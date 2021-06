Rose McGowan plaide pour #FreeBritney dans l’émission Tucker Carlson — RT USA News

Le contrôle abusif de la chanteuse Britney Spears par son père n’est pas sans rappeler ce que les puissants prédateurs sexuels font à leurs victimes, a déclaré l’icône du mouvement MeToo, Rose McGowan, dans une interview avec l’animateur de Fox News, Tucker Carlson.

L’actrice et militante s’est adressée au réseau conservateur pour plaider en faveur de la tentative de Spears de renverser sa tutelle. La mégastar des années 1990 n’a pas été en mesure de contrôler sa vie personnelle et financière depuis 2008. Après un placement involontaire dans un service psychiatrique, un tribunal a donné à son père, Jamie Spears, et à l’avocat Andrew Wallet le contrôle de ses actions et de sa succession de plusieurs millions de dollars.

McGowan fait partie des nombreuses personnes qui ont longtemps perçu l’arrangement comme louche et exploiteur. Cette semaine, leurs inquiétudes pour Spears étaient justifiées après qu’elle a comparu devant un tribunal pour expliquer comment elle avait menti à ses fans et à elle-même qu’elle allait bien, et qu’en réalité, elle est « en état de choc, » « traumatisé » et « si en colère que c’est fou. »

« Je comprends ce genre de rage » a déclaré McGowan sur Fox News. « J’ai été le premier à parler d’Harvey Weinstein et de ce genre de maladie », faisant référence au producteur hollywoodien autrefois puissant qui a été reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle l’année dernière. Celui de Weinstein était sans doute le scalp le plus médiatisé collecté par le mouvement MeToo contre les agresseurs sexuels dans l’industrie du divertissement, dans lequel McGowan était une voix de premier plan.

« Hollywood et la machine médiatique sont pourris jusqu’à la moelle », et Spears n’est qu’une autre victime de l’élite qui traite les individus comme des biens jetables, a déclaré McGowan à Carlson. Le chanteur a enduré un « étrange forme d’oppression », se voir refuser la liberté par sa famille qui profite volontiers de son talent, a-t-elle déclaré.

Alors que nous avons tous été divertis par Britney Spears, elle a été torturée.

Pendant qu’elle était conservatrice, Spears a poursuivi sa carrière d’interprète. Elle a eu une résidence de concerts de quatre ans à Las Vegas, a continué à enregistrer et a fait une tournée en 2018. Les fans se sont demandé comment en même temps elle pouvait être considérée légalement incapable de prendre soin d’elle-même. Lors de sa comparution mercredi devant le tribunal, elle a déclaré que la tournée lui avait été imposée, car elle a énuméré ses nombreux griefs et a déclaré que sa vie ressemblait à celle d’une esclave.

La situation douteuse a été mise en évidence plus tôt cette année dans un documentaire du New York Times intitulé « Framing Britney Spears ». Avant sa comparution devant le tribunal, le journal a rapporté, citant des documents judiciaires, qu’elle essayait discrètement de s’en sortir depuis au moins 2014, tout en exprimant publiquement son contentement.





L’interview de McGowan a été saluée par beaucoup, mais certaines personnes ont contesté la plate-forme qu’elle a utilisée. Alors que ‘Tucker Carlson Tonight’ est l’une des émissions les plus populaires parmi les téléspectateurs conservateurs, beaucoup à gauche considèrent ses positions odieuses et l’accusent de diviser l’Amérique à des fins personnelles.

Un défenseur des droits des femmes ne devrait pas « insuffler de l’oxygène dans des trous ** misogynes et avides d’argent qui soutiennent les systèmes qui oppriment les femmes » une personne mentionné. Un autre a déclaré qu’ils avaient transmis l’interview parce que « je déteste Tucker Carlson plus que j’aime Rose McGowan. »

Une indignation similaire a suivi la précédente apparition de McGowan sur Fox News, au cours de laquelle elle a déclaré que les politiciens des deux côtés tentaient de laver le cerveau des partisans à la manière d’une secte.





