Ross Co 0 – 5 Motherwell

Kevin van Veen a réussi un triplé alors que Motherwell se déchaînait lors d’une victoire 5-0 contre le comté de Ross à Dingwall.

Le Néerlandais était impitoyable devant le but, Callum Slattery et Joe Efford trouvant également le filet pour les visiteurs.

Le comté de Ross a maintenant disputé six matchs sans victoire, avec une seule victoire à son actif dans toute la campagne.

Comment Motherwell a écarté le comté de Ross…

Image:

Callum Slattery célèbre après avoir fait 2-0 à Motherwell





Les Staggies ont apporté deux changements à l’équipe battue 2-0 par Hibernian samedi.

Josh Sims a été amené sur l’aile droite pour remplacer William Akio, avec Jordan Tillson de retour en défense pour remplacer David Cancola abandonné.

Motherwell a également apporté deux changements à l’équipe qui a perdu 2-1 contre le Celtic. Slattery et Efford ont remplacé Barry Maguire et Dean Cornelius qui sont tous deux tombés sur le banc.

Les visiteurs ont eu la première chance du match au milieu de la première mi-temps lorsque Jack Baldwin a fait tomber Van Veen sur le bord de la surface.

Sean Goss est allé chercher le pouvoir mais son tir s’est écrasé contre le mur défensif dans ce qui a résumé un premier quart-temps calme du match.

Motherwell a reçu un penalty à la 25e minute lorsque Ross Callachan s’est rendu coupable d’avoir fait tomber Efford et a été averti.

Image:

Van Veen a réussi un triplé pour Motherwell





Van Veen a gardé son sang-froid pour insérer le penalty devant le gardien Ross Laidlaw et au fond du filet.

Callachan a cherché à réparer sa faute et a bien fait de traverser la défense de Motherwell, chargeant dans la surface pour trouver les Sims à six mètres du but, mais le milieu de terrain a vu son tir faire une déviation et passer à quelques centimètres du poteau gauche.

Van Veen aurait dû doubler l’avantage de Motherwell au début de la seconde mi-temps lorsque Connor Shields a bien réussi à retenir la défense des Staggies et à mettre en place le Néerlandais, mais il a explosé à huit mètres.

Cependant, Motherwell a mené 2-0 cinq minutes après le début de la seconde période. Laidlaw a bloqué le tir d’Efford mais le rebond a trouvé son chemin vers Slattery et il a décoché un puissant coup bas au fond du filet.

Image:

Van Veen est félicité par ses coéquipiers après avoir marqué le premier match





Le match a été tué une minute plus tard lorsque le centre d’Efford dans la surface a traversé une défense fatiguée du comté de Ross pour trouver Van Veen qui a marqué à bout portant pour son neuvième de la saison toutes compétitions confondues.

Motherwell a continué à accumuler la misère alors qu’Efford a fait quatre à la 59e minute. Il s’est connecté avec un centre de la gauche de Matthew Penney et a percé un entraînement tonitruant au fond du filet à partir de 18 mètres.

Van Veen a ensuite réussi son triplé à deux minutes de la fin lorsqu’il a fait irruption dans la surface pour se connecter avec un centre de la gauche et tirer à bout portant pour couronner une excellente soirée pour les visiteurs.