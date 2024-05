Rosenberg : la purge militaire du président russe Poutine fait écho à l’appel à l’action de Prigojine

Vous vous souvenez d’Evgueni Prigojine ? Il y a un an, le chef du groupe de mercenaires Wagner avait publiquement critiqué les chefs militaires. Il avait accusé de hauts responsables d’incompétence et de corruption, et leur avait imputé les échecs sur le champ de bataille en Ukraine. Prigozhin avait particulièrement concentré sa colère sur Sergei Shoigu et Valery Gerasimov. Il avait exigé leur remplacement.