Ross Co 0 – 2 Hibernian

Ryan Porteous en a fait une semaine mémorable avec le premier but de la victoire 2-0 d’Hibernian en Premiership contre le comté de Ross à Dingwall.

Le défenseur des Hibs a fait des débuts internationaux impressionnants pour l’Ecosse contre l’Ukraine à Cracovie mardi soir où il a aidé les hommes de Steve Clarke à la promotion de la Ligue des Nations.

De retour à ses fonctions nationales, le joueur de 23 ans a réalisé une autre belle performance et a tiré à bout portant au début de la seconde mi-temps pour mettre Hibs devant.

Martin Boyle a ensuite conduit en une seconde à la 80e minute pour décrocher une troisième victoire consécutive en championnat pour les Hibs pour la première fois depuis décembre dernier.

Le comté de Ross, pour sa part, pourrait avoir peu de plaintes et devoir trouver une forme rapidement.

À la recherche d’une deuxième victoire en championnat en huit matchs, le patron de Staggies, Malky Mackay, a fait venir Callum Johnson, Harry Paton et Owura Edwards avec Keith Watson, Jordan Tillson et Kazeem Olaigbe sur le banc.

Les Hibs étaient inchangés, mais le milieu de terrain Kyle Magennis était de retour sur le banc après une année complète d’absence pour cause de blessure.

Au milieu d’un début de match frénétique, le tir du milieu de terrain des Hibs Josh Campbell à 20 mètres a été dévié pour un corner qui a été saisi avec confiance par le gardien du comté Ross Laidlaw.

À la 16e minute, Laidlaw s’est déplacé intelligemment pour repousser un puissant entraînement de Porteous, mais encore une fois, le corner n’a finalement rien donné.

Edwards causait des problèmes aux visiteurs à l’autre bout avec sa ruse et son rythme.

Après avoir été mis en place par Ross Callachan à 16 mètres du but, son tir latéral a été arrêté par le gardien des Hibs David Marshall, qui a rapidement dû plonger à sa gauche pour sauver une tête de Johnson d’un corner de Ben Paton.

Yan Dhanda a remplacé David Cancola pour le début de la seconde mi-temps, mais l’équipe locale a perdu un but presque immédiatement.

La défense du comté n’a pas réussi à faire face à la longue remise en jeu de Joe Newell depuis la gauche et Porteous a bondi pour tirer à bout portant devant Laidlaw – son premier but de la saison – avant de recevoir les éloges des fans extatiques des Hibs derrière le but.

Image:

Ryan Porteous des Hibs célèbre avec Elie Youan





Le comté a avancé avec une détermination accrue, mais a commencé à laisser des lacunes que l’équipe d’Édimbourg tenait à exploiter.

Newell a atteint la ligne de but et a envoyé le ballon pour que Boyle frappe dans le filet, mais le défenseur glissant des Staggies Ben Purrington l’a enlevé de ses orteils.

À la 71e minute, le patron des Hibs, Lee Johnson, a reçu un carton jaune de l’arbitre Alan Muir, probablement pour quelque chose qu’il a dit dans l’excitation croissante, et c’était une décision qui semblait le déconcerter.

Il n’y avait rien de déroutant, cependant, dans le deuxième but de Hibs, le Boyle non marqué tournant intelligemment un centre de Chris Cadden au-delà de l’impuissant Laidlaw à 14 mètres.

Magennis faisait partie d’une poignée de remplaçants et il a été acclamé par les supporters itinérants lorsqu’il a remplacé Mykola Kukharevych, avant que Laidlaw ne sauve deux autres tentatives de Boyle alors que Hibs manquait de vainqueurs confortables.

Ce que les gérants ont dit…

Patron du comté de Ross Malky Mackay a regretté la chance qu’Owura Edwards a laissé passer en première mi-temps lorsqu’il a frappé le gardien des Hibs David Marshall d’un tir.

Il a déclaré: “Je pensais qu’Owura Edwards, à gauche, leur avait causé de vrais problèmes. Mais quand nous avons ces chances en or, nous devons les saisir.

“Je ne critique pas Owura parce qu’il était l’un des gars qui a brillé pour nous aujourd’hui. Je vais le mettre sur le compte d’un arrêt de David Marshall – mais c’est un échec – il ne se connecte pas bien.

“Il a vraiment fait preuve de bravoure aujourd’hui pour saisir le ballon et il a vraiment mis le côté droit de son équipe sur le pied arrière en première mi-temps. Nous devons marquer lorsque nous en avons l’occasion.”

Chef adjoint Hibs Jamie Mc Allister: “Je sais que le gaffer et le club lui ont parlé, essayant de l’attacher. C’est un grand joueur pour nous.

“Il est important que nous gardions nos meilleurs joueurs.

“Il a attendu longtemps pour ses débuts en Écosse et j’ai pensé qu’il était excellent l’autre soir. Aujourd’hui, il a continué.

“Il est évidemment confiant, il s’en sort bien avec l’équipe nationale. C’est un joueur de haut niveau et c’était bien de le voir également sur la feuille de match.”