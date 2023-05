Ross Co 3 – 3 St J’stone

Le comté de Ross semble prêt pour un barrage de relégation en Premiership après un retour passionnant interrompu par l’égalisation de Ryan McGowan lors d’un match nul 3-3 avec St Johnstone.

Stevie May a marqué de chaque côté de la mi-temps, d’abord avec un effort de curling, puis depuis le point de penalty, pour donner aux visiteurs une avance décisive à Dingwall.

Mais County est revenu en force avec Yan Dhanda qui a marqué un coup de pied, Jordan White a brisé le piège du hors-jeu pour égaliser les choses et Jack Baldwin a frappé un étourdissant à la mort.

Cependant, McGowan a eu le dernier mot pour réclamer un point qui a laissé le comté trois au-dessus de Dundee United et trois en dessous du troisième Kilmarnock, qu’ils affronteront lors de leur dernier match dimanche.

La meilleure chance des Staggies au début est venue du gardien de but de St Johnstone, alors que Ross Sinclair a envoyé le ballon directement à White avant de bien récupérer pour étouffer le tir.

Ce sont les visiteurs qui ont pris les devants jusqu’en mai, dont le tir a battu Ross Laidlaw et a trouvé le coin le plus éloigné.

St Johnstone a gardé le dessus en seconde période, où May s’est retourné et a tiré à 25 mètres, forçant Laidlaw à faire basculer le ballon sur la barre.

Peu de temps après, il a porté le score à 2-0 sur penalty après que Nohan Kenneh ait battu Adam Montgomery.

Image:

Jordan White du comté de Ross célèbre l’égalisation





Cette lumière du jour entre les équipes n’a cependant pas duré longtemps, alors que County montait sur le terrain et remportait un penalty grâce à un handball de Cameron Ballantyne.

Dhanda s’est avancé pour le prendre et a propulsé son coup de pied devant Sinclair et dans le coin supérieur pour réduire le déficit de moitié.

Cela a mis la queue des Staggies et ils ont commencé à enfoncer St Johnstone profondément dans leur propre moitié alors qu’ils essayaient de trouver un égaliseur.

Finalement, cette pression s’est manifestée car, à la 69e minute, Kenneh a raté un tir dans la trajectoire de White qui s’est converti à bout portant et, après un contrôle VAR pour hors-jeu, le but a été autorisé.

À la 90e minute, une source improbable est apparue avec ce qui ressemblait à un vainqueur, Baldwin écrasant le ballon dans le coin inférieur à 25 mètres.

Cependant, St Johnstone a riposté pendant cinq minutes de temps d’arrêt et Andy Considine pensait qu’il avait égalisé lorsque sa tête dans un corner a frappé la barre, seulement pour que McGowan suive et trouve le filet.

Ce que les gérants ont dit…

Le patron du comté de Ross, Malky Mackay : « Je pense que nous avons bien commencé et je suis raisonnablement satisfait de toute la première mi-temps », a expliqué Mackay.

« Ils nous ont rattrapés sur le contre avec leur seul tir au but, et (Stevie) May – qui est un bon joueur – marque.

« Il y a des blocs formidables sur leur ligne pour trois occasions que nous avons eues en première mi-temps, donc à la mi-temps, il suffisait de demander 10% d’énergie en plus et tout irait bien.

« Nous perdons un tacle vraiment paresseux et bâclé pour que le penalty passe à 2-0, mais l’esprit que nous avons montré dans l’équipe nous a vraiment donné la chance de nous battre à nouveau.

« Nous sommes bien revenus, nous avons poussé et sondé, et nous avons gardé notre sang-froid pour aller de l’avant.

« Nous perdons un coup de poing à la mort même, mais dans le grand schéma des choses, cela ne change rien avec la victoire de Kilmarnock. Nous savons exactement ce que nous devons faire là-bas dimanche. »

Le patron de St Mirren, Steven MacLean : « Nous étions 2-0 et en croisière, puis nous avons abandonné nos normes. Nous avons établi des normes au cours des quatre derniers matchs et avons été très bons, mais nous avons ensuite cessé d’essayer de gagner le premier contact et les deuxièmes balles.

« Nous connaissons ces normes maintenant, mais je dois louer leur caractère car nous sommes allés jusqu’au bout.

« Je suis juste déçu d’avoir une avance de 2-0 dans un match et de ne pas pouvoir le voir.

« Fair-play envers le comté, ils ont riposté et ont mérité de revenir dans le match car ils nous ont mis beaucoup de pression. »

Et après?

Comté de Ross Le dernier match de la saison en Premiership écossaise est loin Kilmarnock dimanche, alors que Saint-Johnstone héberger Livingstone.

Les deux matchs débuteront à 12h30.