Rosie Williams de Love Island laisse entendre qu’elle pourrait retourner à la villa pour affronter Adam Collard

Rosie Williams de LOVE Island a fait allusion à un retour choc à la villa pour affronter Adam Collard.

La beauté galloise – qui est apparue dans l’émission de rencontres ITV2 en 2018 – a taquiné qu’elle pourrait être la prochaine bombe.

Caractéristiques de Rex

Rex

Rosie, 30 ans, a partagé un clip de compilation de ses meilleurs morceaux d’il y a quatre ans créé par un fan.

La courte vidéo s’est ouverte avec le clip promotionnel d’Adam entrant dans la villa cette fois-ci.

Ils l’ont légendé: “Ces insulaires ne savent pas dans quoi ils se sont embarqués ici.”

Rosie a ensuite partagé la vidéo sur ses histoires Instagram et a écrit: “Coupez les cinq premières secondes et j’adore ça… des souvenirs.”

EN SAVOIR PLUS SUR L’ÎLE D’AMOUR ÉCOUTEZ L’ex d’Adam Collard, Rosie Williams, dit qu’Ekin-Su et Paige sont “en difficulté” AIMEZ-LE OU LEVEZ-LE La star de Love Island ressemble à l’acteur de Stranger Things après avoir grandi

Son commentaire a amené les fans à spéculer sur le fait qu’elle pourrait retourner dans la célèbre villa pour affronter son ex.

Cela vient après que Rosie ait qualifié Adam de “faim de célébrité” après son retour dans l’émission à succès ITV2.

Adam dit qu’il cherche l’amour dans la série, mais Rosie, 30 ans, qui a été larguée par l’entraîneur personnel de la série 2018, dit qu’il est “dedans pour la gloire”.

Le couple a eu un bref partenariat dans la série, mais les choses entre eux se sont rapidement refroidies et Rosie a qualifié leur temps ensemble de “terrible”.





Dans une conversation exclusive avec The Sun, la beauté brune a déclaré : « Je pense qu’il est devenu célèbre. Il l’a fait une fois et n’a pas trouvé l’amour. Eh bien, en fait, il l’a trouvé avec Zara et l’a ruiné.

« Alors pourquoi reviendrait-il pour trouver ce qu’il n’avait pas trouvé en premier lieu ? C’est un peu étrange que ce soit le premier endroit qu’il ait choisi.

“Je pense qu’il a eu des copines depuis qu’il est sorti et ça n’a pas vraiment marché.”

Le Sun a contacté les représentants d’Adam pour commentaires.

Depuis son entrée dans la villa, Adam n’a pas perdu de temps pour attirer des filles pour des conversations, notamment Paige Thorne, 24 ans, Danica Taylor, 21 ans et Ekin-Su, 27 ans.

Rosie a prévenu que Paige et Ekin-Su seront “son type” et qu’ils ont “des problèmes” car ils lui rappellent elle-même et son autre ex Zara McDermott, avec qui Adam est sorti pendant huit mois après s’être rencontrés dans l’émission de téléréalité.

La star de télé-réalité galloise Rosie, qui est maintenant dans une relation «heureuse», nous a dit qu’elle avait «averti la famille de Paige» à propos d’Adam, en disant: «D’après mon expérience, je dirais de ne pas se mettre en couple avec Adam.

“En fait, j’ai parlé à celui qui gère les comptes de médias sociaux de Paige et j’ai dit:” J’espère que ma sœur galloise ne le fera pas. Dites-lui de rester à l’écart.

En savoir plus sur le soleil VIE DE CHIEN Ladbaby partage l’achat de B&M qui vous garde au frais pendant que vous dormez pendant la canicule CHARTE DE COULEURS Je suis médecin – voici pourquoi votre pipi ne devrait JAMAIS être clair et quand vous inquiéter

“Il a charmé beaucoup d’entre nous dans ma série, mais qu’il soit fidèle ou non à sa parole, c’est une autre chose.”

Maintenant qu’il est de retour à la villa, Adam a dit qu’il “va ébouriffer des plumes” pendant qu’il est dans l’émission.

C’est la première fois qu’un insulaire revient à l’émission principale en tant que concurrent.

Caractéristiques de Rex