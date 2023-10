ARLINGTON, Texas — C’est une bonne chose qu’en 2016, Merrill Kelly soit allée aux toilettes pendant un déjeuner dans un restaurant américain à Incheon, en Corée du Sud.

Kelly venait de l’annoncer à son agent, Adam Karon ; sa femme, Bré ; et son frère Reid qu’après deux ans passés à lancer en Corée du Sud, il avait atteint ses limites. Il voulait revenir au baseball affilié en Amérique du Nord, même si cela impliquait de conclure un accord avec une ligue mineure.

Après que Kelly ait quitté la table, son agent s’est tourné vers l’épouse et le frère du droitier et lui a délivré un message direct.

“Ne le laissez pas faire ça”, a déclaré Karon.

Karon savait qu’en restant en Corée du Sud, Kelly pourrait gagner beaucoup plus d’argent qu’avec un contrat dans une ligue mineure. Kelly a accepté à contrecœur et est resté à l’étranger, mais il ne se passait pas un jour sans qu’il pense éventuellement à atteindre les majors. Il s’est même imaginé assis sur le podium dans la salle d’interview après un match éliminatoire, parlant aux journalistes.

Dominer un match des World Series ?

“J’en ai rêvé”, m’a dit Kelly dans son interview d’après-match sur Fox. “Mais je pense qu’à ce moment-là, c’était tout ce que c’était, un rêve.”

Samedi soir, son rêve est enfin devenu réalité.

Kelly, 35 ans, a pris le monticule alors que les Diamondbacks de l’Arizona étaient sous le choc de leur défaite écrasante de 6-5 contre les Rangers lors du premier match des World Series. Tout ce qu’il a fait, c’est accorder trois coups sûrs, deux sur contact doux, un sur un circuit. Mitch Garver des Texas Rangers a déclaré que c’était le lancer le plus bas qu’il ait jamais frappé pour un circuit.

Seuls huit autres lanceurs dans l’histoire de la série ont produit la combinaison de statistiques que Kelly a obtenue lors du deuxième match : sept manches, neuf retraits au bâton, zéro but sur balles. Les Diamondbacks, avec leur victoire 9-1, ont égalisé la série à un match chacun.

Karon, Bre et Reid étaient tous présents, ainsi qu’un certain nombre d’autres proches de Kelly, dont son père, Tom, qui vit à Brownsville, au Texas ; et sa mère, Cheryl, et sa grand-mère June, qui vivent toutes deux à Beaumont. Kelly a déclaré qu’il n’avait pas vu sa grand-mère depuis 2011.

Deux jours auparavant, lors de la journée d’entraînement des World Series, il avait de nouveau partagé son histoire. Comment il n’a jamais lancé fort, n’a jamais été un des meilleurs espoirs, juste un choix de huitième ronde par les Rays en 2010. Comment il est allé dans la KBO League par frustration après que les Rays ne l’aient pas protégé sur leur liste de 40 joueurs en 2014 et aucun autre club ne l’a sélectionné lors du repêchage de la règle 5. Comment sa carrière aurait pu se dérouler différemment sans sa pause fatidique aux toilettes en Corée du Sud.

“Je m’en souviens comme si c’était hier”, a déclaré Karon. “La différence entre Merrill et la plupart des gars, c’est qu’il était assez intelligent pour comprendre et assez dur pour s’en sortir en Corée jusqu’à ce qu’il ait l’opportunité de revenir avec un contrat dans les ligues majeures.”

En dehors du terrain, Kelly a déclaré qu’il était si modeste et décontracté que Bre s’énervait parfois contre lui, pensant qu’il ne se souciait de rien. Mais Mark DeRosa, le manager de Kelly avec l’équipe américaine lors de la Classique mondiale de baseball en mars dernier, a déclaré que le lanceur portait en fait une énorme puce sur l’épaule parce que son parcours était rempli de sceptiques, “tous sauf lui”.

Kelly a fini par rester deux saisons supplémentaires en Corée du Sud. Après le premier, il a pensé qu’il pourrait peut-être conclure un accord avec les ligues majeures. Le problème était que son contrat avec son équipe, SK Wyverns, était déjà acquis et qu’il ne pouvait pas se retirer de l’accord.

“C’était un autre ralentisseur que j’ai dû surmonter”, a déclaré Kelly. “En y retournant en 2018, sachant que je pouvais être ici, c’était quelque chose que je devais aussi bloquer. En 18, nous avons remporté le championnat et puis je suis revenu (aux États-Unis).

« J’aurais facilement pu faire preuve de complaisance, en disant simplement : je vais rester ici aussi longtemps que je peux, sans essayer de m’améliorer, je vais simplement rouler sur ce que j’avais. Mais dans mon esprit, ce n’était pas une option. Ce n’était pas suffisant.

Les Diamondbacks ont contacté Kelly pour la première fois le jour où il est devenu joueur autonome, le 1er décembre 2018. Par chance, c’était aussi le jour de son mariage.

Kelly avait initialement deux équipes en tête, les Padres de San Diego et les Red Sox de Boston, mais les Diamondbacks étaient un choix naturel pour un enfant qui a grandi à Scottsdale, en Arizona, et a fréquenté l’État de l’Arizona. Ils ont également été la seule équipe à lui proposer un contrat de deux ans. La garantie était de 5,5 millions de dollars et l’accord comprenait des options de club pour 2021 et 2022. Kelly a depuis signé un autre contrat de deux ans d’une valeur de 18 millions de dollars, avec une option de club pour 2025.

Dans son interview d’après-match sur Fox, Kelly a pris le temps de remercier les Diamondbacks, en disant : “Je les apprécie beaucoup de m’avoir donné cette opportunité.” Mais il est certain que les Diamondbacks ont également bénéficié de cette relation. Au cours des quatre saisons complètes de Kelly, il a réalisé en moyenne 31 départs et 180 manches. En incluant la saison 2020 raccourcie, sa MPM en carrière est de 3,80.

Ces séries éliminatoires, Kelly apparaît comme quelque chose de plus, une véritable star.

“La reconnaissance que Merrill reçoit est tardive mais en même temps très bien méritée”, a déclaré l’as des Diamondbacks Zac Gallen. «J’ai en quelque sorte dit qu’il était le lanceur le plus sous-estimé du baseball. Comment ça s’est passé ainsi depuis si longtemps, je pense que c’est le marché sur lequel nous jouons. Mais le gars publie. Et quand il le fait, vous voyez ce que c’est.

Dans la Division Series, Kelly a lancé 6 1/3 de manches sans but pour sa première victoire en carrière contre les Dodgers. Dans la série de championnats de la Ligue nationale, il a connu un début difficile contre les Phillies lors du deuxième match, mais n’a accordé qu’un seul point en cinq manches, les Diamondbacks étant menacés d’élimination lors du sixième match.

Kelly étant Kelly, il voulait s’impliquer plus profondément dans le match, que les Diamondbacks ont remporté 5-1.

Le manager des Diamondbacks, Torey Lovullo, a décrit la situation ce soir-là comme « très délicate ». Kelly a eu une lourde charge de travail cette saison, à commencer par le WBC. Lovullo le savait, et savait aussi que Kelly n’aime pas sortir des matchs au milieu des manches. Mais quand il a retiré Kelly après 90 lancers à la fin du cinquième, le lanceur est parti en trombe. Quelques instants plus tard, Lovullo entendit des bruits de fracas : « bam ! paf ! boum ! » – dans le tunnel de la pirogue.

Sentant des problèmes, Lovullo a déclaré qu’il était entré dans le tunnel, manquant ainsi une base touchée par Alek Thomas.

“Qu’est-ce que tu fais mec? Que veux-tu?” » demanda Lovullo.

“Juste dis moi pourquoi. Dis-moi juste pourquoi, »répondit Kelly.

Lovullo a expliqué son raisonnement. Kelly écouta, puis alla serrer la main de son manager. Lovullo lui fit un câlin à la place, désamorçant toute tension.

“Vous devez dire à Merrill pourquoi, vous devez lui dire ce que vous pensez”, a déclaré Lovullo. « S’il y a une adhésion, il l’acceptera. Sinon, il continuera à vous harceler.

Samedi soir, il n’y a pas eu un tel désaccord, même si Kelly a retiré cinq de ses six derniers frappeurs et a fini par lancer un lancer de moins que contre les Phillies.

Son dernier lancer était un plomb de 3-2 sur la porte d’entrée qui a attiré l’attention de Jonah Heim. Le joueur de troisième but des Diamondbacks, Evan Longoria, considérait le courage qu’il a fallu à Kelly pour lancer ce lancer comme la preuve que le vétéran maîtrisait parfaitement ses affaires. Mais pendant cette présence au bâton, Kelly a déclaré qu’il pulvérisait sa balle rapide sur le côté du bras, incapable de la contrôler comme il l’avait fait plus tôt.

Lovullo a déclaré aux journalistes par la suite qu’il sentait que Kelly commençait à se fatiguer. Mais Kelly a expliqué dans son interview à Fox qu’il était proactif avec Lovullo, en disant: “En fait, je suis allé le voir.” Aucun argument n’était nécessaire. Il savait qu’il avait fini.

Kelly a connu de plus gros matchs au bâton cette saison que samedi soir – 12 contre les Reds le 24 août, 12 de nouveau contre les Rocheuses le 4 septembre. Mais le match 2 restera comme son chef-d’œuvre, une performance déterminante pour sa carrière.

Son répertoire comprenait 22 changements, 21 coupeurs et 17 balles rapides à quatre coutures, 15 plombs, 10 curseurs et quatre courbes. Son commandement était si bon qu’il a effectué 22 frappes annoncées, dont cinq troisièmes frappes. Le directeur général des Diamondbacks, Mike Hazen, s’est étonné que pratiquement aucune plainte n’ait été enregistrée.

“Quand il a la sensation des cinq ou six lancers, je ne sais pas combien il en a, comment il appelle comment, mais il s’est lancé dans une lancée là-bas”, a déclaré Gallen. « Par endroits, ils étaient un peu plus passifs et il a pu rester en mode attaque. Et dans les endroits où ils commençaient à devenir un peu agressifs, il était capable de rester sur les bords et de les faire frapper sur son terrain.

Les Rangers ont été tout à fait impressionnés.

“Je pense que nous avons réalisé la deuxième fois avec l’alignement que nous n’avions pas trop de lancers à réaliser”, a déclaré Garver. “Il a exécuté son travail et bien souvent, nous avons manqué de baril.”

Le joueur de premier but Nathaniel Lowe a ajouté : « Il vient de le faire ce soir. »

L’entraîneur des lanceurs des Diamondbacks, Brent Strom, a déclaré que le plan était que Kelly monte son plomb sur les droitiers et utilise son changement pour contrecarrer les gauchers. La clé, a déclaré Strom, était que Kelly a devancé les frappeurs, ce que les Diamondbacks n’ont pas réussi à faire lors du premier match, lorsqu’ils ont délivré 10 buts sur balles.

“Le changement a été excellent”, a déclaré Strom. « Son changement est similaire à celui de Greinke dans le sens où la vitesse (de la balle rapide) est de 92-93 et ​​le changement est de 89-90. Mais il y a de l’action. Ce n’est pas un changement rapide comme vous le voyez chez (Luis) Castillo ou ce genre de personnes. Quand vous voyez ces flyballs sur la piste d’avertissement… c’est juste assez pour vous garder dans la cour.

La domination de Kelly et l’éruption de l’offensive des Diamondbacks ont permis à Lovullo d’éviter d’utiliser ses meilleurs releveurs. Le résultat a donné l’avantage sur le terrain à l’Arizona et a réduit la pression sur le droitier recrue Brandon Pfaadt lors du troisième match.

Comme L’AthlétismeComme l’a noté Tyler Kepner, Kelly a été le premier lanceur à travailler sept manches dans une Jeu des World Series dans les années 2020. Les derniers lanceurs à l’avoir fait étaient Stephen Strasburg (8 1/3 de manches) et Gerrit Cole (7 manches deux fois) en 2019.

Lorsque j’ai demandé à Kelly comment il évaluerait son exécution, il a répondu : « C’était probablement l’une des meilleures. C’était le but en arrivant. Pour moi, c’est tout mon jeu. Si j’exécute, j’ai de bonnes chances. Si je n’exécute pas, la nuit va être longue.

Samedi n’a pas été une longue nuit. C’était le genre de nuit que Kelly essayait d’imaginer…