Rosemary Ketchum lance sa candidature au poste de maire de Wheeling | Actualités, Sports, Emplois

WHEELING – Rosemary Ketchum, conseillère municipale de Wheeling, a officiellement annoncé mercredi sa candidature pour devenir le prochain maire de la ville et a lancé sa campagne pour la course à la mairie de 2024.

Une soirée de lancement a eu lieu mercredi soir au marché du centre historique de Wheeling.

Si elle était élue en 2024, Ketchum deviendrait seulement la deuxième femme à occuper le poste de maire de Wheeling et la première personne transgenre élue maire de l’histoire de la Virginie occidentale, a noté sa campagne.

Ketchum, 29 ans, a occupé plusieurs postes différents dans la fonction publique. Elle a occupé des postes de direction à l’ACLU de WV, au West Virginia Center On Budget and Policy, à la Wheeling Arts Commission et au Friendlier City Project.

Elle a été propulsée sous les projecteurs nationaux lors de sa première aventure dans la fonction publique, lorsqu’elle est devenue la première personne transgenre élue à une fonction publique dans l’État de Virginie-Occidentale en 2020. Depuis son entrée en fonction, elle est représentante du conseil du quartier 3 de Wheeling. Ketchum représente les quartiers East Wheeling, Centre Wheeling, South Wheeling et Mozart de la ville.

Suite à sa campagne réussie pour un siège au conseil municipal de Wheeling en 2020, elle a été interviewée par de nombreuses publications et programmes télévisés nationaux. Ses efforts ont été relatés dans un documentaire PBS, ainsi que dans Time Magazine, sur MSNBC, CNBC et d’autres émissions.

Des dizaines de dirigeants communautaires ont rejoint Ketchum mercredi soir pour le lancement de sa course à la mairie, s’engageant à faire du bénévolat et à soutenir sa campagne 2024.

Les « hôtes » du coup d’envoi de la campagne de Ketchum comprenaient Kellie White, Jenna Derrico, Braden Beckett, Alex Panas, Mikaya Green, Haley Steed, Crin Joy, Melinda Koslik, Wanda Morgan, Maddie McGregor, Ellie McGregor, Amy Cordy, Jermaine Lucious, Vincent DeGeorge, Joe Sparksman, Ron Scott Jr. et d’autres.

En cas de succès, Ketchum occuperait le siège qui sera libéré par l’actuel maire Glenn Elliott Jr., qui terminera son deuxième et dernier mandat fin juin 2024.

Le siège de maire et les six sièges de conseil de quartier seront à pourvoir lors des élections municipales de l’année prochaine. Dans les mois à venir, un certain nombre de candidats supplémentaires devraient annoncer leur intention de briguer des sièges au conseil – notamment des candidats à la mairie.

À l’heure actuelle, seul l’ancien directeur exécutif de la Greater Wheeling Sports and Entertainment Authority, Denny Magruder, a annoncé son intention de se lancer dans la course pour devenir le prochain maire de Friendly City.

Les mandats de quatre ans du maire et des six sièges du conseil de quartier commencent le 1er juillet 2024 et se terminent le 30 juin 2028. Les postes au conseil municipal sont non partisans.







