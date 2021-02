Rose Leslie donne naissance et accueille son premier bébé avec Kit Harington

Kit Harington et Rose Leslie a eu un bébé à venir – et maintenant le petit est là.

Le Jeu des trônes alun et Mort sur le Nil star sont officiellement parents après avoir accueilli leur premier enfant ensemble. Harington et Leslie ont confirmé la nouvelle en sortant avec leur nouveau-né à Londres le 16 février. Son représentant le confirme également à E! News que le couple a accueilli un petit garçon et qu’ils sont « très très heureux! »

En septembre 2020, l’actrice a fait ses débuts avec sa bosse de bébé grandissante lors d’une séance photo pour le magazine numérique britannique FABRIQUER, confirmant simultanément que le couple avait un bébé en route. Bien que la nouvelle maman ne divulgue pratiquement aucun autre détail, elle a brièvement évoqué la vie de leur manoir Tudor de week-end à East Anglia.

«Quelle belle chose de pouvoir courir à la campagne et récupérer», a-t-elle déclaré au site Web. « C’est un grand privilège d’être entouré de verdure, de chants d’oiseaux et de haies, et de nos charmants voisins. C’est tellement paisible. »

Un mois plus tard, Leslie a de nouveau parlé des nouvelles du bébé du couple privé. « Je suis ravie de m’attendre », a-t-elle dit Le New York Post, « et j’ai hâte de rencontrer le nouveau membre de notre famille! »