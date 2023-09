Rosenthal : L’élan compte dans la course à la Ligue américaine et l’enclos des releveurs des Rays le fournit

BALTIMORE – Pour l’analyse d’après-match de l’enclos des releveurs des Rays de Tampa Bay, nous nous tournons vers l’un des leurs, le gaucher Jake Diekman.

Colin Poche : « Vingt pouces sur son radiateur. »

Shawn Armstrong : « Neuf emplacements différents. »

Robert Stephenson : « 97 quand il veut. »

Pete Fairbanks : « Un psychopathe qui en lance 100. »

Eh bien, c’est une façon de résumer les choses. En voici une autre : douze de plus, douze de moins avec sept retraits au bâton pour assurer peut-être la plus grande victoire des Rays de la saison, une victoire de 4-3 sur la route contre les Orioles dans le premier des quatre matchs entre les deux meilleures équipes de la Ligue américaine.

Les Orioles détiennent toujours un avantage d’un match dans l’AL East et n’ont besoin que d’une seule victoire dans la série pour s’imposer dans un bris d’égalité. Mais l’enclos des releveurs des Rays, qui n’a pas accordé de point mérité en 34 manches consécutives, leur donne un avantage sur les Orioles, et peut-être aussi sur tous les autres prétendants de l’AL.

Attention, l’enclos des releveurs des Orioles est toujours assez bon même sans le plus proche All-Star Felix Bautista, qui est probablement absent pour la saison en raison d’une UCL partiellement déchirée. L’équipe se classe deuxième dans les tournois majeurs derrière les Yankees dans l’ERA des releveurs, avec une note impressionnante de 3,13 depuis la défaite de Bautista le 25 août. Mais c’est la période de l’année où l’élan compte. Et la plume des Rays n’a pas permis de point mérité depuis 11 jours.

Avant le match de jeudi soir, le manager des Rays, Kevin Cash, s’inquiétait de devoir utiliser Poche pour 20 lancers, Armstrong pour 15 et Stephenson pour trois pour assurer une victoire de 5-4 contre les Twins la veille. Cash a déclaré que lui et d’autres responsables de l’équipe avaient passé près de deux semaines à discuter de la nécessité de garder leur enclos frais pour la série de Baltimore. Les releveurs eux-mêmes semblent cependant moins inquiets. « Ils savent ce qui est en jeu à l’heure actuelle », a déclaré Cash. « Le message qu’ils m’ont donné, et plus encore (l’entraîneur des lanceurs) Kyle (Snyder), c’est qu’ils sont prêts à partir. »



Colin Poche, ici lanceur le 1er août, compte autant de victoires que Clayton Kershaw et Aaron Nola. (Brad Penner / USA aujourd’hui)

C’est ainsi que le gaucher Poche a été le premier choix pour remplacer le partant droit des Rays, Aaron Civale, avec un score à égalité 3-3 en sixième manche. Poche en a retiré deux sur des prises dans une manche parfaite, et après que le circuit de Luke Raley ait donné l’avantage aux Rays en septième, il a remporté sa 12e victoire.

La plupart des observateurs du jeu ne considèrent plus les victoires comme particulièrement significatives. Poche a qualifié son total de « juste une petite statistique intéressante et étrange », reconnaissant que c’est le produit du fait que les Rays ont joué tant de matchs serrés, d’une attaque encline à se rallier en fin de manche et de la qualité des releveurs derrière lui.

Pourtant, Poche compte désormais autant de victoires que Clayton Kershaw et Aaron Nola, entre autres, sans parler de trois de plus que n’importe quel releveur. Et son manager et ses coéquipiers trouvent tout ça hilarant.

« Est-il partant pour Cy Young ? » L’argent a craqué.

Fairbanks, lorsqu’on lui a demandé si les Rays avaient honoré Poche en tant que joueur du match lors de la réunion d’équipe qu’ils organisent après chaque victoire, a répondu impassible : « Nous avons institué une nouvelle politique pour lancer le MVP. Autrement dit, si vous remportez une victoire, vous êtes le Joueur du Jeu. Avec Poche qui tentait de rattraper les leaders de la Ligue américaine, c’était un choix équitable.

Armstrong a suivi Poche avec une septième place parfaite, abaissant sa MPM de la saison à 0,77. C’était la 13e apparition consécutive d’Armstrong sans accorder de point mérité. Il a prolongé sa séquence sans circuit à 38 2/3 de manches. Et puis il a été remplacé par Stephenson, un releveur qui pourrait être encore plus sexy.

Les Rays ont acquis Stephenson des Pirates le 2 juin contre le joueur de champ intérieur Alika Williams, qu’ils ont repêché 37e au total en 2020. Stephenson a été surpris par l’accord, disant avec un sourire : « Je ne savais pas que vous pouviez être échangé aussi tôt. Mais les responsables des Rays pensaient que Stephenson pourrait être meilleur que n’importe quel releveur qu’ils pourraient ajouter à la date limite, et ils se sont avérés avoir raison.

Stephenson a lancé 12 manches consécutives sans but depuis le 9 août, n’accordant que deux coups sûrs et un but sur balles intentionnel tout en retirant, euh, 22. Son taux d’odeur depuis qu’il a rejoint les Rays oscille autour de 50 pour cent, le meilleur des majors sur cette période, minimum 100 emplacements balisés.

Quiconque suit le sport ne devrait pas être surpris, même de loin, qu’un releveur qui avait une MPM de 5,14 avec les Pirates se soit transformé en un monstre avec une MPM de 2,36 pour les Rays. Diekman, libéré par les White Sox le 6 mai et signé par les Rays quatre jours plus tard, bénéficie également d’un revirement de marque à Tampa Bay. Son taux de marche reste élevé, mais sa MPM depuis qu’il a rejoint l’équipe est de 2,50 en 39 2/3 de manches. Avec les White Sox, c’était 7,94 en 11 1/3.

Stephenson a déclaré que les Rays étaient assez discrets avec lui pendant une semaine, mais Snyder lui a ensuite dit que l’équipe voulait voir plus de vitesse sur son curseur. La recommandation du club était que Stephenson ajuste la position de ses mains afin qu’il puisse se placer davantage derrière le ballon plutôt que autour de lui. Voilà ! Selon Statcast, la vitesse sur le curseur de Stephenson a presque augmenté d’un cran, passant de 84,6 mph avec les Pirates à 85,3 avec les Rays.

Poche a lancé 14 lancers jeudi soir, Armstrong 19 et Stephenson 12. Fairbanks n’en a eu besoin que de 12 pour éliminer l’équipe au neuvième pour son 24e arrêt en 26 occasions. Des départs plus profonds de Zach Eflin, Tyler Glasnow et Zack Littell lors des trois derniers matchs de la série contribueraient à alléger le fardeau de l’enclos des releveurs. Il en serait de même pour une ou deux éruptions offensives.

Les Rays, cependant, prévoient pleinement que leurs matchs contre les Orioles seront serrés. Cash sait qu’il lui suffira de gérer le groupe du mieux qu’il peut. Le retour de Jason Adam suite à une légère tension de son oblique gauche donnera un coup de pouce, mais ce sera probablement dans une semaine.

Pour l’instant, les releveurs des Rays profitent simplement de leur domination actuelle, même s’ils n’en parlent pas beaucoup dans l’enclos des releveurs.

« Notre niveau de concentration pendant la majeure partie du match », a plaisanté Fairbanks, « n’est pas génial. »

Les journalistes ont ri de ce commentaire, mais Fairbanks est devenu sérieux lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’enclos des releveurs des Rays est si bon.

« Il y a beaucoup de bons talents là-bas », a-t-il déclaré. « Quand vous avez des armes comme celle-là, qui attaquent la zone de frappe, cela vous permet de faire ce que vous voulez, quand vous voulez le faire. »

C’est arrivé jeudi soir. Cela s’est produit pendant presque tout le mois de septembre. Et cela laisse les adversaires des Rays sans réponses.

(Photo du haut de Pete Fairbanks : Rob Carr / Getty Images)