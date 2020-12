Jusqu’à ce que le Premier ministre commence ses conférences de presse quotidiennes sur Covid en mars, je n’ai jamais vraiment apprécié le pouvoir que les statistiques peuvent avoir sur nous.

En regardant ces événements sinistres, des observateurs impartiaux ont remarqué qu’un élément en particulier – le bilan quotidien des personnes qui avaient été testées positives pour Covid-19 – pouvait paralyser un pays de peur.

Même aujourd’hui, avec un programme de vaccination de masse bien en cours, beaucoup de Britanniques attendent toujours cette statistique avec appréhension.

Hier, le gouvernement a annoncé 414 autres décès de Covid. Malheureusement, ce chiffre est susceptible d’augmenter dans les jours à venir en raison d’un retard dans les décès signalés à Noël. (Le 23 décembre, par exemple, 744 décès ont été signalés.)

Mais même un chiffre alarmant – disons environ 1 500 – dans les prochains jours, biaisé par les retards dans les rapports, doit être mis en contexte.

La Grande-Bretagne a une population âgée par rapport à de nombreux pays et un grand nombre de personnes meurent chaque jour.

En Angleterre et au Pays de Galles en 2019, par exemple, 530841 personnes sont mortes – une moyenne de 1454 par jour ou des chargements de « quatre gros porteurs », pour utiliser la comparaison alarmiste favorisée par une grande partie des commentateurs pro-lockdown.

Bien que Covid-19 soit, bien sûr, une maladie grave, beaucoup de ceux qui en sont morts étaient de toute façon proches de la fin de leur vie. S’il n’y avait pas eu Covid-19, c’était peut-être une autre maladie infectieuse – grippe ou pneumonie – qui a porté le coup final.

Covid a tué des personnes «en bonne santé» qui n’avaient pas de conditions sous-jacentes, mais il l’a fait en nombre relativement restreint. Jusqu’à 16 heures le 23 décembre, 47 750 personnes étaient décédées de Covid-19 dans des hôpitaux anglais, mais moins de 2 000 d’entre elles n’avaient aucune condition médicale préexistante.

Ces chiffres, du NHS England, excluent les personnes décédées à domicile ou dans des maisons de retraite.

Parmi les personnes décédées, 26% souffraient déjà de diabète, 17% de démence, 16% de maladie pulmonaire chronique, 16% de maladie rénale chronique et 14% de maladie cardiaque. De plus, tous les décès de «Covid» n’étaient pas vraiment causés par la maladie.

La définition du gouvernement d’un décès Covid est une personne qui est décédée de quelque cause que ce soit dans les 28 jours suivant le test positif pour Covid-19.

Vous pourriez être heurté par un bus trois semaines après un test positif et toujours être signalé comme un décès Covid.

De tous les décès, 54% – environ 27 000 – concernaient les plus de 80 ans. Seulement environ 3 600 victimes avaient moins de 60 ans et 388 d’entre elles n’avaient aucune condition préexistante. Mais il semble que certaines personnes ne veulent pas annoncer ce fait.

Neil O’Brien, député conservateur de Harborough, a déclaré que « la Grande-Bretagne n’est pas un État fasciste »

Lorsque ces chiffres ont été révélés ce week-end, Neil O’Brien, député conservateur de Harborough, a tweeté: « Beaucoup [of Covid’s victims] avait des conditions médicales antérieures, mais nous ne tenons pas leur vie pour être sans valeur parce que la Grande-Bretagne n’est pas un État fasciste.

En effet. Mais cela manque un peu le point. Le bilan quotidien de plusieurs centaines de morts est certainement très triste et a conduit certains Britanniques à penser que nous sommes au milieu d’un cataclysme à l’échelle de la peste noire – qui a tué un tiers à la moitié de tous les Européens au 14ème siècle. La réalité est très différente.

Au lieu de cela, nous pouvons obtenir une image beaucoup plus précise de Covid-19 en examinant les « décès excessifs » – le nombre de personnes décédées cette année par rapport à ce à quoi on pourrait s’attendre dans une année moyenne.

L’Office for National Statistics indique qu’au cours de la semaine précédant le 11 décembre, 12 292 décès ont été enregistrés en Angleterre et au Pays de Galles, soit 14% de plus que la moyenne quinquennale.

Pourtant, la population augmente et vieillit – le nombre de personnes de plus de 70 ans augmente d’environ 2% par an – donc, toutes choses étant égales par ailleurs, nous devrions nous attendre à ce que davantage de personnes meurent. Plus éclairant est le «Mortality Monitor» publié par l’Institut et la Faculté des actuaires, qui ajuste le taux de mortalité pour tenir compte d’une population croissante et vieillissante.

Le bilan quotidien de plusieurs centaines de morts est certes très triste et a conduit certains Britanniques à penser que nous sommes au milieu d’un cataclysme à l’échelle de la peste noire.

Ses chiffres montrent que la mortalité en Angleterre et au Pays de Galles au cours des 50 premières semaines de cette année était de 12,3% supérieure à celle de la même période de 2019, mais seulement de 6,9% supérieure à la moyenne des 10 dernières années.

Il n’est que de 3% plus élevé que pendant la pire de ces années – 2010 – et il est légèrement inférieur à ce qu’il était en 2008.

En d’autres termes, nous avons traversé une pandémie qui a fermé une grande partie de l’économie et nous a conduit à être enfermés dans nos maisons pendant des semaines – et pourtant, après tout cela, cela vient vraiment de nous ramener à la mortalité. taux d’il y a 12 ans.

De plus, les médecins sont devenus meilleurs dans le traitement du virus. Le nombre de personnes traitées pour Covid-19 à l’hôpital est revenu à son niveau au printemps – un peu moins de 22000.

Pourtant, le bilan quotidien des morts représente environ les deux tiers de ce qu’il était alors – il a culminé à un peu plus de 1000 le 8 avril.

Covid-19 est une maladie grave et le plus tôt sera le vaccin déployé. Mais il n’y a pas besoin de s’emballer. Covid n’est pas un fléau.