La militante sans fioritures Rose McGowan a réussi à exaspérer les vrais croyants démocrates en allant sur Fox News et en disant qu’ils étaient dans une secte. Les campeurs bleus se sont précipités pour expliquer comment les républicains étaient pires, manquant ou ignorant son point.

McGowan, une ancienne actrice et une voix de premier plan du mouvement MeToo il y a quelques années, a subi son dernier barrage de tweets indignés de la part des démocrates mardi. L’invite a été son apparition sur Fox News, qu’elle a utilisée pour expliquer pourquoi elle pense que certains démocrates vivent dans une secte sans s’en rendre compte.

«J’ai grandi dans une secte. C’était un culte très célèbre appelé «Enfants de Dieu», et cela m’a donné une superpuissance ». dit-elle, expliquant son point de vue. «Cela m’a donné la possibilité de voir le contrôle et la machine de propagande, en particulier aux États-Unis, pour ce que c’est et comment cela nuit aux gens. Et comment la gauche peut nuire aux gens autant que la droite, si elle y va très, très profondément et ignore tous les autres aspects de la réalité.

Et je crois que les démocrates sont plus particulièrement dans un culte profond qu’ils ne connaissent vraiment pas et dont ils ne sont pas vraiment conscients.

McGowan a ajouté qu’elle considérait les politiciens démocrates comme les gardiens d’un système qui « Bénéficie si peu. » Ils « se faire passer pour les aides » tout en bouc émissaire des républicains obstructionnistes pour un manque de changement significatif, ce qui, selon elle, les démocrates sont en fait très bien.





«Je vais avoir beaucoup de haine pour être sur Fox News. C’est juste un fait » elle a prédit. «Je dirais: regardez votre système de croyance et soyez libre. Vous pouvez toujours croire en la partie en laquelle vous voulez croire, mais pas à la limite où cela en fait, vous ne pouvez donc pas avoir de conversation humaine avec l’autre personne.

Et prévisible en tant que montre suisse, les réprimandes sont arrivées. Les gens sur Twitter se sont précipités pour réprimander McGowan, disant à quel point elle avait tort d’appeler les démocrates une secte et, pour une raison quelconque, de les mesurer contre les républicains.

D’autres ont vanté défensivement les politiques de Joe Biden comme radicalement transformatrices. «Les démocrates adoptent unilatéralement une législation visant à réduire la pauvreté des enfants de moitié et travaillent sur la politique la plus axée sur le climat que l’Amérique ait jamais eue», un commentateur mentionné.

Ironiquement, cela met en évidence un point de critique populaire de la gauche contre l’administration américaine en place: ce n’était pas assez audacieux pour éradiquer la pauvreté des enfants dans le pays le plus riche du monde, mais cela convient tout à fait à la recherche de dépenses militaires record.

Dans des publications de suivi sur le compte Twitter de McGowan, elle a attiré l’attention sur la façon dont ses détracteurs avaient choisi de passer à côté de l’argument qu’elle voulait faire valoir sur la division politique aux États-Unis.

« Les deux côtés sont tellement f *** ed … les deux côtés des médias, » songea-t-elle. Le fait que Fox News, une chaîne que les démocrates aiment voir comme l’ennemi, la laisse passer à l’antenne pour transmettre le message était «extraordinaire», a-t-elle ajouté.

L’explication, sans surprise, n’a pas bien touché le public visé. « Non, ils vous ont utilisé, » rétorqua Keith Olbermann, un maître des déclamations jamais-Trump en colère. «Si vous ne pouvez pas faire la différence entre le culte républicain de la mort et les démocrates, permettez-moi de résumer pour vous: vous êtes plein de merde. Et bloqué. «

McGowan semble être portant ce licenciement particulier comme un insigne d’honneur.

