Ross Bjork nommé directeur des sports de l’Ohio State

Le président de l’État de l’Ohio, Walter « Ted » Carter Jr., a annoncé aujourd’hui que Ross Bjork deviendra le prochain vice-président senior de l’université et le directeur des sports de la Fondation Wolfe-Eugene Smith Endowed Athletics, en attendant l’approbation du conseil d’administration. Bjork, qui a plus de 30 ans d’expérience dans l’athlétisme intercollégial, débutera son mandat de directeur des sports à l’Ohio State le 1er juillet 2024.

Ancien étudiant-athlète, la carrière de Bjork dans l’administration du sport s’est toujours concentrée sur la réussite en compétition, les progrès dans l’expérience étudiant-athlète et l’excellence académique.

“Peu de directeurs sportifs ont établi un palmarès aussi impressionnant et aussi solide en matière de réussite sportive, en classe et dans l’ensemble de la communauté”, a déclaré Carter. “La barre est incroyablement haute à Ohio State, et nous avons trouvé en Ross un leader très intelligent et efficace, sans parler d’un concurrent féroce.”

Bjork est actuellement directeur des sports à la Texas A&M University, supervisant plus de 600 étudiants-athlètes concourant au niveau Division I dans 20 sports universitaires.

Au cours de son mandat, l’école a établi de nouveaux records en termes de moyenne globale, de taux de réussite des diplômés de la NCAA et de taux de progression académique de la NCAA. Dans le même temps, Bjork a joué un rôle de premier plan dans le lancement de la plus grande campagne de collecte de fonds de l’histoire de l’athlétisme Texas A&M en dehors du réaménagement de Kyle Field. Il comprend la construction d’un centre académique et de bien-être, d’un centre de performance de football en salle et d’un stade d’athlétisme couvert, ainsi que le réaménagement du Bright Football Complex.

Chez Texas A&M et tout au long de sa carrière, Bjork est également reconnu pour avoir embauché des coachs à succès. Ses trois entraîneurs-chefs embauchés en 2021 ont connu des premières saisons exceptionnelles, le baseball se qualifiant pour les quatre derniers de la série mondiale universitaire masculine, le golf féminin se qualifiant pour la demi-finale des championnats de la NCAA et le golf masculin se qualifiant pour la compétition nationale de la première fois depuis 2019.

Au printemps 2021, Bjork a apporté sa contribution et ses conseils aux dirigeants de la législature du Texas dans l’élaboration d’une loi sur le nom, l’image et la ressemblance. Il a ensuite supervisé la création d’AMPLIFY et d’AMPLIFY Local Exchange, qui offrent aux étudiants-athlètes une éducation et des ressources liées à la finance, à l’image de marque personnelle, au réseautage et à la formation aux médias.

“Le paysage du sport universitaire change chaque jour, et l’Ohio State était fermement déterminé à trouver un directeur sportif qui nous dirigerait avec confiance et une réflexion innovante vers l’avenir”, a déclaré Hiroyuki Fujita, président du conseil d’administration de l’université. “Ross Bjork possède toutes les qualités que nous avions envisagées – et bien plus encore – et je suis ravi de l’accueillir dans notre famille Buckeye.”

Avant d’arriver chez Texas A&M, Bjork a été directeur des sports et vice-chancelier des sports intercollégiaux à l’Université du Mississippi. Lors de son embauche, il était le plus jeune directeur sportif parmi les conférences Power 5. Il a réorganisé la structure des relations extérieures, avec notamment un nouveau partenariat avec IMG Properties ; créé l’unité de santé et de performance sportive, combinant des services de médecine du sport, de force et de conditionnement physique, de nutrition et de conseil ; et nommé des administrateurs de niveau exécutif pour le soutien académique, les finances et les installations/opérations de jeux. De plus, pendant le mandat de Bjork, le Mississippi a obtenu son plus haut résultat à la Coupe des réalisateurs Learfield dans l’histoire de l’institution.

Avant cela, Bjork était directeur des sports intercollégiaux à la Western Kentucky University, où les équipes d’athlétisme et les étudiants-athlètes de l’établissement ont connu un succès immédiat dans le football, le basket-ball masculin, le volley-ball féminin, le cross-country et plus encore. De plus, sous la direction de Bjork à Western Kentucky, la moyenne cumulative globale était supérieure à 3,0 pour les 391 étudiants-athlètes pour la première fois dans l’histoire du programme.

De plus, il a travaillé au sein des équipes seniors d’athlétisme de l’Université de Californie à Los Angeles (2005-2010), de l’Université de Miami (2003-2005) et de l’Université du Missouri (1997-2003). Il a commencé sa carrière administrative à Western Kentucky en tant que coordinateur adjoint du développement en 1996.

“J’ai eu la chance extraordinaire d’être un produit du sport universitaire en tant qu’étudiant-athlète et la chance de travailler avec autant d’étudiants-athlètes, d’entraîneurs, de personnel et de dirigeants universitaires exceptionnels tout au long de ma carrière, et l’État de l’Ohio représente le point culminant de ces efforts,” dit Björk. « Faire partie de la nation Buckeye, avec ses riches traditions et sa longue histoire de réalisations, est un immense honneur et un défi bienvenu pour moi et notre famille. J’ai hâte de commencer.

Bjork succédera à Gene Smith, vice-président principal de longue date et directeur des sports dotés par la Fondation Wolfe, qui a annoncé cet été qu’il prendrait sa retraite en juillet 2024. Une recherche nationale du prochain leader de l’athlétisme de l’État de l’Ohio a commencé peu de temps après, y compris un comité consultatif de recherche universitaire composé de professeurs. , le personnel, les étudiants et les Buckeyes de la grande communauté.

“Ross est particulièrement équipé pour entrer dans notre communauté Buckeye et avoir un impact immédiat”, a déclaré Smith. « Comme je l’ai dit, l’Ohio State m’a offert l’opportunité professionnelle de ma vie et je lui en serai éternellement reconnaissant. Mon dernier et important projet au cours des prochains mois sera de travailler avec Ross pour assurer une transition douce et efficace avec nos étudiants-athlètes, entraîneurs, personnel du département et dirigeants universitaires.

En tant que vice-président principal et directeur des sports de la Fondation Wolfe-Eugene Smith Endowed Athletics, Bjork sera membre du conseil d’administration de l’université. Cabinet du Président. De plus, il est actuellement premier vice-président de l’Association nationale des directeurs collégiaux d’athlétisme (NACDA) et fait partie du comité de l’expérience étudiant-athlète de la division I de la NCAA. Il a fait partie de nombreuses organisations nationales, notamment le groupe de travail sur les transferts de la division I de la NCAA et le comité de surveillance du basketball masculin de la division I de la NCAA, et a été président du comité des récompenses de la Conférence du Sud-Est.

Björk et sa femme Sonya ont deux fils. Il a obtenu son baccalauréat en administration des loisirs de l’Emporia State University au Kansas, où il a joué comme arrière dans l’équipe de football, et a obtenu une maîtrise en administration du sport de la Western Illinois University. Sa mère est originaire de Williamstown, Ohio, où elle a grandi dans la ferme familiale. Elle reste une ardente partisane de TBDBITL.