Rosendale remporte la réélection dans la course du Montana US House

BILLINGS, Mont. (AP) – Le républicain du Montana, Matt Rosendale, a facilement remporté un deuxième mandat à la Chambre des États-Unis en repoussant deux challengers dans un district nouvellement dessiné à l’est, mais il était encore trop tôt mercredi pour appeler une deuxième course à la Chambre avec le président Donald Trump. ancien secrétaire à l’intérieur, le républicain Ryan Zinke.

Rosendale et Zinke tentent d’étendre la récente domination du GOP dans l’État. Les républicains n’ont pas perdu une course à la Chambre des États-Unis dans le Montana depuis 1994. Au cours de la dernière décennie, les électeurs ont balayé les démocrates de presque tous les postes élus à l’échelle de l’État, à l’exception du sénateur américain Jon Tester, qui doit être réélu en 2024.

Après que le district de l’Est ait été appelé pour Rosendale tôt mercredi matin, il a déclaré que les résultats reflétaient l’inquiétude des électeurs concernant les coûts élevés de l’énergie, une économie chancelante et une criminalité croissante que le législateur a imputée au laxisme en matière de sécurité aux frontières.

Pour répondre à ces inquiétudes, Rosendale a déclaré que les républicains devaient se concentrer sur l’augmentation de l’approvisionnement énergétique national et la sécurisation de la frontière sud afin de réduire le flux de drogues dangereuses.

“Si nous nous concentrons sur ces deux problèmes, nous aurons un impact considérable sur l’amélioration de la vie des habitants de l’État du Montana et de tout le pays”, a-t-il déclaré.

“C’est une bonne nuit pour le Montana et une bonne nuit pour l’Amérique”, a-t-il ajouté.

Rosendale a émergé au cours de son premier mandat en tant que conservateur d’extrême droite. Il a soutenu les fausses déclarations de Trump sur les élections de 2020 et a récemment voté contre le soutien américain à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie, citant ce qu’il a dit être des besoins de sécurité plus urgents le long de la frontière sud.

Ses adversaires – la démocrate Penny Ronning et l’indépendant Gary Buchanan – ont qualifié Rosendale de trop extrême pour le Montana et redevable aux intérêts extérieurs qui ont fortement soutenu sa carrière politique.

Rosendale a souligné l’importance des opinions dissidentes à Washington et a accusé les démocrates au contrôle du Congrès et de la Maison Blanche d’avoir bloqué les réformes qui pourraient stimuler l’industrie agricole et énergétique.

Rosendale jusqu’au 19 octobre a recueilli plus de 2,1 millions de dollars pour l’élection, soit environ trois fois plus d’argent que Buchanan et Ronning réunis, selon les documents de la Commission électorale fédérale.

Sur le bulletin de vote figuraient également deux courses à la Cour suprême du Montana, dont l’une est devenue anormalement politisée, et un référendum sur l’avortement.

Les résultats ont été retardés dans certains comtés car les responsables électoraux ont attendu pour publier les résultats jusqu’à ce que tous ceux qui faisaient la queue à la fermeture des bureaux de vote puissent voter. Dans le comté de Missoula, les responsables électoraux ont inclus par inadvertance les résultats d’un test d’équipement de lundi dans leurs résultats initiaux, provoquant un long retard pendant qu’ils ajustaient le rapport de vote pour supprimer les informations erronées.

Zinke a remporté deux élections à l’échelle de l’État à la Chambre des États-Unis avant de rejoindre le cabinet de Trump, où il a assoupli les restrictions sur le forage pétrolier et gazier avant de démissionner au milieu de nombreuses enquêtes éthiques.

L’ancien US Navy SEAL, qui a à peine survécu à la primaire de juin contre un adversaire d’extrême droite, est en lice pour le siège représentant l’ouest du Montana. Il est contesté par l’avocate démocrate Monica Tranel et le libertaire John Lamb.

Zinke a tenté de se présenter comme modéré, affirmant qu’il ne soutenait pas une interdiction sans exception de l’avortement, mais a reproduit les attaques du GOP contre l’administration Biden, notamment sur les droits des armes à feu et la sécurité des frontières.

Zinke a nié les actes répréhensibles en tant que secrétaire à l’Intérieur et a rejeté comme vindicatifs les rapports des enquêteurs selon lesquels il aurait menti lors d’une enquête sur une proposition de casino amérindien et sur son implication dans un projet immobilier dans sa ville natale.

Tranel est une avocate des droits des consommateurs et de l’environnement de Missoula qui s’est présentée sans succès à la Commission de la fonction publique en 2020. Elle a fait campagne sur des promesses de promouvoir le développement des énergies renouvelables, d’élargir le logement abordable et de mettre fin aux allégements fiscaux pour les entreprises et les riches.

Lamb est un extrémiste antigouvernemental qui pense que les sanctions infligées à de nombreux émeutiers du Capitole du 6 janvier ont été trop sévères.

Lors des élections à la Cour suprême du Montana, le titulaire Jim Rice a battu l’avocat Billings Bill D’Alton par une large marge. Il était trop tôt pour convoquer une deuxième course entre la titulaire Ingrid Gustafson et l’avocat James Brown, qui a été élu républicain à la Commission de la fonction publique de l’État.

Les élections des juges sont censées être non partisanes. Cependant, la course entre Gustafson et Brown a attiré d’énormes sommes d’argent alors que les républicains soutiennent Brown et tentent de pousser le tribunal dans une direction plus conservatrice, tandis que les démocrates espèrent maintenir leur majorité libérale pour empêcher l’érosion du droit à l’avortement dans le Montana.

Le référendum sur l’avortement soulève la perspective d’accusations pénales contre les prestataires de soins de santé à moins qu’ils ne prennent «toutes les mesures médicalement appropriées et raisonnables pour préserver la vie» d’un enfant né vivant, y compris après une tentative d’avortement.

Les opposants soutiennent que la proposition pourrait priver les parents d’un temps précieux avec des nourrissons nés avec des problèmes médicaux incurables si les médecins sont obligés de tenter un traitement. Les partisans disent que cela vise à empêcher le meurtre de nourrissons en dehors de l’utérus après des avortements ratés, ce qui est déjà illégal.

Matthew Brown et Amy Beth Hanson, Associated Press