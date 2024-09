Ross Stevens imprime en 3D des maisons modernistes du milieu du siècle de 2050

La conception de Ross Stevens envisage une architecture durable basée sur l’IA

Le modernisme du milieu du siècle 2050 de Ross Stevens explore l’avenir de l’architecture durable pilotée par l’IA, en se concentrant sur la manière dont intelligence artificielle et Impression 3D Les technologies façonneront la conception et les processus de construction des bâtiments d’ici 2050. Cette vision met l’accent sur le rôle de l’IA dans l’optimisation des décisions en analysant des données telles que les angles du soleil et les forces structurelles. L’exploration virtuelle des bâtiments devient possible avant le début de la construction physique, ce qui permet une meilleure planification et une meilleure efficacité.

Au cœur de cette approche se trouve la conception de structures rentables et respectueuses de l’environnement, privilégiant la facilité de construction et de démontage pour faciliter la réutilisation des matériaux. Polymères biosourcéscomme le PLA (acide polylactique), s’avèrent être des matériaux idéaux pour ces bâtiments en raison de leur recyclabilité, de leur résistance structurelle et de leur adaptabilité. Le PLA, un thermoplastique dérivé de ressources renouvelables, offre un mélange de résistance et de flexibilité, ce qui le rend adapté à une utilisation dans diverses applications, des composants structurels aux finitions esthétiques.



toutes les images sont une gracieuseté de Ross Stevens

Le modernisme du milieu du siècle 2050 explore le potentiel de l’impression 3D et de l’IA

La production des composants de construction se déroulerait dans des fermes d’impression 3D locales, utilisant des imprimantes FDM (Fused Deposition Modeling) évolutives et peu coûteuses. Ce système permet la création efficace de composants à grande échelle, avec l’avantage supplémentaire du recyclage en boucle fermée, car les anciens matériaux peuvent être réutilisés dans de nouveaux éléments de construction. Un prototype est actuellement en cours de développement pour produire des composants jusqu’à 1,5 mètre, et les futurs modèles devraient atteindre jusqu’à 4 mètres et inclure des éléments tels que des fenêtres, de la plomberie et des infrastructures électriques. Des câbles en acier inoxydable sont proposés pour améliorer la résistance à la traction des composants structurels. Dirigé par designer industriel Ross Stevens, universitaire à l’Université Victoria de Wellington, cette recherche fusionne l’IA et l’impression 3D pour les bâtiments durables du futur.



