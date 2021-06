La comédienne et actrice Rosie O’Donnell a pesé sur le départ prochain de la comédienne et animatrice de télévision américaine Ellen DeGeneres de son talk-show de jour.

Selon Entertainment Weekly, O’Donnell, qui a animé « The Rosie O’Donnell Show » de 1996 à 2002, s’est arrêtée cette semaine à « The Jess Cagle Show » sur Sirius XM et a discuté de la récente décision de DeGeneres de mettre fin à son talk-show en 2022. , après 19 saisons.

Lors de son apparition dans « The Jess Cagle Show », O’Donnell a déclaré qu’elle pensait que la situation entourant le départ de DeGeneres était plus « compliquée » que les gens ne le pensent. Comme les fans s’en souviendront peut-être, l’annonce de DeGeneres est intervenue en mai, à la fin de la saison 18 et après que les cotes aient commencé à prendre un coup à la suite d’affirmations en coulisses de toxicité sur le lieu de travail.

DeGeneres avait ouvert la saison à l’automne 2020 avec un monologue dans lequel elle disait qu’être connue sous le nom de dame « soyez gentille » était une « position délicate à occuper », et a plaisanté en disant que si quelqu’un songeait à se renommer en tant que tel, ne le faites pas.

Après qu’O’Donnell ait partagé ses propres expériences à la tête d’une émission qui l’a vue remporter un titre similaire, elle a dit à Cagle qu’elle considérait la sortie de DeGeneres comme étant plus impliquée que le titre « soyez gentil » qui revenait la hanter.

« Je ne pense pas que ce soit la chose » être gentille « qui l’a attirée », a déclaré O’Donnell. Elle a ajouté: « Je pense que c’est une simplification excessive. Mais c’était beaucoup de choses, et c’était compliqué, et je suis contente qu’elle ait, vous savez, fini et qu’elle puisse avoir du temps pour elle. «

O’Donnell a suggéré qu’il y a un poids à être la seule personne à présenter une émission populaire.

« C’est une chose étrange d’être dans une émission comme celle-là et d’avoir toute cette attention sur vous », a-t-elle déclaré. Le comédien a ajouté: « Et elle l’a eu pendant 19 ans. Donc, vous savez, c’est une chose difficile. »

Cagle a introduit le sujet en demandant à O’Donnell si son surnom de « Reine de Nice » a causé des problèmes similaires. « Pas de la manière dont Ellen parle, je pense », a déclaré O’Donnell.

Elle a ajouté : « Mais vous savez, j’ai dit le jour de sa sortie : ‘Regarde ça, la reine de Nice. Et [in] dans quelques années, ce sera la reine des poux, la reine du riz frit, vous savez, la reine de nous ne l’aimons plus.' »

O’Donnell, qui a également co-animé ‘The View’ et a ensuite eu sa propre émission de radio, a ajouté: « Je comprends le cycle du show business, et ce qui se passe dans la carrière des gens, et quand ça suffit. Et souvent les gens ne le savent pas. Je pense que j’ai un bon équilibre des deux dans ma vie – de l’importance des deux. Et c’est difficile à maintenir. C’est difficile à faire, surtout quand vous faites un spectacle comme ça. » O’Donnell a été surnommée « La reine de Nice » pendant le règne de son talk-show, qui a pris fin en 2002 après six ans à l’antenne. Pendant ce temps, DeGeneres a mis fin à de nombreux épisodes de son émission en disant « soyez gentils les uns envers les autres », une phrase que beaucoup lui ont renvoyée au visage lorsque des allégations d’un environnement de travail toxique pour ses employés ont fait surface l’année dernière.

En mai, DeGeneres a annoncé que son talk-show, « The Ellen DeGeneres Show », se terminerait après sa 19e saison. Kelly Clarkson reprendra le créneau horaire de DeGeneres après la 19e et dernière saison de « The Ellen DeGeneres Show » l’année prochaine. La série NBC du chanteur, ‘The Kelly Clarkson Show’, passera dans le créneau horaire de DeGeneres en 2022.