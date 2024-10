Ross Atkins reviendra en tant que directeur général des Blue Jays en 2025

11h00 : Atkins a révélé lors de son propre point de presse que l’entraîneur de banc et coordinateur offensif Don Mattingly ne supervisera plus l’offensive de l’équipe ; il remplira un rôle d’entraîneur de banc « plus traditionnel ». Entre le changement de rôle de Mattingly et le licenciement signalé de l’entraîneur des frappeurs Guillermo Martinez – ce qu’Atkins a confirmé – l’équipe mènera une recherche externe pour faire appel à une nouvelle voix pour superviser l’offensive de l’équipe.

10h15 : Le président de l’équipe des Blue Jays, Mark Shapiro, rencontre actuellement les médias à la suite d’une saison qu’il a qualifiée de « amère déception » et a annoncé que Ross Atkins reviendrait à titre de directeur général de l’équipe pour la saison 2025. « Il n’y aura pas de changement avec Ross », a déclaré Shapiro. (Les lecteurs peuvent regarder la conférence de presse en direct via Sportsnet.) La saison 2024 était la neuvième saison d’Atkins en tant que directeur général de Toronto après avoir passé 14 saisons en tant que partie intégrante du département de développement des joueurs de Cleveland. Il a signé une prolongation de contrat de cinq ans couvrant les saisons 2022 à 26 en avril 2021.

La saison dernière a en effet été un désastre pour les Jays, qui ont terminé la saison à 74-88, soit la dernière place de la Ligue américaine Est. Les Blue Jays ont réalisé une course animée à Shohei Ohtani en agence libre la dernière intersaison, mais a ajouté des pièces principalement complémentaires après avoir signé un contrat de dix ans avec les Dodgers. Le front office de Toronto a signé Isiah Kiner-Falefa et Yariel Rodriguez aux contrats pluriannuels, en ajoutant également des vétérans Justin Turner et Kévin Kiermaier sur des contrats d’un an (le deuxième contrat d’un an de Kiermaier avec les Jays).

La profondeur s’est avérée être un talon d’Achille pour les Jays alors que les blessures augmentaient. Bo Bichette a enduré plusieurs séjours en IL et a été limité à une demi-saison de production inhabituellement faible au marbre. Alek Manoah a subi une intervention chirurgicale à l’UCL. Plus près Jordan Romano n’a lancé que 13 2/3 de manches difficiles avant de subir une opération arthroscopique du coude. Meilleurs prospects Orelvis Martinez (suspension DESP) et Ricky Tiedemann (Opération Tommy John) avait perdu des saisons. Pendant ce temps, des vétérans clés comme Kiermaier, Georges Springer, Danny Jansen, Erik Swanson, Tim Mayza et d’autres ont réalisé des performances qui n’étaient pas à la hauteur de leurs normes antérieures. Les Jays se sont tournés vers une multitude de solutions internes mais, en particulier dans l’enclos des releveurs, ont été incapables de reconstituer une performance utilisable.

Le résultat final a vu Jansen, Kiner-Falefa, Yusei Kikuchi, Yimi García et Nate Pearson tous échangés contre des échanges de délais pour les jeunes talents. Les Jays ont été universellement félicités pour leur retour en force sur Kikuchi, un agent libre imminent. Cependant, c’est au mieux une lueur d’espoir si l’on considère que l’équipe est entrée dans la campagne 2024 en cherchant à s’appuyer sur la place Wild Card de l’année dernière pour les séries éliminatoires et était considérée comme un prétendant légitime dans une division profonde de l’AL Est.

À l’approche de la saison 2025, il incombera à Shapiro et Atkins de procéder à un redressement immédiat, de peur que les appels à des changements de leadership ne deviennent encore plus forts. Interrogé sur les perspectives salariales du club pour la campagne 25, Shapiro a hésité, qualifiant de « tôt » de poser une telle question et suggérant que les réunions des directeurs généraux du mois prochain ou même les réunions d’hiver de décembre seraient un moment où il pourrait offrir une réponse plus claire. Pour l’instant, le président du club a simplement laissé entendre qu’il ne prévoyait pas d’augmentation ou de diminution significative de la masse salariale des joueurs.

Si tel est effectivement le cas, Atkins aura du pain sur la planche. Les Jays sont entrés dans la saison 2024 avec une masse salariale record de 225 millions de dollars pour la journée d’ouverture. RosterResource les fixe actuellement à un peu moins de 125 millions de dollars en engagements pour 2025, sans compter une classe d’arbitrage projetée par le contributeur de MLBTR Matt Swartz qui coûtera plus de 61 millions de dollars au total. Ajoutez une liste de joueurs minimum de la ligue pour compléter la liste, et les Jays coûtent un peu plus de 194 millions de dollars. Il y a probablement des non-offres dans la classe de joueurs éligibles à l’arbitrage de cette intersaison, mais le groupe est dirigé par Vladimir Guerrero Jr. et son salaire projeté de 29,6 millions de dollars, avec des salaires notables prévus pour Romano (7,75 millions de dollars), Daulton Varsho (7,7 millions de dollars) et Alexandre Kirk (4,1 millions de dollars) également.

Interrogé à plusieurs reprises sur l’avenir de Guerrero, Shapiro a généralement éludé la question. Le cogneur entame sa dernière saison à la tête du club avant de devenir potentiellement l’un des agents libres les plus convoités de mémoire récente. Le manager John Schneider a récemment présenté Guerrero comme un talent générationnel. Lorsqu’on lui a demandé aujourd’hui s’il était d’accord avec cette évaluation, Shapiro a remis en question la définition de ce qui constitue un joueur générationnel et a suggéré qu’il est difficile de le dire pour le moment, notant que Guerrero a le « potentiel » pour devenir un tel joueur, mais laissant entendre qu’une telle étiquette peut le faire. ne lui sera pas imposé si tôt dans sa carrière.

Atkins a parlé de manière générale de la nécessité d’être « plus agressif » avec des ajouts externes à la liste que les Blue Jays ne l’étaient au cours de la dernière intersaison, en particulier dans l’enclos des releveurs. Il a également qualifié l’ajout d’une batte de puissance de « fruit à portée de main », mais a également noté que ce n’est pas aussi simple que d’ajouter un pur cogneur, citant la nécessité d’examiner la capacité de contact, les compétences sur la base et les forces contre des types de terrain spécifiques.

Plus à venir.