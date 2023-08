Ross Co 0 – 2 Rangers

Kemar Roofe a marqué son retour des Rangers avec un but alors qu’ils se préparaient pour leur match retour crucial des barrages de la Ligue des champions avec une victoire 2-0 contre le comté de Ross.

L’attaquant a été nommé dans le onze de départ pour la première fois en 16 mois et a récompensé le manager Michael Beale en ouvrant le score dans les Highlands.

Un superbe effort solo du capitaine James Tavernier a permis à l’équipe d’Ibrox de mener deux avant la mi-temps, s’enroulant pour atteindre le ballon dans la lucarne à 25 mètres.

Les Rangers ont dominé les débats à Dingwall mais n’ont pas pu ajouter au score, Ross Laidlaw refusant Cyriel Dessers et Sam Lammers.

Cette victoire relativement sans stress a été un coup de pouce pour l’équipe de Beale avant son match crucial des barrages de Ligue des champions contre le PSV mercredi soir.

Une victoire directe dans les Highlands

Kemar Roofe des Rangers célèbre son score 1-0





Les Rangers se rendront à Eindhoven avec un score égal à 2-2 et Roofe n’a pas été inclus dans l’équipe pour ce tour en raison des inquiétudes de Beale à l’idée qu’il joue trois matchs en une semaine.

L’ancien joueur de Leeds a été en proie à des blessures à Ibrox, mais après deux apparitions en remplacement cette saison, il a débuté pour la première fois depuis avril 2022, tandis que Tom Lawrence, absent depuis un an en raison d’une blessure au genou, était sur le banc.

Il y a eu peu d’action au début, mais à la 10e minute, une tête de l’attaquant gersois Dessers a été stoppée par les jambes du gardien du comté Ross Laidlaw et le même joueur s’est dirigé vers le corner résultant.

Les Rangers ont intensifié la pression et depuis le coin droit de Borna Barisic, Roofe a ignoré l’attention du défenseur du comté James Brown pour lancer une volée au deuxième poteau pour son premier but depuis février.

La tête de Kemar Roofe donne l’avantage aux Rangers contre le comté de Ross à Dingwall



Le formidable contre de Tavernier est survenu peu de temps après lorsqu’il a volé George Harmon au milieu de terrain et s’est avancé à grands pas avant d’envoyer le ballon plonger au-dessus de Laidlaw à 20 mètres, son troisième but en six matches cette saison.

Le match s’était éloigné de l’équipe locale en quelques minutes et Laidlaw a bien fait de récupérer un effort enroulé de Lammers à distance de la lucarne juste avant la pause.

Une superbe frappe de James Tavernier donne aux Rangers une avance de 2-0 à Ross County



Le comté s’est lancé dans l’attaque après la pause.

L’attaquant Jordan White a raté une belle occasion en dirigeant le centre de Yan Dhanda devant le poteau à six mètres, alors qu’il n’était pas marqué.

À l’heure de jeu, Roofe et Lammers ont cédé la place à Sima et au rabbin Matondo alors que Beale insufflait un vrai rythme dans son attaque.

Jordan White rate une belle occasion de ramener Ross County dans le match contre les Rangers



Les changements ont eu l’effet escompté et la menace des Rangers a été rétablie.

Laidlaw a fait basculer un puissant entraînement de Matondo au-dessus de la barre avant de sauver une tête de Sima quelques instants plus tard, l’équipe locale défendant les corners suivants.

Lawrence est entré en jeu pour son retour tant attendu aux côtés de l’attaquant brésilien Danilo, tandis que Dessers et Todd Cantwell sont sortis.

Le comté de Ross avait fait appel à Will Nightingale, Turner, Josh Reid et Eamonn Brophy, mais n’a pas pu trouver le moyen de revenir, même si Sima a bien fait de retirer le ballon de la tête de Nightingale depuis le but des Rangers.

Les Rangers connaîtront des jours plus difficiles dans les Highlands, mais ils devront se regrouper rapidement pour leur voyage aux enjeux élevés aux Pays-Bas.

Et après?

Les Rangers se rendront à Eindhoven pour le match retour de la Ligue des champions mercredi soir contre le PSV.

Ils reviennent en Premiership écossaise à domicile contre le Celtic le 3 septembre avec le premier derby Old Firm de la saison en direct sur Sky Sports. Coup d’envoi à 12h.

Le prochain match de championnat du comté de Ross aura lieu à Kilmarnock le 2 septembre. Coup d’envoi à 15 heures.