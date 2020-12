LAWRENCEVILLE, NJ: Isaiah Ross avait 25 points alors qu’Iona battait Rider 72-64 samedi soir.

Ross a fait 5 sur 6 à partir de 3 points.

Asante Gist a récolté 15 points et 10 passes pour Iona (4-3, 3-1 Metro Atlantic Athletic Conference). Nelly Junior Joseph a ajouté 13 points et neuf rebonds.

Dontrell McQuarter avait 20 points et huit rebonds pour les Broncs (1-5, 1-3). Dwight Murray Jr. a ajouté 15 points et six rebonds. Christian Ings avait 10 points.

Les Gaels ont battu Rider 70-56 vendredi dernier.

___

Pour plus d’informations sur le basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et http://twitter.com/AP_Top25

___

Cela a été généré par Automated Insights, http://www.automatedinsights.com/ap, en utilisant les données de STATS LLC, https://www.stats.com