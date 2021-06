Ross Kemp taquine le retour d’EastEnders en tant que Grant Mitchell – plaisantant qu’il a «une hypothèque à payer»

ROSS Kemp a taquiné un retour à EastEnders en tant que dur à cuire Grant Mitchell – plaisantant qu’il a « une hypothèque à payer » lors d’une apparition sur Good Morning Britain aujourd’hui.

La star de 56 ans était à l’émission de petit-déjeuner ITV pour discuter de Cheers For Volunteers – un appel au public à lever son verre le 4 juillet pour remercier les bénévoles qui ont travaillé sans relâche tout au long de la pandémie de coronavirus.

5 Ross est apparu sur Good Morning Britain aujourd’hui

Au début de l’interview, l’animateur Adil Ray a demandé à Ross si le fait d’être dans les pubs pour promouvoir l’initiative l’avait fait souhaiter qu’il soit de retour dans le feuilleton BBC One qui l’a d’abord catapulté à la gloire – avec son personnage célèbre, le fils de la propriétaire de Queen Vic, Peggy.

Ross a répondu timidement: « Vous ne dites jamais jamais. »

Et alors que la conversation touchait à sa fin, le présentateur a de nouveau mentionné: « Je ne vous ai pas vu jouer depuis un moment, avez-vous mis cela en veilleuse? Regardez-vous des scripts? »

L’acteur devenu documentariste a souri en plaisantant: « Tout ce que je dirai, c’est que j’ai une hypothèque comme tout le monde, alors quoi qu’il arrive! »

5 Il a fait allusion à un retour d’EastEnders

5 Ross est devenu célèbre en jouant Grant Mitchell dans les années 90 Crédit : BBC

Adil et son co-animateur Ranvir Singh ont ri en réponse et ont directement demandé à Ross s’il reviendrait à Walford.

Refusant de l’exclure, la star a répondu : « Qui sait ? Ce n’est pas ma décision, c’est celle de quelqu’un d’autre. »

Ross a rejoint EastEnders pour la première fois en tant que hardman notoire Grant Mitchell en 1990, où il était au centre du drame E20 jusqu’à sa sortie en 1999.

5 Il est apparu pour la dernière fois dans Walford en 2016 Crédit : document

5 Le frère à l’écran Phil est toujours à Albert Square Crédit : BBC

Il est revenu pendant trois mois entre 2005 et 2006, et une fois de plus en 2016 dans le cadre de l’histoire de la mort de maman Peggy Mitchell.

Steve McFadden joue toujours le frère de Grant, Phil, dans le feuilleton, ce qui signifie que Grant pourrait très bien revenir à un moment donné dans le futur.

Il a plusieurs autres liens avec des personnages sur la place, dont son neveu Ben, son cousin Billy et son ex-femme Sharon.