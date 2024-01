Rosenthal : Pourquoi je reste sceptique quant aux projets grandioses des A à Vegas

Tu sais ce que j’aimerais faire ? Fermez les yeux, réveillez-vous dans cinq ans et voyez ce que sont devenus les projets grandioses d’Oakland A.

Cet accord potentiellement sans précédent de trois ans, comme à la maison, en attendant l’ouverture de leur nouveau stade de baseball à Las Vegas. Les extensions à long terme pour les joueurs locaux et les investissements sur le marché des agents libres. L’escalade de la masse salariale à des niveaux que quiconque a prêté attention aux près de deux décennies d’actionnariat de John Fisher aura du mal à comprendre.

Pardonnez mon scepticisme, compte tenu du départ honteux de Fisher d’Oakland et du rôle de la Major League Baseball en tant que complice volontaire. Mais je croirai que les A veulent vraiment gagner quand je le verrai.

Selon une source informée de leurs projets, la masse salariale du projet des A se situe entre 130 et 150 millions de dollars pendant la période de montée en puissance avant d’emménager dans leur nouveau parc, puis plus de 170 millions de dollars une fois installés dans leur stade à toit fixe. Le porte-parole personnel de Fisher, le président de l’équipe Dave Kaval, a refusé de confirmer ces chiffres, mais a déclaré : “Nous prévoyons des chiffres que nous pensons être dans le haut de la ligue.”

La masse salariale moyenne des ligues majeures la saison dernière, selon Spotrac, était de 165,7 millions de dollars. Alors que les salaires continuent d’augmenter, le « côté le plus élevé » d’ici 2028 devrait en effet dépasser 170 millions de dollars. Pour une franchise qui a ouvert la saison dernière avec une masse salariale de 56,9 millions de dollars, la plus basse des ligues majeures – et ne se classe pas parmi les 15 meilleurs salaires des joueurs depuis 1994 – les chiffres seraient tout simplement transformateurs. Et choquant.

“Nous nous attendons à avoir une masse salariale compétitive qui nous permettra d’avoir les ressources nécessaires pour aligner une équipe compétitive, année après année”, a déclaré Kaval dans une interview samedi. “Nous pensons que c’est nécessaire pour le marché de Vegas.”

Il sera absolument nécessaire de faire exploser la masse salariale, étant donné que les A nécessiteront une forte participation de la part d’une base de fans comprenant des touristes ainsi que des locaux. Il est presque certain que les revenus de leurs médias locaux diminueront, reflétant leur passage de la dixième plus grande zone de marché désignée (DMA) du pays à la 40e. Las Vegas sera le plus petit marché médiatique des majors, derrière Milwaukee au 38e rang.

Mais leur déménagement définitif est encore dans quatre ans.

Les fans de A protestent contre le déménagement de l’équipe à Las Vegas lors d’un match au Oakland Coliseum en septembre dernier. (D. Ross Cameron-USA TODAY Sports)

En attendant, les A passeront une saison encore déprimante à Oakland. Leur(s) ville(s) natale(s) au cours des trois saisons suivantes n’ont pas encore été déterminées. Mais à moins que les A ne jouent dans leur parc Triple A à Summerlin, dans le Nevada, dans les limites de la ville de Las Vegas, ils seront essentiellement des vagabonds de 2025 à 2027.

Vous vous souvenez du film de 1976, « The Bingo Long Travelling All-Stars & Motor Kings » ? Rencontrez les no-stars itinérants de John Fisher.

Il n’est pas rare qu’une équipe déménageuse joue dans un parc d’une nouvelle ville d’origine, puis déménage dans une autre. C’est exactement ce que les Nationals ont fait à leur arrivée à Washington, DC, passant trois saisons au RFK Stadium avant d’ouvrir le Nationals Park en 2008. Mais une équipe jouant des matchs à domicile dans une autre ville pendant la majeure partie d’une saison complète ? J’ai demandé à John Thorn, l’historien officiel de la MLB, si une telle chose s’était déjà produite. Il a cité un exemple, datant d’il y a près d’un siècle et demi : les Hartford Dark Blues de la Ligue nationale, qui en 1877 ont disputé pratiquement tous leurs matchs à domicile à Brooklyn sous le nom de Brooklyn Hartfords, revenant à Hartford pour un seul match.

Oh, mais ça va mieux.

Si les A jouent en dehors de la Bay Area, une possibilité très réelle à moins qu’ils ne se retrouvent à Oracle Park, le stade des Giants, ou – haletant – restent au redoutable Oakland Coliseum, ils perdront leur contrat avec leur réseau de télévision local, NBC. Sports Californie. Dans le cadre de cet accord, qui court jusqu’en 2033, ils ont reçu 67 millions de dollars la saison dernière, selon le San Francisco Chronicle.

Sacramento, une ville que Kaval a reconnu comme étant en dehors des limites contractuelles du réseau, est une autre option potentielle pour les A, tout comme Salt Lake City. Ces deux marchés médiatiques sont un peu plus grands que Las Vegas – Sacramento se classe 20e, Salt Lake City 27e.

Peut-être que la ligue pourrait aider à organiser un type de bouquet télévisé créatif impliquant l’une ou l’autre de ces villes ainsi que Las Vegas et la Bay Area ; Le Chronicle a rapporté que les A pourraient potentiellement négocier un paiement moindre de la part de NBC Sports California s’ils jouaient à Sacramento. Mais quelles sont les chances que Fisher renonce à un accord qui lui a rapporté 67 millions de dollars l’année dernière ? Pourquoi devrait-on s’attendre à ce qu’il ne suive pas l’argent ?

Kaval a refusé de commenter ce qu’il a appelé le « plan de jeu provisoire ». Quand je lui ai demandé si rester à Oakland était possible – une idée folle s’il en était une, mais peut-être pas si folle si elle rapportait le plus gros gain télévisé, il a répondu : « Nous étudions toutes les options. Aucune option n’a été exclue pour le moment.

Dites-le à l’Association des joueurs, qui voudra sûrement en savoir plus, beaucoup plus, si le séjour de trois ans des A comprend des arrêts dans un parc chic des ligues mineures à Summerlin, Sacramento ou Salt Lake City. Tony Clark, directeur exécutif du syndicat, a déclaré lors de la pause des All-Star que le syndicat s’impliquerait si les A se lançaient dans un tel plan, cherchant des éclaircissements sur les conditions de jeu, les déplacements, les commodités et le logement.

“Nos préoccupations étaient tangibles à l’époque et cela reste le cas aujourd’hui”, a déclaré Clark dimanche.

C’est précisément pendant une période aussi troublante que les A ont l’intention de renforcer leur compétitivité, en suivant un modèle standard utilisé par les équipes lorsqu’elles se préparent à emménager dans un nouveau parc. Kaval, qui a grandi à Cleveland, a cité la façon dont les Indiens – maintenant les Gardiens – ont construit en vue de l’ouverture de Jacobs – maintenant Progressive – Field.

Les A ne regorgent pas vraiment de jeunes talents – Baseball America a classé en août son système agricole au septième pire dans les majors. Mais Kaval a déclaré que l’attente de ressources supérieures à Las Vegas leur permettrait de conserver plutôt que d’échanger des stars locales telles que Matt Olson, Matt Chapman et Sean Murphy, pour n’en nommer que trois.

Le joueur de deuxième but Zack Gelof, qui a produit un .840 OPS en 300 apparitions au marbre en tant que recrue la saison dernière, pourrait être le genre de joueur que les A enfermeront avec une prolongation. Recruter des agents libres tout en errant dans la nature sauvage du baseball, une partie apparemment essentielle de l’équation si l’équipe veut aligner une masse salariale de 130 millions de dollars d’ici 2026 ou 2027, serait probablement plus un défi. Et à en juger par les près de deux décennies que Fisher a été propriétaire, pourquoi devrait-on s’attendre à ce qu’il se lance dans des dépenses déficitaires, se séparant de l’argent qu’il n’a pas encore ?

Eh bien, il ferait mieux, s’il veut réellement que les A réussissent. Dans un marché médiatique aussi petit que Las Vegas, l’équipe n’aura d’autre choix que de faire d’une forte fréquentation le fondement de son plan.

Selon Kaval, le marché a déjà prouvé qu’il pouvait soutenir les Raiders de la NFL et les Golden Knights de la LNH, alors pourquoi pas les A ? “Ce n’est pas seulement comme si vous étiez quelque chose de pro forma dans une affaire d’école de commerce”, a déclaré Kaval. “Cela s’appuie sur des exemples qui ont été confirmés dans d’autres sports.”

Kaval, cependant, ne compare pas des pommes avec des pommes. Les Golden Knights, une équipe d’expansion, ont atteint la finale de la Coupe Stanley lors de leur saison inaugurale 2018, puis ont remporté la Coupe en 2023. Les Raiders ont eu moins de succès, mais la NFL est de loin la ligue sportive la plus populaire aux États-Unis. Le match à domicile de chaque équipe est un événement qui ne se produit que huit ou neuf fois au cours d’une saison régulière.

Les A, pour faire fonctionner leur modèle sur 81 dates à domicile, seront apparemment en mode gagnant ou sinon. Mais qui peut dire que Fisher verra les choses de cette façon ? Ce n’est pas comme s’il avait manifesté un désir irrésistible de proposer un produit gagnant. Personne ne le confondra avec le regretté Peter Seidler des Padres, entre autres propriétaires plus agressifs.

Une fois que les A seront à Las Vegas, ils vaudront sûrement plus que Dernière valorisation de Forbes à 1,18 milliard de dollars, peut-être même atteindre la fourchette de 2 milliards de dollars. L’équipe, depuis que Fisher est devenu propriétaire majoritaire en 2005, ne s’est jamais classée au-dessus du 17e rang en termes de masse salariale (en 2007), et n’a jamais dépensé plus de 92,2 millions de dollars en salaires des joueurs (en 2019). Mais grâce à la gestion avisée de Billy Beane et David Forst, sur une période de 15 saisons entre 2006 et 2020, il a atteint sept fois les séries éliminatoires.

“Nous pensons qu’il est important pour le succès et le modèle économique du club d’investir des ressources dans les opérations des joueurs et d’avoir enfin la capacité de garder ces équipes ensemble et de concourir et, avec un peu de chance, de remporter une ou plusieurs autres séries mondiales”, a déclaré Kaval.

« Nous n’avons aucun problème à recruter des joueurs et à les développer. Si vous regardez la ligue, surtout (avec autant d’anciens A) en séries éliminatoires, ce n’est pas le problème. Comment pouvons-nous garder ces gars-là ? De nos jours, avoir des joueurs toute leur carrière ou la majeure partie de leur carrière au même endroit est un luxe. Nous espérons que cela pourra être quelque chose que nous réaliserons à Las Vegas.

Réveille-moi dans cinq ans. Voyons alors à quoi ressemblent les A d’Oakland-Transient-Las Vegas.

(Photo du haut du propriétaire principal de A, John Fisher : Michael Zagaris/Oakland Athletics/Getty Images)