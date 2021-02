Ross Kemp devrait héberger sa propre version du documentaire Tiger King de Netflix sur des écrans à travers le Royaume-Uni.

Le journaliste d’investigation, 56 ans, serait « sous la peau des propriétaires de lions et de tigres au Royaume-Uni » et souhaite explorer leurs relations « inhabituelles et controversées » avec les animaux de compagnie, selon un initié de la télévision.

L’ancienne star du feuilleton, qui jouait auparavant Grant Mitchell sur EastEnders, travaillerait actuellement sur le documentaire de 60 minutes avec ITV.

Une source a déclaré au Sun: « Ross adore se plonger dans les sujets et les interviewés. Et étant donné la taille de Tiger King l’année dernière, cela semble une bonne idée.







«Personne n’a vraiment fouillé dans la vie des Britanniques Joe Exotics et ce qui les possède pour garder ces créatures comme elles le font.

« Il existe de nombreux exemples de Britanniques ayant toutes sortes d’animaux, et ce doc examinera certains des personnages impliqués. »

Le documentaire, qui s’appellerait Ross Kemp rencontre les Tiger Kings britanniques, devrait être diffusé cette année après le début du tournage à la fin de 2020.







La star de la télévision a déjà parlé au propriétaire controversé de grands félins Reece Oliver, selon le point de vente.

Reece garde deux lions africains sauvés et un puma dans son jardin du village de Strelley, Nottinghamshire.

Le miroir a contacté le représentant de Ross pour commentaires.

