Rosie Eccles: Être partenaire d’entraînement olympique de Lauren Prices m’a presque tué, mais c’était bien de le faire | Nouvelles de boxe

Il y a quatre ans, Rosie Eccles et Lauren Price étaient des partenaires d’entraînement clés l’une pour l’autre aux Jeux du Commonwealth de Gold Coast.

Depuis lors, Price a excellé. Elle est devenue championne du monde amateur, médaillée d’or olympique et professionnelle avec BOXXER et Sports du ciel.

Eccles a souffert. Elle a enduré le chagrin lors des qualifications olympiques et a dû se remettre d’un virus débilitant et atrocement douloureux.

Maintenant aux Jeux du Commonwealth à Birmingham, Eccles a l’intention de sortir de l’ombre et de prendre le relais de la boxe galloise.

Image:

Rosie Eccles a le cœur brisé lors des qualifications olympiques.





“J’ai remporté des médailles européennes et du Commonwealth et de nombreuses autres médailles internationales. Mais je n’ai pas tout à fait eu ma journée en boxe. Un peu de chance, un peu de timing malheureux avec les choses et un peu de tout le reste qui se passe dans boxe, je ne pense pas que ce soit encore tout à fait en place pour moi”, a déclaré Eccles Sports du ciel.

“Mais j’ai continué à m’épanouir dans les coulisses. Parfois, ce n’est pas une mauvaise chose. Lauren a eu ce qu’elle méritait et je pense qu’il est peut-être temps que je sorte de ça, que je sorte de cette ombre.”

Eccles a été sélectionnée pour l’équipe olympique de GB mais a perdu son premier combat lors de l’épreuve de qualification pour les Jeux de Tokyo. Même si elle a ensuite obtenu une revanche sur la Russe, Saadat Dalgatova, qui l’a battue lors des qualifications, son rêve olympique pour ce cycle au moins était terminé.

Cependant, Eccles est resté dans le gymnase pour servir de principal partenaire d’entraînement de Price avant les Jeux triomphaux de ce dernier à Tokyo.

“J’ai choisi de rester au camp et d’aider Lauren et j’ai été son principal partenaire d’entraînement jusqu’aux Jeux olympiques”, a expliqué Eccles.

“Mentalement, c’était vraiment difficile et ça m’a presque tué de le faire, mais c’était ce qui était juste et j’ai fait ça pour soutenir Lauren et je suis vraiment content de ce qu’elle a accompli. Parce qu’en boxe, on ne comprend pas toujours ce que tu mérites.

“Elle a nettoyé en tant qu’amateur et maintenant elle passe à autre chose et elle est évidemment toujours basée à GB, donc nous ne serons pas loin l’un de l’autre une fois que je serai de retour non plus. Probablement beaucoup de combats à venir !

“Je veux qu’elle continue et qu’elle réussisse bien chez les pros et j’espère que je continuerai et que je surpasserai cela aussi chez les amateurs et que je ramènerai cette médaille d’or du Commonwealth et cette médaille d’or olympique autour de mon cou dans deux ans.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La médaillée d’or olympique Lauren Price a expliqué ses objectifs dans le sport et a révélé son expérience d’obtention d’un MBE.



Eccles a son premier combat à ces Jeux du Commonwealth mercredi et le poids moyen léger gallois aura quelque chose à prouver contre la médaillée olympique et mondiale indienne Lovlina Borgohain.

Eccles a dû passer à 70 kg et 66 kg, le poids olympique, n’est pas dans ces Commonwealths.

“Je dis toujours que plus elles sont grosses, plus elles tomberont durement. Je sais que je peux battre ces filles. Je dois juste être vraiment allumée quand il s’agit de ma boxe et de la gamme. Ça ne me dérange pas vraiment . Je sais que je suis très physique pour le poids. Je n’ai peut-être pas la taille mais je pense que j’ai ce dont j’ai besoin pour entrer et faire le travail “, a déclaré Eccles.

“Si je me présente au mieux de mes capacités, je pense que je réussis. C’est à moi de m’assurer que le meilleur de moi se présente chaque jour.

“Vous espérez le meilleur. Vous pensez:” J’ai mis le travail, je sais que j’ai le talent, la capacité. Vous n’avez qu’à l’exécuter et c’est ce dernier petit morceau maintenant.”

Elle est très motivée avant le concours, non seulement pour gagner son premier combat, mais pour aller jusqu’au bout de ce tournoi.

“Cela m’a choqué de voir à quel point je le veux. C’est vraiment important de revenir et de ramener de l’or. C’est tout ce qui compte en ce moment dans ma tête”, a expliqué Eccles.

“Les Championnats du monde et d’Europe – ils sont énormes et ils sont importants, mais les Jeux sont spéciaux.

”Représenter le Pays de Galles, nous ne pouvons le faire qu’en tant qu’événement multisport littéralement aux Jeux du Commonwealth. Pour moi, il a une valeur sentimentale énorme.

“Je ne peux même pas vous dire à quel point j’ai besoin d’être au sommet de ce podium.”

