Rosie O’Donnell a plaisanté sur le fait que Diddy soit allé en prison des années avant l’arrestation du magnat de la musique pour trafic sexuel

Il semblerait que Rosie O’Donnell ait prédit sans le savoir le sort de Sean « Diddy » Combs des années avant que le magnat de la musique ne soit arrêté pour de multiples accusations de trafic sexuel la semaine dernière.

Dans un clip refait surface circulant en ligne, le comédien a plaisanté en disant que Diddy passerait « cinq à dix ans » en prison.

« Il y a beaucoup de nominations multiples – plusieurs nominations aux Grammy – cette année », a déclaré O’Donnell lors d’un entretien avec le groupe de filles des années 90 TLC. « Lauryn Hill en a quatre, TLC en a huit et Sean Combs entre cinq et dix. Vous avez compris ? Comme s’il allait en prison. »

Alors que toutes les femmes ricanaient, O’Donnell a dit qu’elle avait encore une chose à dire.

« J’allais y aller… Je ne veux pas être méchant parce que, je veux dire, c’est un gars sympa, et il sait vraiment chanter. Oups », a déclaré O’Donnell, faisant apparemment référence à Sing Sing, la prison à sécurité maximale d’Ossining, New York.

Plus tôt cette semaine, O’Donnell a publié un vidéo sur TikTok détaillant le moment où elle a été refoulée d’une des fameuses soirées blanches de Diddy.

« Bien que je ne l’ai rencontré qu’une fois, il m’a invité à sa soirée du Nouvel An, où je crois que tout le monde était habillé en blanc, mais nous ne le savions pas », a déclaré O’Donnell dans la vidéo. « Nous portions des pantalons de survêtement, moi, ma famille et mes enfants.

« Ils ne nous ont pas laissé entrer », a-t-elle ajouté. « Les portiers nous regardaient. Je leur ai répondu : « Non, non. Il m’a invitée hier. J’habite juste là. Ma fille l’a vu dans la rue et nous avons discuté. » Non, nous ne pouvions pas entrer.

« Il a loué le cinéma Regal pour que ma famille et moi puissions voir n’importe quel film, toute la journée, dans n’importe quelle salle, quand nous le voulions, ce qui était incroyablement exagéré et extraordinaire », a ajouté O’Donnell, qui a déclaré que Diddy « se sentait mal ». « Je ne lui ai jamais parlé avant ou après cela. »

Le magnat de la musique a été inculpé la semaine dernière de complot de racket, de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition, et de transport à des fins de prostitution. Il risque au moins 15 ans de prison et une peine maximale de prison à vie s’il est reconnu coupable.

Combs a comparu devant le tribunal fédéral de Manhattan le 18 septembre, où il a plaidé non coupable. Non seulement la caution de 50 millions de dollars proposée a été refusée à Combs, mais il a été envoyé en prison immédiatement après l’audience.

Il a été placé sous surveillance de routine en cas de suicide alors qu’il attend son procès au centre de détention métropolitain de Brooklyn, a déclaré une source à Fox News Digital vendredi.

La source a ajouté que « c’est une pratique courante pour les individus de haut rang car ils sont admis dans un établissement fédéral et cela n’est pas révélateur de leur état mental ».

Avant la conférence de presse du procureur américain la semaine dernière, l’avocat de Combs a déclaré qu’ils prévoyaient de se battre pour que le rappeur soit libéré.

« Son moral est bon. Il est confiant », a déclaré l’avocat de Combs, Marc Agnifilo, devant le tribunal le 17 septembre. « Il fait face à cette situation de front, comme il a fait face à tous les défis de sa vie. Et il n’est pas coupable. Il est innocent de ces accusations. Il va plaider non coupable, bien évidemment. Il va se battre avec toute son énergie et toute sa force, et avec la pleine confiance de ses avocats. Et je m’attends à une longue bataille avec un bon résultat pour M. Combs. »

« Je vais me battre comme un dingue pour le faire libérer, et il doit l’être », a ajouté Agnifilo. « Avec tout ce qu’il a fait et étant venu ici volontairement. »