Rosenthal : Alors que le carrousel managérial fait tourner les Cubs, les Brewers et les Mets, nous attendons de voir qui a pris la meilleure décision

SCOTTSDALE, Arizona – Le choc ne s’est pas dissipé. La décision de Craig Counsell, lundi, de quitter les Brewers de Milwaukee pour les Cubs de Chicago a établi une nouvelle norme salariale pour les managers, a exposé le mauvais côté du business du baseball et a fait du natif du Wisconsin un paria dans une région où il était auparavant aimé. A part ça, c’était une journée parfaitement routinière sur le carrousel managérial.

L’aspect le plus surprenant n’est pas que Counsell ait quitté les Brewers, une décision qui se préparait depuis des mois, mais qu’il soit parti pour le plus grand rival de l’équipe plutôt que pour les Mets de New York ou même les Guardians de Cleveland. Counsell savait que les fans de Milwaukee paniqueraient à l’idée qu’il se dirige vers Chicago, étant donné la dynamique petit frère et grand frère entre les villes. Et il l’a fait, quand même.

Les Cubs, quant à eux, savaient que licencier David Ross pour embaucher Counsell serait bien plus troublant que leur décision de laisser tomber Rick Renteria pour Joe Maddon en 2014. Ross n’était pas un manager standard dont le front office avait hérité. Il faisait partie intégrante du club de championnat des Cubs des World Series 2016, leur choix trié sur le volet pour remplacer Maddon. Et ils l’ont quand même viré.

Counsell avait ses raisons. Les Cubs avaient leurs raisons. Les Mets avaient également leurs raisons d’embaucher un nouvel entraîneur, l’ancien entraîneur du banc des Yankees Carlos Mendoza, sans faire un effort total pour Counsell. Lequel de ces trois clubs a fait la meilleure décision ? Lesquels, le cas échéant, ne l’ont pas fait ? Il faudra peut-être des années avant que nous connaissions les réponses. Mais voici mes premières réflexions :

Petits

Sous Ross, les Cubs ont sous-performé la saison dernière. Sous Counsell, les Brewers ont presque toujours surperformé. Donc, si vous êtes Jed Hoyer, président des opérations baseball des Cubs, l’attrait de Counsell était compréhensible.

L’effondrement des Cubs en septembre n’a fait qu’exacerber la différence entre les deux managers. Le 6 septembre, les Cubs n’étaient menés par les Brewers que par un match et demi dans la NL Central et détenaient la deuxième wild card de la NL. Ils sont allés 7-15 le reste du chemin pour terminer 83-79, neuf matchs hors de la première place et un match derrière les Diamondbacks pour la wild card finale.

Cela tient en partie à Hoyer, qui n’a pas réussi à renforcer adéquatement l’enclos des releveurs des Cubs à la date limite des échanges. Mais le record attendu des Cubs, basé sur leur différentiel de points, était de 90-72. Leur déficit de sept victoires était le troisième en importance dans les majors, derrière les Padres (-10) et les Royals (-8). Hoyer a répété mardi quelque chose qu’il avait dit à la fin de la saison : « Nous avons laissé les victoires sur la table. »

Le plus gros défaut de Ross, de l’avis de certains acteurs de l’industrie qui ont obtenu l’anonymat en échange de leur franchise, était qu’il chevauchait trop fort certains de ses habitués. Le voltigeur gauche Ian Happ a disputé 158 matchs, le joueur de deuxième but Nico Hoerner 150. Le voltigeur central/joueur de premier but Cody Bellinger a disputé 93 des 95 matchs après son retour d’une contusion au genou gauche le 15 juin. L’arrêt-court Dansby Swanson a joué dans 64 des 65 matchs après son retour d’une talon gauche contusionné le 22 juillet.

Ross, à sa quatrième saison, dirigeait un concurrent pour la première fois. Il était très apprécié de ses joueurs. Il avait encore de la place pour grandir. Mais la disponibilité de Counsell a créé une opportunité qui, pour les Cubs, ne se serait peut-être pas présentée à nouveau. Le travail de Hoyer consiste à mettre son équipe dans la meilleure position possible pour gagner. Le contrat de 40 millions de dollars sur cinq ans qu’il a accordé à Counsell était autant une démonstration de confiance envers son nouveau manager qu’un abus de confiance envers son ancien. Mais tout cela était tellement inconfortable. Désagréable aussi.

Brasseurs

Les lamentations amères du propriétaire Mark Attanasio sur le départ de Counsell – « Craig nous a perdus et a perdu notre communauté » – étaient déplacées. L’ensemble de l’industrie connaissait les intentions de Counsell. Fort de son expérience de membre actif du syndicat des joueurs, il souhaite mettre fin à la stagnation des salaires des cadres supérieurs.

Le propriétaire des Brewers, Mark Attanasio, présenté lors d’une conférence de presse en 2019, a déclaré qu’il avait proposé de faire de Counsell le manager le mieux payé du jeu. (Dylan Buell/Getty Images)

Attanasio a déclaré qu’il avait proposé de faire de Counsell le manager le mieux payé du jeu “à la fois par saison et par package total”. Mais il n’en a pas offert assez. Et Counsell, même avec son nouveau salaire moyen de 8 millions de dollars, gagne toujours un peu moins que ce que les Braves ont accordé à Joe Jiménez dans son nouveau contrat de 26 millions de dollars sur trois ans.

Counsell a déclaré mardi au Milwaukee Journal-Sentinel qu’il « avait besoin et voulait un nouveau défi professionnel ». Ce qui nous amène à une autre partie cruciale de l’équation, dont Attanasio est au moins en partie responsable. Les Cubs sont mieux placés que les Brewers pour devenir une force dans un avenir proche, surtout maintenant que Milwaukee doit remplacer Counsell.

La plus grande force des Brewers, leur lanceur partant, est sur le point de s’effondrer. Les droitiers Corbin Burnes et Brandon Woodruff entrent dans leurs années de marche, tout comme l’arrêt-court Willy Adames. Woodruff, qui a subi une intervention chirurgicale pour réparer la capsule antérieure de son épaule de lancement le mois dernier, aurait déjà lancé son dernier match pour Milwaukee. Les Brewers doivent décider s’ils doivent lui offrir un contrat avec un salaire de l’ordre de 12 millions de dollars, sachant qu’il pourrait ne pas revenir avant la seconde moitié de la saison prochaine, le cas échéant.

L’avenir n’est pas entièrement sombre. La liste des ligues majeures des Brewers comprend un certain nombre de jeunes joueurs athlétiques. Le voltigeur Jackson Chourio, 19 ans, est l’un des meilleurs espoirs du match. Le receveur Jefferson Quero et le joueur de troisième but Tyler Black sont également en hausse, mais l’équipe dans son ensemble pourrait commencer à décliner. Counsell n’aura pas besoin de passer par une éventuelle reconstruction avec les Cubs. Le talent est meilleur. Les ressources le sont aussi.

Mets

Le mariage potentiel entre Counsell et les Mets reposait sur deux questions : le nouveau président des opérations baseball, David Stearns, préférait-il un manager qu’il pourrait façonner à son ancien manager avec les Brewers ? Et, peut-être plus important encore, Counsell souhaitait-il quitter ses racines du Midwest pour New York ?

Carlos Mendoza était l’entraîneur du banc des Yankees au cours des quatre dernières saisons. (Brad Penner / USA aujourd’hui)

Le propriétaire des Stearns et des Mets, Steve Cohen, n’est pas convaincu que la réponse à cette dernière question soit « oui », a offert à Counsell beaucoup moins que les Cubs, selon L’AthlétismeC’est Will Sammon. En fin de compte, la décision de Counsell n’était pas vraiment une décision. Il appréciait la proximité de son domicile à Whitefish Bay, dans le Wisconsin. Et il appréciait les 40 millions de dollars des Cubs.

Les Mets pourraient regretter de ne pas avoir poussé plus fort. Les nouveaux managers de ligues majeures représentent toujours un risque, en particulier ceux qui débutent à New York. Les deux managers des Mets avant Buck Showalter, les débutants Mickey Callaway et Luis Rojas, n’ont tous deux duré que deux saisons. Leurs mandats ratés ont cependant précédé l’arrivée de Stearns.

Mendoza, entraîneur de banc des Yankees au cours des quatre dernières saisons sous la direction d’Aaron Boone, est un bilingue originaire du Venezuela et aussi hautement considéré au sein de l’industrie qu’un manager débutant peut l’être. Les Gardiens furent certainement impressionnés. Ils ont sérieusement réfléchi à Mendoza avant d’embaucher Stephen Vogt.

“Je ne peux pas vous dire combien de commentaires j’ai reçu de la part de toutes les personnes avec qui il a interviewé, c’est-à-dire : ‘Je ne peux pas croire que ce type n’a pas encore obtenu un poste de manager.’ Genre, est-ce réel ? », a déclaré mardi le directeur général des Yankees, Brian Cashman. « Il a une structure. Il a un processus. Il connaît les fondamentaux du jeu. Il dirige notre entraînement de printemps des ligues majeures depuis des années.

Chaque manager doit commencer quelque part. Quatre des six finalistes pour le titre de manager de l’année en AL et NL – Counsell, Skip Schumaker des Marlins, Kevin Cash des Rays et Brandon Hyde des Orioles – sont ou étaient dans leur premier emploi dans les ligues majeures. Boone aussi était autrefois un débutant. Et malgré toutes les critiques qu’il a subies, il a remporté en moyenne 99 victoires au cours de ses quatre premières saisons complètes.

Ces choses ne sont jamais faciles à prévoir. Peut-être que Mendoza est la prochaine star du management. Peut-être que Counsell fera moins la différence que ce que les Cubs envisagent. Peut-être que Ross réapparaîtra avec un autre club pour prouver à Hoyer qu’il a tort.

Le choc va s’estomper. Les jeux vont commencer. Et les résultats, comme toujours, révéleront quelles équipes ont choisi le mieux.

(Photo du haut de Craig Counsell : Patrick McDermott / Getty Images)