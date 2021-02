Ross Mathews est fiancé au Dr Wellington García

Ross Mathews se prépare à dire « oui! »

La star de la télévision de 41 ans est fiancée à Dr Wellington García. Mathews a annoncé l’heureuse nouvelle sur Instagram le mardi 23 février.

« Fiancé, tu restes! » il a écrit à côté d’une photo du couple. «Je suis si fier d’annoncer qu’après plus d’un an ensemble – à travers une pandémie, une quarantaine et des côtes opposées – l’homme le plus intelligent, le plus drôle et le plus gentil que j’aie jamais rencontré a dit: ‘Oui!’ Dr García, je vous aime. Une vie d’aventures vous attend. »

Bien sûr, le futur marié a reçu de nombreux messages de félicitations de la part de ses amis célèbres.

« Tu peux répéter s’il te plait?????? » Gwyneth Paltrow commenté. « Oh mon Dieu, c’est passionnant !!!! Tant d’amour pour vous deux. »

Ajoutée Nicole « Snooki » Polizzi, « Félicitations boo !! »

Mathews a également partagé leur histoire d’amour lors de l’épisode du 23 février de Le spectacle Drew Barrymore.

« Il y a environ un an, j’ai rencontré quelqu’un qui a complètement changé ma vie. Et son nom est le Dr Wellington García, et c’est un éducateur, et il est hilarant et c’est la personne la plus intelligente que j’aie jamais rencontrée. » Le spectacle de ce soir dit alun. « Et vous savez Beyoncé dit: « Si vous l’avez aimé, vous devriez lui mettre une bague? » Eh bien, je l’ai fait. «