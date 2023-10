« Roseanne » fête son 35e anniversaire : le casting d’hier et d’aujourd’hui

« Roseanne » fête ses 35 ans.

Lorsque la série a été créée pour la première fois en octobre 1988, elle a rapidement trouvé un écho auprès des téléspectateurs à travers l’Amérique et est devenue l’une des sitcoms les plus populaires de son époque. Le spectacle a été célébré pour avoir montré une version plus réaliste de ce à quoi ressemblait une famille ouvrière de la classe moyenne.

« Roseanne » traitait également de problèmes du monde réel et de sujets considérés comme plus tabous à l’époque, comme l’avortement, l’homosexualité et le contrôle des naissances. L’émission a continué à inclure des sujets controversés lors de son redémarrage en mars 2018, mais a été annulée après un scandale avec l’actrice principale Roseanne Barr. Le casting, sans Barr, a obtenu un spin-off intitulé « The Connors » qui a été récemment renouvelé pour une sixième saison.

Voici ce que le casting principal de la série a fait depuis.

Roseanne Barr

Roseanne Barr était une comédienne de stand-up avant de signer pour jouer Roseanne Connor dans « Roseanne ». Tout au long de son passage dans la série, Barr a remporté un Emmy Award, un Golden Globe et trois American Comedy Awards.

Dans la série, elle a également joué dans « She-Devil », « Look Who’s Talking Too » et « Meet Wally Sparks ». À la fin de la série, elle est revenue à la comédie stand-up, a interprété des personnages dans « Futurama », « Home on the Range » et « A Dairy Tale », et est apparue dans des épisodes de « The Office », « Portlandia » et « Tortues Ninja adolescentes mutantes. » Elle a également animé « The Roseanne Show » de 1997 à 2000.

En 2018, Barr a annoncé qu’elle et le casting original de « Roseanne » reviendraient pour une nouvelle saison de la série. Bien qu’elle ait été un succès, la série a été annulée après une saison après qu’un tweet raciste de Barr ait insulté la responsable gouvernementale Valerie Jarrett.

Barr a été marié à Bill Pentland de 1974 à 1990 et ils ont trois enfants : Jessica, Jennifer et Jake. Elle a été mariée à Tom Arnold de 1990 à 1994 et à Ben Thomas de 1995 à 2002. Barr et Thomas ont un fils nommé Buck. Elle a eu une fille à 18 ans, Brandi Brown, qu’elle a abandonnée pour adoption et avec laquelle elle a ensuite repris contact.

John Goodman

John Goodman était déjà un acteur à succès avant de décrocher le rôle de Dan Connor dans « Roseanne ». Tout au long de sa carrière, Goodman a été nominé pour sept American Comedy Awards, 11 Emmy Awards et cinq Golden Globes, avec des victoires dans les trois groupes.

Au cours de la série, il a également joué dans « Les Flintstones » et « The Big Lebowski », ainsi que dans de nombreux films des Coen Brothers, dont « Raising Arizona », « Barton Fink », « O Brother, Where Art Thought » et « Inside Llewyn Lewis ». « . Il a également joué dans « Blues Brothers 2000 », « Coyote Ugly », « The Emperor’s New Groove », « Storytelling », « Monster’s Inc. », « Beyond the Sea », « Cars » et « Evan Almighty ».

Plus tard, il est apparu dans « Speed ​​Racer », « Pope Joan », « La Princesse et la grenouille », « The Artist », « Argo », « Monster’s University », « The Monuments Men », « Trumbo » et « 10 Cloverfield ». Voie. » Il apparaît dans « The Connors » depuis 2018 et incarne le Dr Eli Gemstone dans « The Righteous Gemstones » depuis 2019.

Goodman a épousé Anna Beth Hartzog en 1989 et ils ont un enfant, Molly.

Laurie Metcalf

Laurie Metcalf a fait ses débuts au théâtre avant de jouer son rôle le plus reconnaissable, Jackie Harris, dans « Roseanne ». En tant qu’actrice, elle a remporté quatre Emmy Awards avec 12 nominations et deux Tony Awards avec quatre nominations, et elle a été nominée pour un Oscar, un BAFTA et trois Golden Globes.

Durant son passage dans la série, elle a également joué dans « Uncle Buck », « JFK », « Toy Story », « Scream 2 » et « 3rd Rock from the Sun ». À la fin de la sitcom, elle a commencé à jouer dans « Norm », de 1999 à 2000, puis dans « Treasure Planet », « Fun with Dick and Jane », « Meet the Robinsons » et « Georgia Rule ».

Dans les années 2000, elle revient sur scène, à Broadway et dans le West End, dans des pièces telles que « Three Tall Women » et « A Doll’s House, Part 2 ». Elle a également joué dans « Easy Money », « Toy Story 3 », « The McCarthys », « Getting On », « Lady Bird », « The Big Bang Theory », « Toy Story 4 » et « Somewhere in Queens ». Elle incarne Jackie Harris dans « The Connors » depuis 2018.

Metcalf a été marié à Jeff Perry de 1983 à 1986 et ils ont une fille nommée Zoe. Elle a été mariée à Matt Roth de 1993 à 2014 et ils ont eu trois enfants : Will, Mae et Donovan.

Sarah Gilbert

Le premier grand rôle de Sara Gilbert a été celui de Darlene Connor dans « Roseanne », qui lui a valu deux Emmy Awards. Après son passage dans la série, Gilbert a joué dans « The Big Tease », « High Fidelity », « Welcome to New York » et « Riding in Cars with Boys ».

Elle a continué à jouer à la fin de la série, apparaissant en tant qu’invitée dans un certain nombre d’émissions avant de jouer dans la sitcom de courte durée « Twins » et d’apparaître dans « The Class » et « ER » dans un certain nombre d’épisodes. Plus tard, elle est apparue dans des épisodes de « Web Therapy », « Bad Teacher », « The Big Bang Theory » et « Atypique ».

De 2010 à 2019, Gilbert a été co-animatrice de l’émission-débat de CBS « The Talk », qu’elle a également produite par la direction. Elle a quitté la série après sa neuvième saison. Plus récemment, elle est apparue dans « 80 for Brady » et dans le rôle de Darlene dans « The Connors ».

Gilbert est sorti avec sa co-star de « Roseanne », Johnny Galecki, lorsqu’elle était adolescente. Elle a entretenu une relation à long terme avec le producteur de télévision Ali Adler de 2001 à 2011 et ils ont eu deux enfants, Levi et Sawyer. Gilbert a été marié à Linda Perry de 2014 à 2019 et ils ont un fils, Rhodes.

Tom Arnold

Après avoir commencé comme écrivain sur « Roseanne », Tom Arnold s’est inscrit dans la série lors de sa deuxième saison après avoir entamé une relation avec Roseanne Barr. Parallèlement, il participe à une autre sitcom, « The Jackie Thomas Show », qui dure 18 épisodes.

« Au début, elle voulait que je joue le mari, mais je lui disais : « Je n’ai pas joué ». Ensuite, nous nous sommes couchés et j’ai dit ‘Je veux vraiment juste être écrivain' », a déclaré Arnold à Fox News Digital. « Vous voyez la réaction des gens, et on ne sait jamais. Même dans cette émission, j’ai travaillé six ans sur neuf. … Obtenir cinq ans est un grand accomplissement, mais en obtenir six… c’est une grosse affaire. … C’était le début un terrain pour tous ces gens formidables. »

Arnold a ensuite joué dans « Undercover Boss », « True Lies », « Tom », « Nine Months », « Big Bully », « McHale’s Navy », « Animal Factory », « Mr. 3000 » et « Happy Endings ». » Arnold a également joué dans « Pride », « Palo Alto, CA », « The Great Buck Howard » et « Madea’s Witness Protection ».

Plus tard, il a joué dans un certain nombre de films de Noël, dont « Une proposition de Noël », « L’aventure de Noël de Beethoven », « Une queue de mariage de Noël », « Noël froid », « Tout ce que je veux pour Noël » et « La bonne sorcière de Noël ». « . Plus récemment, il est apparu dans « Underdeveloped », « As Luck Could Have It » et « Abomination ».

Arnold a été marié à Barr de 1990 à 1994, puis à Julie Lynn Champnella de 1995 à 1999. Il a été marié à Shelby Roos de 2002 à 2008, puis à Ashley Groussman de 2008 à 2020. Lui et Groussman ont deux enfants, Jax et Quinn.

Alicia ‘Lecy’ Goranson

Alicia « Lecy » Goranson a fait ses débuts en incarnant Becky Connor pour les cinq premières saisons de « Roseanne ». Elle est apparue sporadiquement dans la série au cours des saisons 5 et 8, après avoir été remplacée pour les saisons 6, 7 et 9 pendant qu’elle poursuivait ses études au Vassar College.

Après son passage dans la série, elle est apparue dans « How to Make an American Quilt », « Boys Don’t Cry », « The Extra Man », « Buck Run » et joue Becky depuis 2018 dans « The Connors ».

Johnny Galecki

Johnny Galecki a eu de l’expérience à la fois à la télévision et au cinéma avant de rejoindre le casting de « Roseanne » dans sa quatrième saison, dans le rôle de David Healy. À cette époque, il est également apparu dans « Bean » et « I Know What You Did Last Summer ».

Plus tard, Galecki est apparu dans « Bounce », « Vanilla Sky », « Bookies », « Hancock » et « Table for Three ». De 2006 à 2019, Galecki a joué le rôle de Leonard Hofstadter dans « The Big Bang Theory », un rôle qui lui a valu des nominations aux Emmy et aux Golden Globes ainsi que six nominations aux SAG Awards.

Plus récemment, il est apparu dans « Rings », « A Dog’s Journey » et six épisodes de « The Connors ».

Galecki a un fils, Avery, avec l’actrice Alaina Meyer.

Michael Fishman

Michael Fishman a joué DJ Connor, le plus jeune membre de la famille, dans « Roseanne ». Il est ensuite apparu dans « Hey Arnold », « Seinfeld », « Little Bigfoot 2 : The Journey Home » et « Walker, Texas Ranger ».

Il a depuis joué dans « Undrafted », « Abducted by My Teacher: The Elizabeth Thomas Story » et « The Connors », dont il a quitté après la saison 4.

Fishman a été marié à Jennifer Briner de 1999 à 2019 et ils ont deux enfants, Aaron et Isabelle.

Natalie Ouest

La grande percée de Natalie West à Hollywood est survenue lorsqu’elle a été choisie pour incarner la meilleure amie et future belle-mère de Roseanne, Crystal Anderson-Connor, dans « Roseanne ». Elle a ensuite joué dans « Bushwhacked », « Life Sentence » et « Nate & Margaret ».

Plus récemment, elle est apparue dans le redémarrage éphémère de « Roseanne » et dans deux épisodes de « The Connors ».

Sarah Chalke

Sarah Chalke était nouvelle à Hollywood lorsqu’elle a été choisie pour remplacer Alicia Goranson dans le rôle de Becky dans les saisons 6, 7 et 9 de « Roseanne ». Elle est apparue dans de nombreux téléfilms pendant la série, avant de décrocher le rôle du Dr Elliot Reid dans « Scrubs », incarnant le personnage de 2001 à 2010.

Dans « Scrubs », elle est apparue dans quelques projets, dont « Cake » et « Mama’s Boy », et en tant que personnage récurrent dans « How I Met Your Mother ». Elle est également apparue dans « Mad Love », « Cougar Town », « Backstorm » et « Mother’s Day ». Chalke est revenu dans « Roseanne » dans le rôle d’Andrea pour son redémarrage en 2018, puis dans « Friends from College » et « Speechless ».

Plus récemment, elle a interprété des personnages dans « Paradise PD », « Dogs in Space » et « Rick and Morty », et a joué aux côtés de Katherine Heigl dans « Firefly Lane ».

Chalke était en couple avec Jamie Afifi de 2006 à 2022 et ils ont deux enfants, Charlie et Frankie.