Rosenthal : rupture de l’accord avec les Cubs d’Héctor Neris, ainsi que d’autres notes d’agence libre de la MLB

Compte tenu de l’âge d’Héctor Neris, de sa vélocité réduite et du manque d’expérience récente en clôture, il a probablement été évalué de manière appropriée. Mais à première vue, il semblait que le contrat d’agent libre d’un an d’une valeur de 9 millions de dollars du releveur droitier était une bonne affaire pour les Cubs.

Neris, qui entame sa saison à 35 ans, a quatre ans de moins que David Robertson. Sa MPM la saison dernière était de 1,71 contre 3,03 pour Robertson. Et tandis que les Astros ont suffisamment fait confiance à Neris pour l’utiliser dans cinq de leurs sept matchs de la série de championnats de la Ligue américaine, Robertson a été moins efficace après avoir été échangé des Mets aux Marlins, perdant ainsi le rôle de plus proche.

Alors, comment se fait-il que le contrat de Neris avec les Cubs vaut 2,5 millions de dollars de moins que le contrat de Robertson avec les Rangers ?

D’une part, les chiffres financiers superficiels ne disent pas grand-chose.

L’accord de 9 millions de dollars de Neris comprend également une option club pour une deuxième saison qui peut se transformer en une option joueur de 9 millions de dollars s’il fait 60 apparitions. Les reports, quant à eux, réduisent la valeur actuelle de la garantie de 11,5 millions de dollars de Robertson. La panne de Robertson comprendrait un salaire de 5 millions de dollars en 2024un rachat de 1,5 million de dollars sur une option mutuelle de 7 millions de dollars pour 2025 et 5 millions de dollars différés (1 million de dollars par an) de 2027 à 2031.

Creusez plus profondément et il devient plus facile de comprendre pourquoi Neris a également reçu moins que les releveurs d’agents libres Jordan Hicks (quatre ans, 44 millions de dollars), Robert Stephenson (trois ans, 33 millions de dollars), Reynaldo López (trois ans, 30 millions de dollars) et Aroldis Chapman. (un an, 10,5 millions de dollars).

Neris ne possède pas des éléments aussi dominants que ces lanceurs, dont deux, Hicks et López, seront jugés comme titulaires. Seul Chapman, qui aura 36 ans en février, est plus âgé. Peut-être le plus important, la vitesse moyenne de la balle rapide de Neris est passée de 94,3 mph en 2022 à 93,0 en 23, soit une perte de près de 1,5 mph, selon Statcast. En plus de cela, ses statistiques attendues n’étaient pas aussi impressionnantes que ses statistiques réelles.

Même si Neris reste durable, se classant troisième parmi les releveurs lors des manches de saison régulière au cours des cinq dernières saisons, les équipes projetant ses performances futures ont peut-être vu des signes avant-coureurs. Chapman, en revanche, évolue dans une direction positive, sa vitesse moyenne de balle rapide passant de 97,5 mph en 2022 à 99 en 23, septième parmi les releveurs.

Neris a renoncé à son option de joueur de 8,5 millions de dollars avec les Astros pour devenir agent libre et a finalement décroché une meilleure offre. Peut-être qu’il aura plus d’occasions de clôture avec les Cubs ; son accord comprend des incitations pour les jeux terminés. Mais l’accord qu’il a reçu était apparemment celui qu’il méritait.

Jordan Montgomery semble être un choix évident pour les Red Sox. (Erik Williams / USA aujourd’hui)

L’approche de l’agence libre des Red Sox devient plus curieuse

Les reports dans l’accord de Robertson sont révélateurs de la réticence des propriétaires des Rangers à engager de l’argent à court terme alors que leurs revenus de télévision locale restent incertains pour 2024 et au-delà.

Une réunion potentielle entre les Rangers et le gaucher agent libre Jordan Montgomery reste en suspens, peut-être même hors de portée. Alors que le retard se poursuit, il existe une opportunité pour un autre club de se lancer dans la mêlée. Et il est presque inexplicable que les Red Sox ne profitent pas du moment.

Montgomery connaît Boston, et pas seulement depuis l’époque où il était lanceur pour les Yankees. Il a passé l’intersaison en ville pendant que sa femme, McKenzie, poursuit sa résidence en dermatologie dans un hôpital de la région.

Les Red Sox, cependant, continuent de montrer peu de propension à dépenser gros. Le président de l’équipe, Sam Kennedy, a déclaré aux journalistes lors du récent événement du week-end d’hiver de l’équipe que la masse salariale de l’équipe « serait probablement inférieure » à celle de 2023.

Comme L’Athlétisme Britt Ghiroli a écrit que l’approche de l’équipe est pour le moins étrange. Montgomery, contrairement à son compatriote gaucher agent libre Blake Snell, ne coûterait pas un choix au repêchage à sa prochaine équipe. Et un titulaire au sommet de la rotation reste le plus grand besoin des Red Sox.

Les Jays pourraient-ils pivoter vers la droite ?

Les Blue Jays ont commencé leur intersaison en poursuivant Shohei Ohtani et Juan Soto, deux des meilleurs frappeurs gauchers du match. Ils ont récemment courtisé Joc Pederson, qui a choisi de rester dans l’Ouest et de signer avec les Diamondbacks. Et maintenant, leur recherche de frappes supplémentaires pour gauchers dépend de qui exactement ?

En dehors de Cody Bellinger, la liste des agents libres gauchers restants comprend Brandon Belt, Eddie Rosario, Mike Moustakas, Joey Votto et le frappeur Aaron Hicks. Si les Jays ne veulent pas payer pour Bellinger – ils sont déjà confrontés au premier seuil de taxe de luxe, et signer Bellinger pourrait les amener au-delà du second – peut-être qu’ils acquerront simplement un frappeur droitier capable de gérer les lancers droitiers. plutôt.

Parmi les possibilités :

JD Martinez (.880 OPS contre les droitiers la saison dernière, .846 pour sa carrière)

Justin Turner (.766, .830)

Matt Chapman (.722, .783)

Jorge Soler (.788, .774)

Tommy Pham (.768, .767)

Adam Duvall (.863, .760)

Turner, 39 ans, est le plus âgé de ces joueurs, suivi de Martinez, 36 ans. Chapman, qui aura 31 ans le 28 avril, est le plus jeune et sera probablement le plus cher.

Aucune de ces solutions ne ressemblerait à Ohtani, Soto ou, même si l’on se demande si sa résurgence est durable, à Bellinger. Mais les Jays, dont les seuls ajouts jusqu’à présent sont le joueur de champ intérieur Isiah Kiner-Falefa (deux ans, 15 millions de dollars) et le voltigeur de centre Kevin Kiermaier (un an, 10,5 millions de dollars), font partie des nombreuses équipes qui doivent encore faire quelque chose de grand.

Au contraire, ils pourraient utiliser deux bâtons, un DH et un voltigeur. À ce stade, se concentrer sur les frappeurs gauchers serait certainement trop étroit.

Joc veut plus

Pederson, qui entame sa saison à 32 ans, a signé son quatrième contrat d’agent libre consécutif d’un an en signant pour 12,5 millions de dollars avec les Diamondbacks. Peut-être aurait-il pu décrocher un contrat pluriannuel avec un autre club. Mais lors de ses entretiens avec les Diamondbacks, il a évoqué son désir de restaurer sa valeur avant de réintégrer le marché lors de la prochaine intersaison, selon une source de l’équipe informée des discussions.

À cette fin, Pederson veut montrer qu’il est plus qu’un peloton DH. Il n’a eu que 109 apparitions au marbre contre des lanceurs gauchers au cours des deux dernières saisons. Et il n’a effectué que 23 départs dans le champ extérieur en 2023, contre 96 l’année précédente, son total le plus élevé depuis 2016.

Pederson pourrait ne pas jouer beaucoup sur le terrain pour une équipe qui comprend Corbin Carroll, Alek Thomas, Lourdes Gurriel Jr. et Jake McCarthy. Mais tant qu’il arrivera au camp en bonne condition, il aura sûrement l’occasion de s’améliorer en travaillant avec Dave McKay, l’un des meilleurs instructeurs de champ extérieur du jeu.

Autour de la corne

— Les Angels continuent de s’intéresser à l’agent libre Kiké Hernández, mais craignent qu’il préfère un retour chez les Dodgers, selon une source au courant des discussions de l’équipe.

Hernández suscite également l’intérêt d’autres clubs, et les Dodgers semblent plus concentrés sur l’ajout d’un releveur à fort effet de levier, peut-être Ryan Brasier en tant qu’agent libre ou Kenley Jansen des Red Sox dans un échange.

— L’arrêt-court agent libre Brandon Crawford, 37 ans, est prêt à passer au deuxième ou au troisième but, mais pourrait également prendre sa retraite si la bonne opportunité ne se présente pas, selon des sources proches de sa pensée.

Les équipes manifestent de l’intérêt pour Crawford, mais un retour chez les Giants – sa seule équipe au cours d’une carrière de 13 ans qui a inclus deux titres de la Série mondiale, trois apparitions All-Star et quatre Gold Gloves – semble hors de question.

— Et enfin, outre les Blue Jays et les Red Sox, voici trois équipes qui ont encore beaucoup à faire :

Giants (lanceur partant, frappeur puissant droitier);

Padres (voltigeurs, lanceurs);

Anges (tout et n’importe quoi).

(Photo du haut d’Héctor Neris : Carmen Mandato/Getty Images)