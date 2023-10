PHOENIX — Le droitier Max Scherzer a traversé avec précaution le club-house des Texas Rangers, l’air décidément mal à l’aise, faisant une grimace occasionnelle. Peut-être que son spasme au dos disparaîtra miraculeusement d’ici mardi. Ou peut-être que les Rangers devront prendre une décision difficile quant à savoir s’ils doivent le remplacer sur leur liste des World Series.

Le voltigeur droit Adolis García était absent du club-house d’après-match, subissant une IRM du côté gauche. Rarement une victoire en Série mondiale a créé une telle incertitude, mais c’était le cas lundi soir après que les Rangers ont battu les Diamondbacks, 3-1, pour prendre une avance de deux matchs contre un dans la série. Les officiels du club se sont réunis dans le bureau du manager Bruce Bochy, réfléchissant à leurs prochaines actions.

Une telle réunion aurait été nécessaire de toute façon ; les Rangers devaient choisir un titulaire pour le match 4 et ont finalement opté pour le gaucher Andrew Heaney, qui affrontera le premier joueur des Diamondbacks, Joe Mantiply. Les inquiétudes concernant Scherzer et García ont toutefois considérablement compliqué les choses. Les Rangers pourraient perdre un cogneur qui connaît des séries éliminatoires historiques et un futur lanceur du Temple de la renommée qu’ils avaient aligné pour lancer le septième match, si nécessaire.

«J’ai dit à l’entraîneur d’arrêter de m’envoyer des textos, j’en ai marre de toi ce soir», a déclaré le directeur général des Rangers Chris Young, exaspéré par la tournure des événements.

Scherzer, 39 ans, a déclaré qu’il devrait savoir d’ici 48 heures s’il peut revenir dans la série. Les Rangers n’auront peut-être pas ce genre de temps. Ils ont un remplaçant prêt à l’emploi pour le match 7 en la personne de Jon Gray, qui a lancé trois manches sans but à la place de Scherzer lundi soir, lui donnant 4 2/3 sans but pour la série. Avec deux matchs au cours des deux prochains jours, la meilleure option de l’équipe pourrait être d’ajouter un lanceur en bonne santé à la place de Scherzer, donnant à Bochy autant de profondeur que possible dans l’enclos des releveurs.

“Nous avons évidemment utilisé Jon Gray plus que prévu ce soir”, a déclaré Young. « Il nous a donné neuf énormes retraits, ce qui était incroyable. Mais nous nous attendions à 15 retraits de Max, et nous n’avons pas obtenu cela. Nous sommes un peu plus petits que nous le souhaitions. Nous devrons évaluer et voir où nous en sommes.

Young a déclaré qu’il pensait que l’équipe était couverte pour le match 4 avec Heaney, le droitier Dane Dunning et le gaucher Cody Bradford, chacun d’eux pourrait être capable d’obtenir 9 à 12 retraits. Mais la perte de García pourrait potentiellement compromettre l’offensive de l’équipe, laissant aux lanceurs moins de marge d’erreur et forçant peut-être Bochy à utiliser ses releveurs à fort effet de levier une deuxième nuit consécutive si le match est serré. García serait vraisemblablement remplacé par Travis Jankowski dans le champ extérieur, comme il l’était lors de la neuvième manche du match 3. Ezequiel Duran pourrait remplacer García sur la liste des Rangers.

La situation est inhabituellement délicate pour une équipe à deux victoires de son premier titre en Série, mais la durée d’une saison de baseball présente des défis uniques, souvent jusqu’à la fin. Scherzer a souligné la performance de Gray comme une preuve que les Rangers sont « une excellente équipe ». Mais bonne chance pour trouver un remplaçant comparable à García, qui s’est blessé en se balançant lors d’un flyout vers le centre pour terminer la huitième manche.

García, 30 ans, a obtenu un score de 0 en 3 avec un but sur balles lors du troisième match, mais il frappe 0,323 avec huit circuits et un OPS de 1,108 dans ces séries éliminatoires. Ses 22 points produits constituent un record pour une seule série éliminatoire, bien qu’avec la qualification selon laquelle il jouera un tour supplémentaire dans les séries éliminatoires élargies. Parmi les Rangers, seul Corey Seager a peut-être été aussi précieux en octobre.

Bochy a déplacé García de la quatrième à la troisième place pour le match 3, une décision stratégique pour briser deux frappeurs gauchers, Seager et Evan Carter. Peu importe où García frappe, il rend l’alignement plus menaçant. Mais en le voyant penché pendant que les entraîneurs sportifs des Rangers s’occupaient de lui sur le terrain, puis à nouveau penché dans le tunnel attenant à l’abri, il était difficile de l’imaginer se rétablir miraculeusement à temps pour le match 4, voire pas du tout dans ce match. Série.

Scherzer semblait tout aussi peu susceptible de continuer, du moins d’après la façon dont il se déplaçait dans le club-house après le match. Young a pratiquement admis que si Scherzer ne s’améliorait pas de manière significative d’ici mardi, les Rangers pourraient devoir faire appel à un remplaçant pour blessure, l’un des lanceurs non inscrits qui voyage avec le club et continue de lancer. Le groupe est composé des droitiers Grant Anderson et Matt Bush et des gauchers Brock Burke et Jake Latz.

“S’il ne peut pas se pencher, je ne vois pas comment dans quatre jours…”, a déclaré Young, faisant référence à la possibilité d’un autre départ de Scherzer. Cependant, le directeur général a rapidement ajouté qu’il ne voulait pas spéculer davantage, estimant que les médicaments accélèrent parfois la guérison. Comme le dit Scherzer : « Je dois voir à quel point la situation est grave, si les médicaments peuvent fonctionner. »

Prend-il quelque chose simplement pour détendre le spasme ou quelque chose de plus fort ?

“Tout ce qui précède”, a déclaré Scherzer.

Pourtant, même si Scherzer montre une amélioration soudaine, dans quelle mesure les Rangers peuvent-ils lui faire confiance pour être efficace lors d’un potentiel match 7 ? Et pourquoi les Rangers risqueraient-ils de se faire prendre à court de lanceur en jouant trois matchs en trois jours si Scherzer est même douteux ?

La sortie de Scherzer lundi soir n’était que sa troisième depuis son retour d’une absence de cinq semaines en raison d’une tension du muscle grand rond droit. Le consensus parmi les Rangers était qu’au cours des trois manches qu’il a lancées, il a montré des progrès. Scherzer, toujours fier, a déclaré : « Je me sentais bien. J’avais enfin l’impression que j’allais m’immerger dans un jeu, enfin trouver du rythme, enfin y aller.

Peut-être. Mais il ne ressemblait toujours pas au Max d’antan. Ce n’est pas vraiment le cas pendant une grande partie de la saison.

Scherzer n’a enregistré que deux swings et ratés sur 36 lancers, a délivré deux buts sur balles et a lancé un lancer sauvage. Il a pris une pause lorsque Christian Walker des Diamondbacks a traversé un panneau d’arrêt en deuxième manche et García l’a expulsé au marbre, privant les Diamondbacks d’une situation de premier et troisième sans retrait. Alors que Scherzer faisait apparaître le prochain frappeur, Lourdes Gurriel Jr., il avait besoin d’une autre pause pour échapper à la manche. Le joueur de troisième but Josh Jung a récupéré un comebacker qui a rebondi sur le coude de Scherzer, puis a effectué un puissant lancer pour retirer Alek Thomas.

Scherzer a déclaré qu’il avait d’abord ressenti une sensation d’oppression dans le dos lors d’un curseur contre Evan Longoria, qui a mené le troisième et a été le seul joueur des Diamondbacks à frapper contre lui. Le problème s’est aggravé lorsqu’il a délivré un but sur balles à Corbin Carroll deux frappeurs plus tard. Scherzer a retiré Ketel Marte sur un flyball pour mettre fin à la menace, et les Rangers ont tenté de le soigner entre les manches, en vain. Après que Scherzer ait lancé deux lancers d’échauffement au quatrième, il a boité hors du monticule, clairement frustré, presque en larmes.

Au cours des deux dernières saisons, il a fait face à des problèmes physiques après l’autre. Une tension oblique droite et une irritation du côté gauche ont provoqué des voyages séparés sur la liste des blessés en 2022. Un problème avec son omoplate droite a retardé l’un de ses départs avec les Mets en avril. Sa tension majeure du grand rond droit l’a empêché de participer aux 20 derniers jours de la saison régulière et aux deux premiers tours des séries éliminatoires.

Scherzer, s’appuyant sur sa propre histoire, s’est réconforté dans la façon dont il s’est remis de spasmes au cou et au trapèze supérieur droit pour lancer cinq manches pour les Nationaux lors du septième match des World Series 2019. “Quand c’est un cou, c’est encore pire”, dit-il. « Mais regarde ça. J’ai pu m’en sortir en 72 heures.

Il y a quatre ans, oui.

« Ce ne sont que de petites choses, c’est juste une maladie. Il y a définitivement un chemin à parcourir pour que je m’en sorte et retourne sur le monticule. », a déclaré Scherzer. «C’est un spasme. Vous êtes enfermé en ce moment. Une fois que le spasme s’est dissipé et que le muscle s’est détendu, vous êtes prêt à recommencer. Ce n’est pas comme une souche. C’est juste un spasme.

Il fait rage contre la disparition de la lumière, du moins en ce qui concerne sa saison 2023. À moins d’une amélioration spectaculaire du jour au lendemain, les Rangers pourraient n’avoir d’autre choix que de le remplacer par un lanceur en bonne santé. Scherzer est avant tout une question de victoire. Il devra peut-être suivre ce credo, même si cela signifie gagner sans lui.

(Photo du haut de Max Scherzer : Christian Petersen / Getty Images)