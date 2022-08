Rosefelo Siosi des Îles Salomon est applaudi pour avoir terminé dernier du 5000 m masculin

Vous avez entendu parler d’Eric l’Anguille et d’Eddie l’Aigle. Ajoutez maintenant le nom de Rosefelo Siosi à la liste des outsiders qui ont été acclamés par les stades bondés alors même qu’ils se dirigeaient vers la ligne d’arrivée – bon dernier parmi les concurrents et longtemps après que tous les autres aient terminé leur course.

Samedi, le stade Alexander bondé ici a applaudi Rosefelo Siosi des Îles Salomon aux Jeux du Commonwealth alors qu’il terminait la course masculine du 5000 m en 17 minutes 28,93 secondes, plus de quatre minutes après que l’Ougandais Jacob Kiplimo ait remporté la médaille d’or.

Kiplimo a remporté la course en 13 minutes 08,08 secondes, devançant deux Kenyans dans les dernières secondes et produisant un superbe coup de pied dans le dernier tour.

Mais alors même que les vainqueurs de la course célébraient, Siosi, qui a été doublé une fois par les médaillés, a poursuivi sa course, bouclant plus de deux tours. La foule s’est levée en signe de soutien alors qu’il les croisait sur le chemin de la ligne d’arrivée, rappelant aux gens Eric Moussambani, le nageur équato-guinéen surnommé Eric l’anguille par les médias lors des Jeux olympiques de Sydney en 2000 lorsqu’il a nagé sa manche du 100 m nage libre en 1: 52.72, qui est maintenant officiellement reconnu comme le temps le plus lent de tous les temps, et Eddie the Eagle, qui en 1988 est devenu le premier concurrent depuis 1928 à représenter la Grande-Bretagne en saut à ski olympique, terminant dernier des épreuves de Normal Hill et Large Hill.

Ce n’est pas le premier contact avec la gloire pour Rosefelo Siosi, qui avait terminé la première manche du 5000 m hommes aux Jeux olympiques de Rio 2016 à la 48e place après avoir franchi la ligne d’arrivée en 15 min 47,76 secondes.

Interrogé sur la réaction des spectateurs qui l’ont applaudi à la fin, Siosi a déclaré: “C’était bon à entendre.”

À propos de la compétition à Birmingham 2022, le coureur amateur de 25 ans originaire des Îles Salomon, qui n’a même pas de piste synthétique pour s’entraîner, a déclaré : « C’est ma première compétition internationale en cinq ans. Je me suis promis de courir aux Jeux du Commonwealth et de courir dans un bon temps en préparation pour les Jeux du Pacifique l’année prochaine.

“C’est le début. Je vais m’entraîner dur, faire beaucoup de travail et un autre objectif important pour moi, ce sont les Jeux olympiques de 2024. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il s’était absenté de la course, Siosi a répondu que c’était pour terminer ses études.

« Chez moi, j’étudiais donc je ne faisais pas de sport. Dans mon pays, les gens font une chose à la fois et notre culture est ainsi. J’ai quitté l’école pour faire de la course à pied, alors courir c’est pour après l’école.

Parlant du manque d’installations chez lui dans les îles Salomon, Siosi a déclaré qu’ils obtiendraient bientôt leur première piste de course.

« Les installations à la maison ne sont pas bonnes. En mai, nous aurons la première piste de course.

