Ross Valory ne parle plus à ses anciens camarades du groupe Journey

Malgré son histoire en tant que bassiste fondateur de Journey, Ross Valory admet qu’il n’est plus en contact avec ses anciens camarades du groupe.

Valory était là depuis le début, son premier passage dans Journey allant des débuts du groupe en 1973 jusqu’à son premier licenciement en 1985. Le bassiste est revenu dans le line-up en 1995 et y est resté jusqu’à son licenciement acrimonieux en 2020.

Lors d’une récente conversation avec Roche totaleValory a révélé qu’il ne parlait plus à ses anciens camarades du groupe Journey.

« Je n’ai été en contact avec personne, sauf peut-être [former drummer] Steve Smith de temps en temps », a expliqué le bassiste. « Tout le monde a continué sa vie. »

EN SAVOIR PLUS: Modifications de la gamme de voyages : un guide complet

Valory et Smith ont tous deux été licenciés de Journey en 2020 à la suite d’une dispute avec Neal Schon et Jonathan Cain qui affirmaient que la section rythmique tentait un « coup d’État d’entreprise mal conçu » pour prendre le contrôle du nom du groupe.

« Tant de gens sont curieux de savoir ce qui n’a pas fonctionné », a noté Valory à Total Rock, revenant sur sa sortie tumultueuse du groupe. Le bassiste a ensuite expliqué qu’il préférait se concentrer sur le positif, notamment sur l’héritage impressionnant créé par Journey.

« Ce que je veux dire, c’est que nous devrions parler de ce qui s’est bien passé », a poursuivi Valory. « Tous ces fabuleux musiciens qui sont passés sous ce toit au fil des décennies, les musiciens qui restent, le groupe qui reste, avec Arnel [Pineda] chanter et Jonathan et Neal. Ils continuent à ce jour. Je leur souhaite le meilleur. »

Qu’a fait Ross Valory depuis sa sortie de Journey ?

Valory a sorti son premier album solo, Tout ce qui précèdeen avril. Au cours d’une conversation avec l’UCR à l’époque, il a décrit ce que cela signifiait de se lancer dans le travail solo des décennies après le début de sa carrière.

« Il y a de nombreux aspects de ce que je fais – que ce soit en termes d’écriture, d’arrangement, d’enregistrement, de promotion, d’interview – qui ne me sont que trop familiers », a expliqué Valory. « Cependant, cette fois, je suis seul dans la pièce, pour ainsi dire. Parfois, j’ai juste été frappé. C’est comme un éclair. C’est comme : « Est-ce que ça arrive vraiment ? Parce que j’ai attendu longtemps pour le faire, et il m’a fallu beaucoup de temps et d’énergie pour y parvenir. Pince-moi. C’est tout ce que je peux dire.