Cinq ans après la légalisation du cannabis au Canada, Ross Rebagliati, médaillé d’or olympique et entrepreneur du cannabis, affirme que les restrictions gouvernementales et la stigmatisation nuisent à la croissance de l’industrie dans ce pays.

Rebagliati a remporté l’or avec son snowboard aux Jeux olympiques d’hiver de Nagano, au Japon, en 1998, l’année où le snowboard a fait ses débuts sur la scène olympique. Bien que le cannabis ne figure pas sur la liste des substances interdites du Comité international olympique, il a été déchu de sa médaille trois jours plus tard lorsque la drogue a été trouvée dans son organisme.

Rebagliati a protesté contre la décision de lui retirer sa médaille, affirmant que les traces de cannabis dans son urine provenaient très probablement de la fumée secondaire de marijuana. Finalement, sa médaille lui a été rendue car le cannabis ne s’est pas avéré améliorer les performances.

Mais, dit-il, ce moment l’a incité à poursuivre une carrière dans le cannabis.

« En fait, j’ai eu l’idée lorsque j’étais détenu au poste de police de Nagano », a-t-il déclaré cette semaine dans une entrevue accordée à CBC News. « Je vais me battre pour cette plante pour le reste de ma vie, créer une entreprise de cannabis et montrer à tout le monde ce qu’est vraiment le cannabis. »

Ross Rebagliati, ancien snowboarder olympique et défenseur du cannabis, est présenté à Williams Lake, en Colombie-Britannique, en mai 2022, pour l’ouverture de l’installation de canne à sucre de la Première Nation de Williams Lake. Rebagliati affirme que les restrictions gouvernementales empêchent l’industrie du cannabis de prospérer au Canada. (Soumis par Ross Rebagliati)

Et même s’il a accepté d’autres emplois pour financer ses rêves, il a persévéré et a fondé le dispensaire de marijuana médicale Ross’ Gold en 2013.

Et le 8 février 2023 – 25 ans jour pour jour depuis qu’il a remporté l’or à Nagano – les produits Ross’ Gold ont commencé à être vendus dans des dispensaires agréés, un moment qui, selon Rebagliati, lui a apporté autant de fierté que sa victoire olympique.

Pour marquer le cinquième anniversaire de la légalisation du cannabis au Canada et pour entendre son point de vue sur la situation de l’industrie, CBC Radio Ouest l’animatrice Sarah Penton s’est entretenue avec Rebagliati depuis son domicile à Penticton, en Colombie-Britannique

Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

ÉCOUTER | Ross Rebagliati, médaillé d’or olympique et entrepreneur en cannabis, parle du commerce du cannabis :

Radio Ouest8h41Ross Rebagliati, médaillé d’or olympique canadien en snowboard et entrepreneur en cannabis, affirme que la réglementation gouvernementale empêche l’industrie d’être rentable et qu’il se bat pour le cannabis depuis 25 ans Vidéo en vedetteRoss Rebagliati, médaillé d’or olympique canadien en snowboard et entrepreneur en cannabis, affirme que la réglementation gouvernementale empêche l’industrie d’être rentable et qu’il se bat pour le cannabis depuis 25 ans

Nous sommes dans la légalisation depuis cinq ans… Comment pensez-vous que nous avons fait ?

Eh bien, pour être honnête, cela a été mouvementé. Personnellement, je suis ravi parce que nous avons enfin réussi à commercialiser la marque Ross’ Gold et à proposer des produits dans les magasins. Donc, à un autre niveau, ce fut une aventure incroyable… mais l’industrie souffre en ce moment.

Les gens ont du mal à payer leurs employés et à payer les impôts et les neuf mètres lorsqu’il s’agit de démarrer une entreprise de cannabis et de faire connaître votre marque. Il y a eu un certain nombre de restrictions qui nous freinent en matière de marketing. Et les outils dont vous avez besoin pour faire connaître votre marque ne sont tout simplement pas disponibles.

D’ACCORD. Parlez-m’en un peu plus à ce sujet. Vous avez d’abord parlé des taxes. Quels sont les blocages dans votre esprit ?

Il existe une taxe appelée taxe d’accise, et le gouvernement impose aux producteurs 1 $ par gramme. Cela ne semble pas grand-chose, mais cela était basé sur un prix de vente aux producteurs de 10 $ le gramme et la réalité est que le maximum qu’ils obtiennent est de 3 $, et dans la plupart des cas de 2,20 $ et même parfois de moins de 1 $ pour le produit. un gramme de cannabis. La taxe d’accise est actuellement de 1 $ le gramme et elle devrait se situer autour de 20 ou 30 cents le gramme.

L’autre concerne les restrictions réglementaires que nous avons. Les niveaux de THC (tétrahydrocannabinol, le composé psychoactif du cannabis) dans les produits comestibles, par exemple, ne peuvent pas dépasser 10 milligrammes et vous ne pouvez pas acheter un emballage contenant plus de 100 milligrammes. Pour quelqu’un qui a une bonne tolérance au cannabis, 100 milligrammes ne sont que le début de la nuit.

Nous examinons donc ce que nous pouvons faire avec la quantité autorisée de THC présente dans les produits comestibles et envisageons également des choses comme les salons de consommation où les gens peuvent aller commander un café, consommer du cannabis, peut-être se procurer un produit comestible ou une boisson au cannabis, et rassemblez-vous et soyez social… et faites vraiment sortir le cannabis de l’ombre afin que les gens puissent sortir de la maison et profiter de leurs amis et être sociaux.

REGARDER | Comment le commerce du cannabis s’est développé :

Un regard sur cinq années de légalisation du cannabis Vidéo en vedetteCette semaine marque le cinquième anniversaire de la légalisation du cannabis au Canada, après quoi les deux premiers magasins de cannabis non gouvernementaux ont ouvert leurs portes à Vancouver. CBC News revient sur les attentes autour de sa légalisation et sur ce à quoi ressemble le marché aujourd’hui.

Vous parlez de « faire sortir le cannabis de l’ombre »… Pouvez-vous nous parler davantage de votre expérience lorsqu’il s’agit, par exemple, d’embaucher des managers de haute qualité, d’attirer des investisseurs, de travailler avec des banques, ce genre de choses ?

Pour l’essentiel, la stigmatisation est atténuante [and] le stéréotype est en quelque sorte en train de disparaître, mais il existe toujours, surtout au niveau de l’entreprise. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’attirer le bon homme d’affaires pour diriger votre entreprise ou gérer votre marque, il existe certaines limites à ce que les gens sont prêts à faire.

De l’autre côté, il y a le secteur bancaire, où les banques sont réticentes à ouvrir des comptes aux sociétés de cannabis. Les compagnies d’assurance sont en quelque sorte dans le même bateau où il est difficile d’obtenir la bonne assurance pour votre entreprise… Il y a là un tas de choses qui empêchent vraiment l’industrie de prospérer et de prendre [cannabis] hors des mains du marché noir.

Si nous pouvons assouplir la fiscalité et la réglementation et simplement rationaliser les activités afin que nous puissions littéralement générer plus de revenus pour le gouvernement — je veux dire, en fin de compte, c’est de cela qu’il s’agit : subvenir aux besoins de nos familles. Il y a beaucoup de petites entreprises qui doivent littéralement fermer leurs portes à un rêve qu’elles ont fait… parce qu’elles ne peuvent tout simplement pas payer leurs factures pour le moment.

Ross Rebagliati remporte la victoire en slalom géant masculin en snowboard le 8 février 1998 aux Jeux olympiques d’hiver de Nagano. (Robert F. Bukaty/Associated Press)

Très récemment, vous avez lancé une gamme de produits [Ross’ Gold] c’est sur les tablettes en ce moment… mais le lancement est arrivé [on] un grand jour dans votre propre histoire. Pouvez-vous nous parler un peu de ce que cela a été de lancer ce produit de cette manière et ce jour-là ?

Ce n’était absolument pas prévu, mais… nous avons finalement mis notre premier produit sur le marché, dans les magasins, le 8 février, et c’est le jour exact où j’ai remporté ma médaille à Nagano, il y a 25 ans. C’était donc un moment assez surréaliste pour moi d’entrer dans le magasin ce jour-là et de voir mon produit enfin en vente.

C’était une mission que je poursuivais depuis 25 ans. Le voir enfin devenir réalité était, je dirais, aussi excitant que d’être aux Jeux olympiques.