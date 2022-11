Ross Kemp d’EastEnders s’apprête à ravir les fans avec son retour à la BBC avant de lutter contre la pollution plastique

IL A affronté sans peur des gangsters violents et exploré des territoires dangereux à travers le monde – mais le dur à cuire de la télévision, Ross Kemp, se prépare à relever son défi le plus difficile à ce jour.

Sa carrière de plus de trois décennies a vu Ross, 58 ans, passer d’acteur de feuilleton à réalisateur de documentaires et présentateur à succès.

Il est maintenant prêt à ravir les fans en faisant un retour épique à la BBC où il animera la deuxième série de Bridge of Lies.

Il fait suite à des débuts retentissants en accueillant son propre jeu-questionnaire dans une tournure de carrière surprise.

Mais prouvant qu’il est toujours déterminé à sortir de sa zone de confort, la légende d’EastEnders a uni ses forces pour lutter contre la pandémie mondiale de plastique avec la technologie “à la James Bond” créée par Lyfecycle.

L’ancien joueur de rugby Ross dévoilera les coupes uniques “autodestructrices” devant 82 000 fans de rugby à Twickenham samedi, en disant “c’est comme quelque chose de 007”.

S’adressant au Sun à propos de l’atterrissage d’une deuxième série de Bridge of Lies, Ross a déclaré: «C’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé faire mais j’aime vraiment ça. Après 50 ans, vous devriez faire les choses que vous aimez vraiment dans la vie.

«Parfois, j’ai fait des choses que je ne voulais pas vraiment faire à des moments de ma vie, mais maintenant je plonge à travers le monde, je fais un jeu télévisé et je fais des documentaires. La variété est l’épice de la vie.”

Lyfecycle utilise une technologie plastique autodestructrice unique en son genre, intégrée dans les gobelets utilisés par les fans assistant aux matchs à Twickenham.

“Ma génération sera considérée dans l’histoire comme la génération du plastique et c’est quelque chose que j’aimerais tenter de renverser de mon vivant”, a déclaré Ross, 58 ans, au Sun.

C’est une campagne qui tient à cœur à la star de la télévision, qui a ajouté : « Je ne veux pas laisser d’héritage à mes petits-enfants, si jamais j’en ai, c’est que nous n’avons fait que détruire la planète.





“Je ne suis pas un guerrier anti-plastique, mais samedi contribuera à sensibiliser davantage à la technologie révolutionnaire de Lyfecycle.

“C’est un excellent moyen pour les supporters de se rassembler et d’aider l’environnement en s’amusant efficacement.”

Les fans de rugby seront encouragés à jeter les gobelets dans des poubelles dédiées autour du stade afin qu’ils puissent être recyclés.

Mais si une tasse s’échappe dans la nature, la technologie unique Lyfecycle signifie qu’elle s’autodétruira sur terre dans les deux ans, ne laissant aucun microplastique ni toxine derrière elle.

Les gobelets collectés sont recyclés grâce à des partenariats avec des recycleurs et des partenaires communautaires pour créer des tees et des bancs de frappe en édition limitée pour les clubs de rugby pour jeunes utilisés pour inspirer la prochaine génération à travers le rugby de base.

Ross – mieux connu sous le nom de Grant Mitchell dans EastEnders – appelle maintenant les stades sportifs du monde entier à mettre le pouvoir entre les mains des fans – et à rejoindre la lutte contre la pollution plastique.

Samedi, il parlera aux fans qui regardent l’Angleterre contre l’Afrique du Sud sur la façon dont chaque boisson dans le stade contribue à protéger les océans – et comment la technologie Lyfecycle pourrait empêcher 450 millions de tonnes de plastique d’atteindre les océans d’ici 2040.

Ross a déclaré: «J’ai fait des programmes de plongée au cours des deux dernières années dans et autour des eaux britanniques et la quantité de plastique et de déversement qui se produit est stupéfiante.

“Dans l’océan, vous voyez des poissons avec du plastique collé autour d’eux. Nous avons vu des phoques avec ces choses qui tournent autour des bières autour du cou ou des nageoires.

À moins que vous ne plongiez beaucoup, vous regardez probablement la mer et pensez qu’elle est propre, mais ce n’est pas le cas et la situation s’aggrave.

« Certes, il y a eu beaucoup d’ignorance au cours des 40 dernières années.

«Mais nous devons commencer à écouter la planète et s’il existe une technologie que nous pouvons utiliser pour aider et encourager et pour revenir en arrière, nous devrions la saisir à deux mains.

Ross Kemp est l’une des stars de la télévision britanniques les plus reconnaissables, à la fois pour son rôle emblématique de Grant Mitchell dans EastEnders et pour 90 documentaires sur tout, des naufrages à la ligne de front du NHS pendant la pandémie de COVID.

Passionné de rugby anglais, il est également un militant de longue date contre la pollution plastique, ayant joué dans le documentaire percutant “The Trash Isles” soutenu par la Plastic Ocean Foundation et Al Gore dès 2017.

Ross Kemp déclare : « En tant que fan de rugby, je ne pourrais pas être plus fier d’être impliqué avec Lyfecycle et Twickenham, où la puissance des fans aide à changer le monde pour le mieux. De petits changements font vraiment une grande différence ici.

“Cette campagne permet aux fans de rugby de jouer fièrement leur rôle dans la lutte contre la pollution plastique et de redonner quelque chose à la prochaine génération.”

Le porte-parole de Lyfecycle a ajouté : Liepa Olsauskaite : « La pollution plastique est toujours hors de contrôle et le changement ne se produit pas assez rapidement – c’est là qu’interviennent la technologie d’autodestruction de Lyfecycle et des partenaires visionnaires comme Twickenham.

“Nous sommes ravis que les fans de rugby de Twickenham se soient si fortement engagés dans cette campagne. Nous devons agir maintenant : si nous continuons sur la voie actuelle, 450 millions de tonnes de plastique supplémentaires atteindront les océans d’ici 2040. »

Nils Braude, directeur général de Twickenham Experience, a déclaré : « Nous sommes très fiers de travailler avec Lyfecycle pour sensibiliser à ce problème – si d’autres stades suivent nos traces, les avantages potentiels pour notre planète pourraient être énormes.

“Pour nos fans, c’est tout simplement gagnant-gagnant : ils peuvent s’amuser, prendre un verre dans une tasse Lyfecycle gratuite et, en même temps, contribuer à sauver les océans de la pollution plastique.”

