Rosie O’Donnell « aurait dû mourir » après une crise cardiaque de veuve

Rosie O’Donnell se souvient avoir vécu une expérience de mort imminente après avoir subi une crise cardiaque qui a rendu veuve il y a plus de dix ans.

Lors d’une apparition dimanche sur le « Best Podcast Ever », la personnalité de la télévision de 61 ans a déclaré qu’elle se considérait « vraiment chanceuse » d’avoir survécu à l’événement cardiaque majeur de 2012 après avoir initialement écarté ses symptômes.

« J’aurais dû mourir », a déclaré O’Donnell aux animateurs du podcast Raven-Symoné et à son épouse Miranda Pearman-Maday.

O’Donnell a ensuite raconté l’expérience déchirante dont elle se souvenait s’être produite à New York « il y a 11 ans, quand j’avais 50 ans ».

L’actrice de « Now and Then » s’est souvenue qu’elle rendait visite à une amie qui suivait une chimiothérapie lorsqu’elle a rencontré une femme qui avait du mal à sortir d’une voiture sur le parking. O’Donnell a commencé à aider la femme lorsqu’elle a remarqué que « cela avait pris beaucoup plus de temps que prévu ».

« Et je suis rentrée à la maison et j’avais mal aux bras », a-t-elle déclaré. « Et j’ai pensé : ‘C’est drôle.’ Cela devait être dû au fait de la pousser vers le haut. Alors j’ai vaqué à mes occupations.

« J’étais dans mon petit studio d’art et mon fils, qui n’était que jeune à l’époque, m’a dit : ‘Maman, tu ressembles à un fantôme' », a poursuivi O’Donnell.

L’ancienne animatrice de « The Rosie O’Donnell Show » est la mère de ses fils Parker, 28 ans, et Blake, 23 ans, et de ses filles Chelsea, 26 ans, Vivienne, 20 ans, et Dakota, 10 ans.

L’ancienne de « The View » a déclaré qu’elle était allée en ligne pour rechercher des symptômes de crise cardiaque chez les femmes et s’était rendu compte qu’elle en souffrait quelques-uns, mais qu’elle n’avait pas encore « vraiment sonné l’alarme ».

« Eh bien, la vérité, c’est que j’ai eu une crise cardiaque lundi à 10 heures du matin », se souvient-elle.

O’Donnell se souvient d’avoir rendu visite à son thérapeute où elle a commencé à se demander si elle était réellement en train de faire une crise cardiaque.

« Je rentre à la maison, je peux à peine monter les escaliers », a déclaré O’Donnell. « Je prends deux aspirines pour bébé, je m’endors, je me réveille et ma famille dit : ‘Tu dois aller chez le médecin.’ Alors j’ai attendu le lendemain. »

Elle a poursuivi : « Alors je l’ai eu lundi et mercredi, je suis allée chez le médecin, chez un cardiologue, pas aux urgences, parce que je me suis dit : « Et si quelqu’un en avait vraiment besoin là-bas ? » Et je me suis dit : « Ça ne peut pas être une crise cardiaque. Ça doit faire encore plus mal. »

Lors de sa visite au cabinet du cardiologue, O’Donnell a été informée par les médecins qu’elle souffrait d’une « crise cardiaque massive » et qu’elle en avait déjà subi une plus tôt. Elle a été immédiatement envoyée aux urgences.

« Je me suis dit : ‘Attends, attends, quoi ?!’ Je ne pouvais pas y croire », se souvient O’Donnell.

« Et puis j’ai découvert que les symptômes d’une femme victime d’une crise cardiaque sont très différents de ceux d’un homme victime d’une crise cardiaque », a-t-elle déclaré. « Pourtant, ce que nous voyons à la télévision, ce sont toujours des hommes victimes d’une crise cardiaque, même si chaque année, plus de femmes que d’hommes meurent d’une crise cardiaque. »

Alors qu’elle était soignée aux urgences, O’Donnell a appris qu’elle avait un blocage à « 100 % » de son artère descendante antérieure (LAD) gauche.

« C’est celui qu’on appelle le ‘faiseur de veuve' », a-t-elle expliqué. « Donc, quand vous avez une crise cardiaque, ils examinent d’abord vos autres artères, car il y a de fortes chances que si vous êtes bloqué dans la LAD, vous soyez mort de toute façon. . Alors ils entrent et regardent les autres, puis ils entrent dans mon LAD et disent : « Oh, mon Dieu ». Et ils ont mis un stent et l’ont ouvert. J’ai donc eu vraiment, vraiment de la chance. »

O’Donnell a réfléchi à la façon dont son contact avec la mort a changé sa relation à son corps.

« Je dirais que cela m’a amenée dans mon corps d’une manière que je n’avais pas vraiment fait depuis que j’étais une très jeune fille », a-t-elle partagé. « Cela m’a fait prendre conscience de mes sentiments. Je peux en quelque sorte me dissocier et faire le monde de ma tête et simplement essayer d’utiliser mon intellect sans vraiment faire attention à mon corps. Mais cela m’a obligé à y prêter attention. »

O’Donnell a ajouté: « Cela m’a forcé à entrer dans mon corps et à être en contact avec mon corps d’une manière que je n’avais jamais été. »

Après son problème de santé, O’Donnell a déclaré au magazine People en 2014 qu’elle avait perdu 40 livres après avoir adopté un régime sans sucre, suivi un programme d’exercice et subi une opération de la manche gastrique.

En outre, O’Donnell a déclaré à Raven-Symoné et Pearman-Maday qu’elle était déterminée à sensibiliser les gens aux symptômes de crise cardiaque chez les femmes.

En 2015, la comédienne a animé l’émission spéciale HBO « Rosie O’Donnell : A Heartfelt Stand-up » dans laquelle elle a partagé des informations sur les signes avant-coureurs d’une crise cardiaque chez les femmes.