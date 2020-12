Roshni Nadar Malhotra de IT Major HCL Technologies est en tête de la liste des femmes les plus riches du pays avec une valeur nette de Rs 54,850 crore, suivie par Kiran Mazumdar-Shaw de Biocon à Rs 36,600 crore, selon un rapport publié jeudi. Un total de 31 femmes sur la liste de 100 avec une valeur nette d’au moins Rs 100 crore, préparée par Hurun India et Kotak Wealth, sont « self-made », a-t-il dit. Cela comprend six gestionnaires professionnels et 25 entrepreneurs.

Shaw mène dans la catégorie self-made, suivi de Radha Vembu de Zoho (Rs 11,590 crore net) et Jayshree Ullal d’Arista Networks (Rs 10,220 crore), a-t-il déclaré.

Fait intéressant, tous les trois – Shaw, Ullal et Vembu – figurent également sur une riche liste mondiale compilée par Hurun.

L’âge moyen des femmes figurant sur la liste, dont la richesse cumulée est liée à Rs 2,72 lakh crore, est de 53 ans et 19 femmes sur 100 ont moins de 40 ans, a-t-il déclaré.

Deux des femmes ont promu des licornes – Falguni Nayar, du détaillant Nykaa, qui a une richesse de 5410 crores de Rs et Divya Gokulanth, 34 ans, de Byju, avec une valeur nette de 3490 crores de Rs.

Certaines familles ont contribué plus d’une personne à la riche liste des femmes. Apollo Hospitals Enterprise est en tête avec quatre participants, suivis de trois du groupe Godrej.

D’un point de vue sectoriel, l’industrie pharmaceutique est en tête avec 13 entrants, suivis de près par 12 dans le textile et l’habillement et 9 dans la santé.

La capitale financière Mumbai a contribué 32 personnes à la liste, tandis que 20 sont New Delhi et 10 d’Hyderabad, a-t-il déclaré.

Seules quatre femmes sur 100 trouvent une place dans la liste des principaux donateurs défendant des causes sociales, a-t-il déclaré.

Anu Aga et Meher Pudumjee de Thermax sont les femmes les plus généreuses, suivies par Shaw, Renu Munjal de Hero Fincorp et Leena Gandhi Tewari de USV.