Rosie Galligan se concentre sur les aspects positifs après une défaite déchirante en Coupe du monde : une “énorme réussite” | Actualités du rugby à XV

Rosie Galligan a riposté par la maladie et les blessures pour gagner une place dans l’équipe de la Coupe du monde des Red Roses

Alors que le chagrin d’une défaite en finale de la Coupe du monde est difficile à supporter, Rosie Galligan des Red Roses se concentre sur les points positifs après une année mémorable dans sa carrière.

La star anglaise a fait un voyage remarquable pour atteindre la sélection de la Coupe du monde, surmontant une série de problèmes de santé graves.

Ce voyage a commencé lorsqu’une nuit de vomissements et de perte de toute sa force dans ses jambes a conduit l’écluse de l’Angleterre et des Harlequins à être éclairée en bleu par A&E avant de recevoir un diagnostic de méningite en 2019.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ancienne internationale anglaise Rachael Burford pense que l’Angleterre se remettra de sa défaite en finale de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande L’ancienne internationale anglaise Rachael Burford pense que l’Angleterre se remettra de sa défaite en finale de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande

Après son retour au rugby, Galligan n’avait disputé que trois matches lorsqu’elle est tombée dans un alignement lors d’un match de Premier 15 contre Worcester et a subi de graves blessures, se brisant l’os de la cheville, se fracturant un os à la jambe et rompant trois ligaments.

Cependant, Galligan a continué à se battre et après avoir impressionné pour les Harlequins, elle s’est mérité une convocation des Six Nations qui lui a valu une place à la Coupe du monde – un tournoi qui a vu l’Angleterre échouer terriblement contre la Nouvelle-Zélande en finale.

“Vous oubliez en quelque sorte ces petits moments”, a déclaré Galligan.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Vous oubliez un peu ces choses, mais étant de retour depuis quelques semaines maintenant et pensant à mon propre parcours personnel, si vous me l’aviez demandé il y a un an, je n’aurais jamais pensé que je serais à une Coupe du monde.

“Donc, pour moi personnellement, c’était une énorme réussite et pour tant d’autres filles aussi, c’était leur première Coupe du monde. Nous savons qu’il y a beaucoup de talent et les choses ne se sont tout simplement pas bien passées pour nous sur le jour et c’est maintenant à peu près comment nous nous regroupons et nous repartons et avons quelques bonnes saisons avant 2025.

“J’ai travaillé très dur pour cela, j’ai tenté ma chance quand je le pouvais et j’ai réussi à réaliser beaucoup de choses que je n’aurais jamais pensé réaliser, donc c’est juste un sentiment incroyable.”

Tourné vers l’avenir : 2025 pourrait être l’apogée

Galligan se tourne maintenant vers 2025 et participe à une Coupe du monde inoubliable, qui, selon elle, pourrait être le “sommet” du sport.

“Je pense qu’il y a maintenant tellement de personnes impliquées dans le rugby féminin, donc ce n’est pas seulement nous, les joueuses, qui faisons pression pour l’améliorer, vous avez maintenant tellement de parties prenantes qui sont réellement intéressées et investies et qui investissent dans le rugby féminin”, a déclaré Galligan. .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le vainqueur de la Coupe du monde de rugby 2003, Will Greenwood, a déclaré que la Coupe du monde de rugby “a transcendé un match de 80 minutes” et pense que les Red Roses vendront Twickenham dans les prochaines années. Le vainqueur de la Coupe du monde de rugby 2003, Will Greenwood, a déclaré que la Coupe du monde de rugby “a transcendé un match de 80 minutes” et pense que les Red Roses vendront Twickenham dans les prochaines années.

“Il y a tellement de personnes différentes qui doivent se réunir pour faire de 2025 le meilleur. Non seulement ce sont les joueurs et le niveau d’entraînement et de performance réelle, mais aussi le niveau d’investissement en dehors du terrain et du marketing et s’assurer que nous obtenons tout ce qu’il faut pour nous assurer d’avoir la meilleure compétition en 2025.

“De toute évidence, nous avons été légèrement en deçà de ce que nous voulions réaliser en Nouvelle-Zélande, mais le fait que nous sachions qu’il ne reste que deux ans et demi avant la prochaine Coupe du monde et que c’est une Coupe du monde à domicile, le sentiment et le croissance que nous avons déjà constatée dans le sport féminin et le rugby féminin cette année, elle ne fera que continuer à exceller.

“Tant que nous faisons les choses bien avant et que nous continuons à développer le jeu et à montrer aux petits garçons et filles ce que nous pouvons réaliser et ce que le rugby féminin peut être, je pense que 2025 sera le summum du sport féminin. .”