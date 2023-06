Ross Kemp a refusé le voyage sur le submersible Titanic par crainte de sécurité

Le documentariste britannique Ross Kemp a refusé de filmer sur le submersible Titan, sur lequel cinq personnes sont mortes cette semaine, après que le navire a été jugé dangereux à la suite de vérifications par des tiers.

L’acteur, connu pour son rôle de Grant Mitchell dans EastEnders, a rejeté la possibilité d’explorer l’épave du Titanic l’année dernière après que la société de production Atlantic Productions a déconseillé de voyager sur le submersible et a soulevé des questions quant à savoir s’il respectait les normes de sécurité de l’industrie.

Kemp envisageait de réaliser un documentaire pour marquer le 110e anniversaire du naufrage du Titanic lors de son voyage inaugural depuis Southampton en 1912.

« Je suis soulagé que Ross n’ait pas participé mais je suis évidemment rassuré par le professionnalisme des entreprises avec lesquelles nous travaillions qui ne lui ont pas suggéré d’aller sur le sous-marin [sic]», a déclaré Jonathan Shalit, agent de Kemp et président d’InterTalent, à PA Media.

Il a dit que c’était par chance que des contrôles avaient été effectués de manière approfondie. « Une terrible tragédie, mais de simples chèques du milliardaire auraient réalisé la folie », il a tweeté.

Ceux à bord du submersible étaient l’aventurier britannique Hamish Harding, 58 ans; l’explorateur français du Titanic Paul-Henri Nargeolet, 77 ans ; l’homme d’affaires anglo-pakistanais Shahzada Dawood, 48 ans, et son fils de 19 ans, Suleman ; et l’Américain Stockton Rush, 61 ans, co-fondateur d’OceanGate, la société qui exploitait le navire perdu.

Le contact a été perdu une heure et 45 minutes après le début de la plongée dimanche après-midi. Les passagers auraient été tués sur le coup dans une « implosion catastrophique ».

Le principal navire de soutien du Titan est revenu au port de St John’s au Canada après la découverte de l’implosion. Le Polar Prince, qui fait maintenant l’objet d’une enquête de sécurité par le Bureau de la sécurité des transports (BST) du Canada, est arrivé au port de Terre-Neuve samedi matin.

Les membres de la famille de ceux qui sont morts dans le submersible sont montés à bord plus tard samedi, ont indiqué les enquêteurs. Kathy Fox, la présidente du TSB, a déclaré lors d’une conférence de presse : « Il y a des membres de la famille sur le navire. Je ne partagerai pas le contenu des entrevues parce que, tout comme les enregistrements vocaux, le contenu des entrevues avec les témoins est protégé par la loi canadienne.

« Tout le monde peut imaginer que c’est difficile, les circonstances dans lesquelles ils se sont trouvés ces derniers jours et nous devons comprendre que cela va affecter … en particulier les familles qui ont perdu des êtres chers. »

Des enquêtes sont en cours pour découvrir pourquoi le navire a implosé, et des questions subsistent sur l’expédition et le «navire à la pointe de la technologie», qui avait suscité des avertissements et des préoccupations en matière de sécurité de la part d’experts de l’industrie.

Le submersible n’était pas enregistré auprès d’organismes internationaux, ni classé par un groupe de l’industrie maritime qui établit les normes d’ingénierie de base. OceanGate a déclaré que c’était parce qu’il pensait que la conception de Titan était si innovante qu’il faudrait des années aux inspecteurs pour la comprendre.

Plus tôt cette semaine, le producteur de télévision américain et animateur de l’émission Discovery Channel Josh Gates a déclaré qu’il s’était également éloigné d’une « énorme opportunité » de filmer le Titanic en raison de problèmes de sécurité concernant le navire d’OceanGate.

« Il y a plus dans l’histoire et la conception de Titan qui n’ont pas été rendues publiques – une grande partie concerne », il a écrit mercredi.

Mardi, le New York Times a publié une lettre écrite en 2018 par les leaders de l’industrie dans le domaine des navires submersibles, avertissant Rush d’éventuels problèmes « catastrophiques » avec le développement de Titan.

La Marine Technology Society a exprimé sa « préoccupation concernant le développement de Titan et les expéditions prévues sur le Titanic » et a mis en garde contre « de graves conséquences pour tous les acteurs de l’industrie ».

Les avertissements concernant la sécurité du sous-marin auraient été rejetés, selon des courriels publiés par la BBC entre Rob McCallum, un spécialiste de l’exploration en haute mer, et le directeur général de la société, Rush, qui a été tué à bord.

Dans des messages, Rush a décrit la critique des mesures de sécurité de Titan comme des « mensonges sans fondement » de la part des « acteurs de l’industrie » qui essayaient d’empêcher « les nouveaux entrants d’entrer sur leur petit marché existant ».

Atlantic Productions a été approchée pour commentaires.