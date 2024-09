Rosie Clements imprime ses photos sur du papier bulle

Attiré par la façon dont cette technique rend les images lisibles de loin, mais complètement abstraites de près, le photographe a découvert que les photos qui fonctionnent avec ce procédé inventif sont toujours les compositions les plus simples : portraits intimes, gros plans, prises de vue détaillées. « Je pense que beaucoup de mes photos sont assez simples, et j’ai été critiqué pour cela dans le passé. Mais, dans ce cas, cela joue en ma faveur », explique le photographe, « lorsque j’imprime sur du papier bulle, moins c’est plus : garder l’image simple permet à la texture et au matériau de faire leur travail sans dominer la photo. »

Bien que la création d’images ne soit pas une nouveauté pour Rosie (elle prend des photos depuis qu’elle est adolescente, avec l’appareil photo compact de sa famille), la gravure est un art plus récent qu’elle explore : « L’impression UV est une nouveauté pour moi – je n’expérimente de cette façon que depuis un peu plus d’un an. J’y reviens sans cesse car il y a encore tant à explorer ! » Le processus d’impression utilise la lumière UV pour sécher l’encre, par opposition à la chaleur (comme la plupart des imprimantes standard), ce qui signifie que les machines peuvent imprimer sur toutes sortes de surfaces. « Pour réaliser une impression UV, vous devez déterminer le point le plus élevé du matériau avec lequel vous travaillez. La tête d’impression pulvérise ensuite de l’encre de manière constante à cette altitude tout au long de l’impression. Dans mon travail, cela signifie que les détails de l’image sont rendus nettement au-dessus des bulles, car elles sont plus proches de la tête d’impression, tandis que les zones entre les bulles deviennent floues ou complètement obscurcies », explique-t-elle. Après avoir fait de nombreux essais et erreurs avec ces machines très « sensibles », Rosie a découvert qu’il n’existe aucun moyen exact de contrôler exactement où les détails d’une image tomberont sur une surface comme du papier bulle, et cela fait partie de la magie du processus.

Dernièrement, l’artiste a eu envie de présenter ses délicats tirages à bulles dans des boîtes en plexiglas, appréciant le contraste entre la surface très tactique de ses images et leur confinement dans un boîtier en plastique transparent. « Cela me rappelle regarder une image sur Instagram, piégée derrière la vitre de mon écran », dit-elle. L’artiste a voulu pousser la méthode d’impression plus loin et expérimenter d’autres modes d’affichage, comme faire adhérer les images aux fenêtres où « la lumière filtre et les fait briller ». Rosie dit : « Je rêve de recouvrir un jour un immense mur de fenêtres d’une énorme impression à bulles… Les imprimantes UV sont souvent utilisées pour fabriquer des panneaux d’affichage, les plateaux d’impression peuvent donc être gigantesques – il serait tout à fait possible de concrétiser cette idée ! »

Plus captivée par la relation entre la physicalité de ses images bosselées et nos mondes hyper-numériques aplatis, Rosie s’intéresse au manque croissant de distinction entre « notre moi numérique et physique ». […] « Je pense que j’essaie inconsciemment de me rappeler l’importance de passer du temps avec les gens dans la vraie vie », conclut-elle. « Pour moi, réaliser cette œuvre me rappelle l’importance de la présence physique et de l’interaction à l’ère numérique. J’essaie de m’ancrer dans le tactile. »