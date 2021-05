Ross Taylor fait peur à la Nouvelle-Zélande lors de la première journée du camp d’entraînement avant la série de tests en Angleterre | Nouvelles de cricket

Ross Taylor est sans cent dans ses 14 dernières manches

La Nouvelle-Zélande a eu peur avant la série de tests du mois prochain contre l’Angleterre après que Ross Taylor se soit blessé au mollet.

Le batteur de 37 ans a été blessé dans les filets lors de la première journée du camp d’entraînement néo-zélandais et a quitté le terrain pour subir un scan.

L’entraîneur-chef Gary Stead a déclaré: «Les rapports que j’ai reçus jusqu’à présent sont plus de précaution qu’autre chose, mais nous verrons comment il se débrouille.

«Vous êtes toujours inquiet quand des blessures surviennent, mais quelqu’un de la réputation et du calibre de Ross en tant que joueur de test, vous avez toujours un peu d’inquiétude.

« Croiser les doigts, tout va bien et nous avons encore du temps de notre côté, mais nous devrons simplement attendre et voir ce que l’équipe médicale en dira. »

Le capitaine néo-zélandais Kane Williamson pourrait rater une partie de la série de tests en Angleterre en raison de son implication dans l’IPL avec Sunrisers Hyderabad

La Nouvelle-Zélande a deux camps de trois jours prévus avant de partir pour l’Angleterre, où ils joueront une série de deux tests, ainsi que la finale du premier championnat du monde de tests contre l’Inde à Southampton.

Taylor, qui a raté les deux premiers internationaux d’une journée contre le Bangladesh en mars en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, a disputé 14 manches sans cent.

Cependant, Stead a déclaré: « Ross a un excellent bilan de test derrière lui et nous voulons que Ross Taylor joue dans notre équipe de test. »

La Nouvelle-Zélande pourrait déjà se passer de Kane Williamson, Trent Boult, Kyle Jamieson et Mitchell Santner pour au moins un des tests contre l’Angleterre en raison de leur implication dans la Premier League indienne (IPL).

La finale IPL aura lieu le 30 mai et toute personne arrivant au Royaume-Uni en provenance de l’Inde doit s’isoler pendant 10 jours.

Le premier test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande est prévu pour le 2 juin, le second débutant huit jours plus tard.

La Nouvelle-Zélande a nommé une équipe élargie de 20 joueurs – y compris la paire non plafonnée de Devon Conway et Rachin Ravindra – pour le voyage en Angleterre, qui sera ramené à 15 pour la finale contre l’Inde.

Tous les membres de l’équipe ont reçu leur premier vaccin Covid et recevront le deuxième avant d’arriver en Angleterre.