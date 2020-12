La star d’EastEnders, Ross Kemp, a rendu hommage à sa mère à l’écran Barbara Windsor après sa mort à l’âge de 83 ans.

L’acteur, qui a joué le fils de Peggy Mitchell, Grant Mitchell, dans le feuilleton BBC One, s’est joint à ses anciens collègues pour rendre hommage à la légende de la télévision, décédée jeudi après une bataille contre la maladie d’Alzheimer.

Il a écrit: «Dame Barbara Windsor, la femme qui a toujours eu du temps pour tout le monde, nous a malheureusement quittés.

« Bar me manquera toujours. Mes pensées vont à son mari Scott, qui n’aurait pas pu faire plus et qui est resté fort pour elle jusqu’à la fin. »

Ross a passé des années à travailler avec Barbara dans la série, jouant son fils dur, Grant aux côtés de Steve McFadden dans le rôle de son frère Phil.

Steve s’est également joint aux hommages à Barbara, son représentant affirmant que l’acteur était «dévasté» par sa mort.

La star de la télé a ajouté: «J’aimais vraiment Barbara et, comme tout le monde, elle va me manquer terriblement.





(Image: PA)



« Quand quelqu’un demandait à quoi elle ressemblait, je disais toujours qu’elle était tout ce que vous espériez qu’elle serait, et plus encore. »

Letitia Dean, dont le personnage, Sharon Mitchell, était marié aux deux frères, a déclaré: « Je voudrais dire à quelle nouvelle bouleversante je me suis réveillée ce matin.

« Ils ont brisé le moule en créant Dame Barbara Windsor, il n’y en aura jamais d’autre comme cette femme incroyable, tous ceux qui l’ont rencontrée l’ont aimée et elle nous manquera beaucoup.

«Je voudrais envoyer tout ce que j’ai à son incroyable mari Scott, quelle belle âme il est.





(Image: Internet inconnu)



«Mon cœur va à lui et j’aimerais juste pouvoir lui faire le plus gros câlin qu’il ait jamais eu. RIP chère Barbara. Tu nous manqueras au-delà de toute mesure.

Un porte-parole d’EastEnders a déclaré: «Nous sommes tous profondément attristés d’avoir perdu notre Dame.

«Barbara a créé une icône en Peggy Mitchell, notre formidable propriétaire.

«Pour nous tous à EastEnders, elle était notre amie la plus chère, vraiment aimée et adorée de tous.





(Image: ITV)



« Nos pensées vont à la famille de Scott et Barbara. »

La légende d’EastEnders et de Carry On a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2014, mais a gardé son état secret jusqu’à ce que les symptômes commencent à apparaître en 2018.

Son état s’était aggravé ces derniers mois et elle est décédée jeudi à 20 h 35 dans une maison de retraite de Londres.

Son mari Scott a déclaré que les dernières semaines de l’actrice étaient « typiques de la façon dont elle a vécu sa vie » et « pleines d’humour, de drame et de combativité jusqu’à la fin ».

Il a ajouté: « Son décès était dû à la maladie d’Alzheimer / démence et Barbara est finalement décédée paisiblement et j’ai passé les sept derniers jours à ses côtés. »