme d’interopérabilité, d’évolutivité et de flexibilité de configuration, a déclaré la société.

Ultricore Tally offre un support direct pour une vaste collection de protocoles de communication standard de l’industrie pour s’interfacer en temps réel avec les équipements de Ross Video ainsi qu’avec des appareils tiers. Construit sur la base de la technologie Image Video, Ultricore Tally s’intègre à n’importe quel flux de travail, a-t-il déclaré.

La nouvelle solution Tally offre la flexibilité nécessaire pour fonctionner dans pratiquement n’importe quel environnement, des petits systèmes aux systèmes plus complexes, avec des ressources partagées entre plusieurs salles de contrôle, y compris des studios distants et des camions de diffusion mobiles, a-t-il déclaré.

La console Tally System permet une configuration et une gestion simples et centralisées d’Ultricore Tally. Il est possible d’enregistrer un nombre illimité de configurations différentes et de les rappeler rapidement pour répondre aux besoins de différentes productions ou préférences des opérateurs.

« Depuis que nous avons acquis Image Video en 2020, nous avons continué à développer et à améliorer la plateforme de contrôle Tally pour mieux prendre en charge différents environnements et pour assurer une intégration transparente avec la suite de solutions de Ross Video », a déclaré Todd Riggs, directeur de la gestion des produits, Hyperconverged Solutions.

Pour plus d’informations et pour voir Ultricore Tally en action, visitez Ross Video au stand 8.B91 à IBC2024 Du 13 au 16 septembre au Centre de congrès RAI Amsterdam.

Voir la vidéo de Ross au stand 8.B91 de l’IBC 2024.