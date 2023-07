RoseAnne Archibald, chef nationale évincée de l’APN, exhorte ses partisans à exiger sa réintégration

RoseAnne Archibald, l’ancienne chef nationale de l’Assemblée des Premières Nations (APN), demande à ses partisans de dire à leurs chefs et conseils respectifs de la réintégrer et de faire pression pour qu’une vérification judiciaire des finances de l’organisation aille de l’avant.

Elle en a fait la demande dans une vidéo publiée sur sa page Facebook lundi soir. Ce sont ses premiers commentaires depuis qu’elle a été évincée de son rôle la semaine dernière.

« Je ne veux pas être réintégrée à cause de mon ego. Je veux être réintégrée parce que j’ai une responsabilité sacrée que je dois assumer », a déclaré Archibald dans la vidéo enregistrée à l’intérieur de son véhicule à Vancouver.

Elle a déclaré que les chefs de l’APN « ignoraient les voies sacrées » et qu’ils avaient commis « l’un des actes les plus violents jamais commis contre une dirigeante autochtone des Premières Nations ».

Elle a été évincée la semaine dernière lors d’une assemblée virtuelle à laquelle ont participé 231 délégués, soit moins de la moitié des 634 Premières Nations éligibles. Il a vu 163 personnes voter pour adopter une motion de censure, 62 contre et 6 abstentions.

CBC News a obtenu l’accès à cette réunion après des demandes répétées d’accréditation. Il a été appelé pour traiter des conclusions d’une enquête sur cinq plaintes pour inconduite au travail déposées l’année dernière, qui a trouvé Archibald harcelé deux membres du personnel et a exercé des représailles contre tous les cinq.

Archibald qualifie l’enquête d’inconduite de « distraction »

Archibald a déclaré que les plaintes étaient politiques. « Ce recul que j’ai subi est dû au fait que je lutte contre la corruption à l’AFN depuis octobre 2020. C’est à ce moment-là que j’ai entendu parler pour la première fois d’irrégularités financières », a-t-elle déclaré. « Ne vous laissez pas berner par le [human resources] enquêtes. Ils sont une distraction de ce qui se passe réellement. »

L’APN est la plus grande organisation de défense des droits des Autochtones au Canada, représentant plus de 600 communautés des Premières Nations à travers le pays.

Regarder | Premiers commentaires de RoseAnne Archibald depuis le vote historique de l’APN : RoseAnne Archibald demande de l’aide pour être réintégrée en tant que chef national de l’APN Dans une vidéo publiée sur Facebook lundi, RoseAnne Archibald a déclaré que les chefs de l’Assemblée des Premières Nations « avaient ignoré nos voies sacrées » le 28 juin lorsqu’ils ont voté pour l’évincer de son poste de chef national. Archibald a appelé ses partisans à contacter leurs chefs et conseils respectifs pour demander sa réintégration en tant que chef national et pour plaider en faveur d’un audit médico-légal qu’elle avait précédemment réclamé dans les finances de l’APN sous ses prédécesseurs.

Archibald est un chef cri de la nation Taykwa Tagamou en Ontario qui est entré pour la première fois sur la scène politique nationale en 1989 en tant que jeune militant en grève de la faim contre le gouvernement progressiste-conservateur de Brian Mulroney. Elle est devenue la plus jeune et la première femme chef de sa communauté un an plus tard.

Elle a apporté cet avantage militant à son style politique, menant un blocus et une autre grève de la faim contre l’exploitation forestière sur le territoire de sa Première Nation en tant que chef en 2000.

Elle a remporté une élection de deux jours et cinq scrutins pour devenir la première femme chef nationale de l’APN en 2021 sur une plate-forme qui comprenait un engagement à nettoyer l’organisation.

Elle est maintenant le premier chef national officiellement démis de ses fonctions à mi-mandat.

Critique de la conduite d’Archibald

Judith Sayers, présidente du Nuu-chah-nulth Tribal Council, a déclaré à CBC News la semaine dernière qu’elle avait essayé de garder l’esprit ouvert après que des allégations d’inconduite au travail contre Archibald ont commencé à faire surface, mais il y avait une limite.

« Il y a eu juste un moment où nous savions que les choses n’allaient tout simplement pas changer avec elle », a déclaré Sayers. « Son besoin d’aller dans les médias, son besoin de se battre dans un espace public, au lieu de travailler, d’essayer de travailler avec les chefs régionaux, avec les chefs de tout le pays. »

Sayers, qui était un électeur par procuration, a déclaré que c’était une décision difficile de voter oui pour retirer Archibald, pour qui elle a dit qu’elle avait toujours beaucoup de respect.

Les chefs régionaux qui ont pris la parole lors de la réunion du 28 juin ont également exprimé leur déception face à la conduite d’Archibald.

« Le vote que nous organisons aujourd’hui n’a rien à voir avec le sexe », a déclaré le chef régional de la Nouvelle-Écosse Paul (PJ) Prosper lors du rassemblement virtuel. « Cela a tout à voir avec les actions, la compétence et la performance du chef national. »

Mais Prosper a reconnu que le différend sur la gouvernance avait nui à l’organisation, affirmant que le faible taux de participation envoyait un message fort de la part d’une majorité silencieuse de chefs.

« Ce sont eux qui en ont complètement marre des actions du chef national », a-t-il déclaré. « Le chef national a créé un embarras national. »

Mais d’autres ont blâmé l’assemblée elle-même.

Jeffrey Copenace, chef des Ojibways d’Onigaming en Ontario, un fervent partisan d’Archibald, s’est prononcé contre les dirigeants régionaux.

« Ce n’est pas ainsi que les Anishinaabe font des affaires », a-t-il déclaré. « C’est une honte pour le pays. »