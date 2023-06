Rose Zhang devient la première joueuse depuis 1951 à remporter le titre lors de ses débuts à la LPGA | Nouvelles du golf

Rose Zhang tient le trophée après avoir remporté le Mizuho Americas Open

Rose Zhang a connu un début de carrière professionnel de rêve avec une victoire lors de sa première épreuve à l’Open des Amériques de Mizuho.

Zhang, qui n’a rejoint les rangs payés qu’il y a neuf jours, a battu Jennifer Kupcho au deuxième trou d’un barrage après que la paire eut terminé à égalité à neuf sous la normale au Liberty National Golf Club.

Kupcho a fixé l’objectif du club-house après un 69 de clôture et Zhang a dû égaliser le 18 pour gagner en temps réglementaire, mais a trouvé un bunker sur le tee et n’a pas pu monter et descendre du green.

L’Américain de 20 ans est le premier joueur à s’être imposé sur le circuit de la LPGA à ses débuts professionnels depuis Beverly Hanson en 1951.

« Que se passe-t-il? Je n’arrive pas à y croire », a déclaré Zhang après que deux putts pour le par sur le deuxième trou des barrages aient suffi à battre Kupcho.

« C’était la semaine dernière quand j’ai gagné les NCAA avec mes coéquipiers. Devenir professionnel et venir ici, c’est tout simplement incroyable. »

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Zhang a confirmé qu’elle deviendra membre du circuit de la LPGA qui accompagne la victoire – après avoir terminé sa finale à Stanford et déménagé la semaine prochaine.

« Je comprends qu’il va y avoir beaucoup de bosses sur la route et je m’attends à beaucoup d’obstacles », a-t-elle déclaré. « Mais je pense que ce n’est que le début. Ce n’est qu’un tremplin.

« C’est fou que ce soit ma première victoire, déjà ma première victoire professionnelle, mais il ne fait aucun doute qu’il se passera beaucoup plus de choses sur la route.

« Je vais juste continuer à apprendre dans les cordes. »

Zhang a passé un record de 141 semaines au sommet du classement amateur féminin, dépassant le précédent record de 135 établi par l’Irlandaise Leona Maguire.

Elle est devenue la première joueuse féminine à remporter deux titres individuels de la NCAA après sa défense de titre réussie fin mai, une victoire qui l’a vue dépasser le nombre de victoires que Tiger Woods a remportées à Stanford.

Zhang a également remporté l’Augusta National Women’s Amateur en avril et l’US Women’s Amateur il y a deux ans, tout en aidant les États-Unis à remporter la Curtis Cup contre la Grande-Bretagne et l’Irlande en 2021 et 2022.