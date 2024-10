Rosenthal : La « Sinister Sling » et les multitudes de Manny Machado

Oui, je l’ai dit, là-bas, à la télévision nationale.

Lors de la diffusion dimanche soir par Fox Sports du deuxième match de la série Division, j’ai parlé d’une réunion émouvante dirigée par Manny Machado dans l’abri des Padres de San Diego. Le caucus a suivi une septième manche tumultueuse au cours de laquelle les fans du Dodger Stadium ont lancé des balles de baseball et des canettes de bière sur le terrain.

« Manny Machado a reçu beaucoup de critiques au cours de sa carrière », ai-je déclaré. «Pour avoir été trop décontracté. Pour jouer occasionnellement salement. Pour être le genre de joueur autour duquel vous ne voulez pas construire. Eh bien, ce que nous avons vu dans cette pirogue ce soir, lors de cette réunion, c’était l’acte de leadership le plus visible et le plus puissant de sa carrière. Il a 32 ans maintenant. Clairement, c’est un gars différent.

Ah, si seulement je savais ce que nous avons appris après le match et pendant l’entraînement de lundi à Petco Park. Ce Machado a lancé une balle vers l’abri des Dodgers. Qu’il a heurté le filet devant le manager des Dodgers, Dave Roberts. Que le lancer était suffisamment puissant pour que le carambole puisse se diriger vers le marbre.

Deux choses peuvent être vraies. Machado a en effet fait preuve de leadership dans l’abri, passant son bras autour du receveur Kyle Higashioka et implorant ses coéquipiers de rester concentrés. Mais sa réponse punk au droitier des Dodgers Jack Flaherty frappant Fernando Tatis Jr. avec un plomb à 91,7 mph, eh bien, c’était Manny étant Manny. Encore.



Manny Machado s’entretient avec les arbitres lors de la sixième manche du deuxième match controversé de la NLDS dimanche entre les Padres et les Dodgers. (Robert Gauthier/Los Angeles Times via Getty Images)

Flaherty n’a presque certainement pas frappé Tatis intentionnellement en début de sixième manche, pas avec les Dodgers menés 3-1. Pourtant, Machado a presque déclaré après le match que son acte était une mesure de représailles. Lorsqu’il a été informé que les Dodgers pensaient qu’il avait lancé le ballon fort, il a déclaré L’Athlétisme« Est-ce que Flaherty a lancé le ballon fort sur notre gars? »

Peut-être que seul Machado pourrait expliquer comment les deux actes sont équivalents. Pourtant, aussi furieux que soient les Dodgers – et sont – même eux ne croient pas que Machado essayait réellement de frapper Roberts. Alors que Roberts a qualifié l’acte du joueur de troisième but de « troublant et irrespectueux », plusieurs personnes des Dodgers ont déclaré qu’elles pensaient que Machado essayait d’envoyer un message à leur équipe, et non de causer des blessures.

Pourtant, le coup de Machado était inapproprié et pas particulièrement intelligent. L’Athlétisme visionné une vidéo de l’incident qui est plus claire et distincte de ce qui est actuellement dans le domaine public. L’arbitre du troisième but Tripp Gibson s’est approché de Machado quelques instants après son Sinister Sling. Si Gibson avait expulsé Machado, cela aurait été une réaction excessive. Mais si les bancs avaient été dégagés, Machado aurait certainement été expulsé pour avoir été un instigateur. Rejeté d’un match éliminatoire avec son équipe menant par trois points mais traînant dans la série.

Les Dodgers ont soumis une vidéo à la Major League Baseball pour examen, mais personne ne devrait retenir son souffle en attendant des mesures disciplinaires. Le lancer de Machado n’a touché personne, ce qui lui a donné un déni plausible. La plus grande question, peut-être, est de savoir si les Dodgers riposteront contre Machado lors du troisième match mardi soir. Au parc de la maison des Padres. Où les fans agités par le comportement indéfendable de certains de leurs homologues des Dodgers dimanche soir seront certainement en délire. Bonne chance avec ça.

Pour le moment, une chose semble claire : les Padres ne sont pas seulement une sacrée équipe. Ils sont également dans la tête des Dodgers. Les équipes assument souvent la personnalité de leurs dirigeants. En tant que leader des Padres, Machado est tout à fait disposé à adopter une conduite que certains pourraient considérer comme inconvenante, et il ne s’en excuse pas. La meilleure façon pour les Dodgers de le gérer est de le battre. Et ce sera plus facile à dire qu’à faire.

Machado est loin d’être le seul irritant des Padres. Fernando Tatis Jr. est un paon souriant et dansant. Jurickson Profar est l’enfant qui déclenche l’alarme incendie à l’école et demande ensuite : « Qui, moi ?

Pourtant, il s’agit d’un groupe bien plus cohérent que la saison dernière, une unité entièrement fonctionnelle au lieu d’une simple collection de stars. Et Machado, aussi difficile à croire que cela puisse paraître à certains, a démontré une croissance par rapport au joueur qu’il était autrefois.

Il s’agit d’un joueur qui a déclenché en 2014 un incident de dégagement des bancs lorsqu’il s’est opposé à une touche dure de Josh Donaldson. Il s’agit d’un joueur qui, en 2016, a chargé le monticule et a lancé des coups de poing sur Yordano Ventura des Royals. Il s’agit d’un joueur qui, en 2017, a provoqué la blessure qui a mis fin à la carrière de Dustin Pedroia avec une glissade brutale qui certains perçus comme sales.

Et n’oublions pas le tour de talon de Machado avec les Dodgers lors de la série de championnats de la Ligue nationale 2018, lorsqu’il a glissé à deux reprises de manière douteuse contre l’arrêt-court des Brewers Orlando Arcia lors du troisième match et a coupé le joueur de premier but Jesús Aguilar en sortant un grounder lors du quatrième match. cette série pour avoir expliqué son échec à manquer un grounder en me disant dans une interview sur FS1 : « Évidemment, je ne vais pas changer, je ne suis pas le genre de joueur qui va être ‘Johnny Hustle’ et délabré. la ligne et glisser jusqu’au premier but… ce n’est tout simplement pas ma personnalité, ce n’est pas ma tasse de thé, ce n’est pas qui je suis.

J’ai écrit une chronique pour L’Athlétisme la veille de l’interview, y compris les commentaires complets de Machado, dans lesquels il assumait la responsabilité de ses efforts incohérents et promettait de s’améliorer. Aucune de ses manigances ne lui a fait mal lorsqu’il est devenu agent libre cette intersaison. Les Padres lui ont signé un contrat de 300 millions de dollars sur 10 ans. En février 2023, ils lui ont accordé une prolongation de 11 ans d’une valeur de 350 millions de dollars, remplaçant les six dernières saisons de son contrat précédent.

Dans ma chronique sur l’interview de « Johnny Hustle », j’ai conclu en disant à propos de Machado : « S’il veut que le bruit cesse, il doit donner aux gens moins de raisons de l’interroger. S’il veut vraiment apprécier sa grandeur, il ne doit attirer l’attention que par sa performance.

Six ans plus tard, ces paroles sonnent toujours d’actualité. Machado est, à certains égards, plus mature. Le droitier des Padres, Yu Darvish, distingue Machado et Joe Musgrove pour leur soutien particulièrement important alors qu’il a raté près de deux mois cette saison pour s’occuper d’une affaire personnelle. Même dimanche soir, Machado a à peine réagi lorsque Flaherty l’a maudit après l’avoir retiré avec deux prises en sixième, et a ensuite félicité Flaherty pour avoir remporté la bataille. Le vieux Machado aurait pu charger le monticule.

Tout cela constitue un progrès, même si la barre initiale était basse. La réunion d’équipe dans l’abri a témoigné une fois de plus que Machado est le centre émotionnel de l’équipe. Mais le Sinister Sling a démontré une fois de plus que Machado reste trop désireux de jouer le méchant.

C’était Manny qui était Manny. Encore.

(Photo du haut de Manny Machado prononçant son discours en pirogue dimanche : Daniel Shirey / MLB Photos via Getty Images)