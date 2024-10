Rosie O’Donnell s’exprime après l’arrestation de sa fille Chelsea pour négligence envers les enfants et possession de drogue

Lors d’une perquisition au domicile de l’homme de 27 ans le mois dernier, la police aurait découvert une pipe à méthamphétamine « qu’un petit enfant aurait facilement pu saisir » ainsi que « des produits d’hygiène féminine usagés, des sous-vêtements sales avec des excréments et des taches de sang et des lames de rasoir usagées sur le sol ». « .

Rosie O’Donnell s’exprime au milieu des derniers problèmes juridiques et des luttes contre la toxicomanie de sa fille Chelsea Belle O’Donnell.

Cette semaine, il a été révélé que Chelsea – qui est la fille aînée d’O’Donnell – avait été arrêtée deux fois dans le Wisconsin au cours du mois dernier et faisait face à de multiples accusations, notamment de négligence envers les enfants et de possession de drogue, selon Fox News numérique.

Le 14 octobre, l’homme de 27 ans a été inculpé de plusieurs chefs d’accusation, notamment de possession de méthamphétamine, de possession de stupéfiants, de possession d’accessoires liés à la drogue, de fuite sous caution et de résistance ou d’entrave à un policier, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.



Cela s’est produit après qu’elle ait été arrêtée pour négligence envers les enfants le mois dernier, selon un document judiciaire obtenu par En contact. Le 17 septembre, Chelsea a été inculpé de quatre chefs d’accusation pour exploitation d’un lieu de trafic de drogue, négligence envers les enfants, possession de méthamphétamine et possession de THC. En outre, elle a également été accusée de deux délits de possession de médicaments sur ordonnance obtenus illégalement, de troubles à l’ordre public et de violence domestique.

Samedi, O’Donnell a réagi aux informations concernant les récentes arrestations de sa fille sur Instagram.

À côté d’une photo de Chelsea tenant un nouveau-né, le comédien a écrit : « Chelsea fait la une des journaux aujourd’hui – c’est une photo d’une époque meilleure – voici le commentaire de la famille. »

« Malheureusement, ce n’est pas nouveau pour notre famille – Chelsea lutte contre la toxicomanie depuis une décennie – nous espérons tous qu’elle parviendra à se sortir de cette maladie mortelle », a-t-elle poursuivi, avant d’ajouter les hashtags « #love », « #alanon , » et un emoji cœur brisé, avec la date. «

Le 10 septembre, la police s’est rendue au domicile de Chelsea après avoir reçu un appel de la mère de quatre enfants, qui semblait se disputer avec quelqu’un, selon le bureau du shérif du comté de Marinette, par In Touch.

Selon le rapport, lorsque les autorités sont arrivées, elles ont trouvé Chelsea avec des « pupilles dilatées » et elle leur a dit qu’elle s’était disputée avec son petit ami Jacob Newland, qui, selon la police, avait également les pupilles dilatées et « n’a réagi à aucune sorte de problème ». de lumière. »

Alors que Newland aurait affirmé à la police qu’il « fumait uniquement de la marijuana », la police aurait écrit dans le rapport qu’après avoir « déjà observé ce type d’affaiblissement des facultés sur quelqu’un », elle aurait conclu que Newland avait également fumé de la méthamphétamine.

Selon In Touch, les autorités ont également décrit l’état et le comportement présumés de Chelsea après qu’elle ait été arrêtée et placée dans une voiture de police.

« Je l’ai observée un peu et elle n’arrêtait pas de bouger ses mains, et il semblait qu’elle creusait soit ses fesses, soit sa région vaginale », aurait écrit la police dans le rapport. « J’ai ouvert la porte de la brigade et lui ai demandé ce qu’elle avait sur elle ou en elle. Elle a nié avoir quoi que ce soit et a affirmé que les menottes commençaient à lui faire mal, alors elle bougeait. »



Chelsea aurait avoué qu’elle avait quelque chose de caché dans son soutien-gorge, avant de sortir un contenant noir et un sac en plastique contenant des pilules blanches, ont indiqué les autorités, selon In Touch.

« Dans le flacon noir se trouvait une substance blanche ressemblant à des cristaux que je sais être de la méthamphétamine », aurait déclaré la police dans le document, notant également que les autres drogues étaient de l’alprazolam, le nom générique du Xanax.

Un officier aurait également écrit que Chelsea « transpirait abondamment et était très nerveuse ».

Cependant, ce que les autorités ont affirmé avoir trouvé au domicile de Chelsea était assez inquiétant.

« L’intérieur de la maison était dégoûtant ; dans toute la maison, j’ai vu de la nourriture pourrie, de la vaisselle sale et moisie, du lait qui puait si mauvais que j’en avais presque envie de vomir, des couches sales, des produits d’hygiène féminine usagés, des sous-vêtements sales avec des excréments et des taches de sang et des rasoirs usagés. des lames sur le sol », a écrit la police dans le rapport, selon Touch.

« Les conditions de vie dans la maison étaient horribles. J’ai fouillé dans la salle de bain et je n’ai rien trouvé d’intéressant », a ajouté l’officier. « J’ai ensuite aidé à fouiller la chambre du rez-de-chaussée qui appartenait à Chelsea et Jacob. L’adjoint Veriha avait localisé une pipe à méthamphétamine usagée et un sac de pierres précieuses contenant de la méthamphétamine. »



Un autre policier aurait découvert une scène poignante dans ce qui semblait être une chambre d’enfant.

« Sous un berceau, j’ai trouvé une balance numérique noire et argentée, des sacs de pierres précieuses usagées avec des résidus blancs et un conteneur pour objets tranchants contenant davantage d’aiguilles hypodermiques usagées et inutilisées », lit-on dans le rapport, par In Touch. « Dans une pile de vêtements, j’ai trouvé une paille qui avait été coupée et brûlée. »

Les autorités auraient également trouvé « de vieilles pommes, des détritus, des outils aléatoires et des bouteilles de butane posés sur le sol » dans la chambre de l’enfant. Le rapport note également, selon In Touch, que les agents ont découvert une pipe à méthamphétamine « qu’un petit enfant aurait pu facilement saisir ».

La police aurait également déclaré que le bébé dormait à l’intérieur lorsque les autorités sont arrivées. Les autorités ont également noté, selon In Touch, que les services de protection de l’enfance se sont rendus au domicile et ont approuvé que le bébé soit confié à l’un des amis de Newland.

In Touch a rapporté que la police avait noté dans le document avoir découvert des preuves compatibles avec un trafic de drogue dans la maison de Chelsea.



Chelsea a quatre enfants, dont un fils Atlas, âgé de 11 mois, qui était apparemment le bébé décrit dans le rapport de police. Elle est également maman de filles Avery, Riley et Skylar, qu’elle a accueillies respectivement en février 2022, janvier 2021 et décembre 2018, selon Fox News Digitial.

Après son arrestation, Chelsea a été libérée sous caution, avant d’être de nouveau arrêtée le 11 octobre après que la police l’a arrêtée.

Selon In Touch, les policiers ont écrit que Chelsea semblait « visiblement nerveuse », « tremblait » et que « son front était couvert de sueur ». Lors de son interrogatoire, elle aurait lancé une pipe à méthamphétamine en direction d’une rivière après avoir tenté de la lancer par-dessus une clôture. Les policiers auraient également trouvé « trois aiguilles usagées » à Chelsea. Ils ont également découvert d’autres drogues et substances, notamment des pilules sur ordonnance, selon le rapport In Touch.

Comme mentionné précédemment, Chelsea a été accusé de plusieurs comptes criminels. Selon Fox News Digital, elle doit comparaître devant le tribunal le mois prochain pour les arrestations de septembre et d’octobre.

Chelsea est l’un des cinq enfants d’O’Donnell. Avec Chelsea, O’Donnell a accueilli Parker, 27 ans, Blake, 24 ans et Vivienne, 21 ans, lors de son mariage avec Kelli Carpenter. Elle a adopté sa fille Dakota, 11 ans, avec sa défunte épouse Michelle Rounds, décédée en 2017.

L’ancien Voir L’hôte et Chelsea ont été confrontés à des difficultés dans leur relation dans le passé et, à un moment donné, se sont séparés.