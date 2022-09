Rose Lavelle mène l’attaque fluide de l’USWNT dans la victoire malgré le fait que le Nigeria a réussi une impressionnante séquence de blanchissages

Rose Lavelle a marqué le but du feu vert et l’équipe nationale féminine des États-Unis a remporté son 13e match consécutif avec une victoire 2-1 sur le Nigeria mardi soir à Audi Field à Washington, DC L’USWNT a également bénéficié d’un but contre son camp pour prolonger l’invincibilité de l’équipe. séquence sur le sol américain à 71 matchs.

Les équipes se sont rencontrées pour la première fois samedi à Kansas City, Kansas, et les États-Unis ont remporté une victoire 4-0. Le Nigeria manquait de six partants en raison de blessures et de problèmes de visa. Le but contre son camp a donné une avance rapide aux États-Unis à la 24e minute, mais le Nigeria a égalisé sur le score d’Uchenna Kanu après la pause.

C’était le premier but que les États-Unis ont abandonné cette année. Le but a également mis fin à une séquence de neuf jeux blancs consécutifs pour les Américains.

Les États-Unis ont repris les devants grâce au but de Lavelle sur un centre de Megan Rapinoe à la 66e minute. C’était le quatrième but de Lavelle cette année.

Après le match, les femmes américaines et leurs homologues masculins ont officiellement signé les conventions collectives conclues en mai avec US Soccer qui accordent aux joueurs des deux côtés un salaire égal.

1. Lavelle mène une attaque plus fluide

Là où va Rose Lavelle, le succès suit. Mardi, cela signifiait de vastes zones du terrain – pas exactement sa position la plus idéale. Tout était par conception, cependant. Lavelle a commencé le match dans le rôle de n ° 10, celui qu’elle détient depuis un certain temps dans la formation de départ des États-Unis.

Mais mardi – un peu comme lors de la victoire 4-0 de samedi – Lavelle a dérivé vers le côté droit de l’USWNT pour occuper l’espace dégagé par l’ailier Sophia Smith. Les mouvements sont intentionnels et ils rendent l’USWNT extrêmement difficile à défendre. Le premier but des États-Unis à la 24e minute était officiellement un but contre son camp, mais une fois de plus, il s’agit d’un jeu patient, dont Lavelle a été le catalyseur. Dans les instants qui ont précédé ce but, Lavelle a trouvé à plusieurs reprises de l’espace à exploiter sur ce côté droit alors que Smith surchargeait les zones centrales et faisait brouiller la ligne arrière relativement inexpérimentée du Nigeria.

Lavelle a été récompensée à la 66e minute lorsqu’elle a marqué un match gagnant spectaculaire, une tête plongeante qui l’a forcée à se contorsionner pour un ballon servi derrière elle. Ce n’était pas la première tête plongeante de Lavelle de l’année, ni la première fois qu’elle était au centre de l’attaque de l’USWNT. Lavelle dans de larges zones était autrefois considérée comme un problème, un gaspillage d’un talent de milieu de terrain central épinglé sur la ligne de touche. C’était une explication majeure de son étrange saison 2020-21 à Manchester City. Là-bas, on lui a souvent demandé de jouer en tant qu’ailier.

Dans ce système pour l’USWNT, elle est la n°10 qui est incitée à surcharger les canaux larges. Elle le fait avec beaucoup de succès.

2. Impressionnante séquence de blanchissage cassée

La séquence de neuf matchs consécutifs de blanchissage de l’USWNT s’est terminée de façon spectaculaire lorsque Uchenna Kanu, un remplaçant du Nigéria en seconde période, a martelé un tir dans le coin supérieur pour égaliser quatre minutes après la mi-temps. C’était le premier but accordé par l’USWNT en 880 minutes, à égalité pour la troisième plus longue séquence de l’histoire de l’équipe. Kanu s’est glissé derrière Sofia Huerta sur le côté droit des États-Unis et Huerta a mal joué le ballon traversant, lui permettant de tomber à Kanu pour le tir spectaculaire qui a échappé à Alana Cook en convalescence.

C’était une juste récompense pour une équipe nigériane qui est sortie dans une configuration plus offensive que lors de la défaite 4-0 de samedi contre les États-Unis. Cela a également servi de test de mentalité pour une ligne arrière relativement inexpérimentée. Cook a fait équipe avec Naomi Girma au centre alors que la capitaine Becky Sauerbrunn est passée sur le banc pour ce match, tandis que Huerta et Emily Fox ont conservé leur rôle d’arrières latéraux.

Fox a bien fait défensivement alors que Michelle Alozie a tenté de combiner avec Ifeoma Onumonu sur le côté droit du Nigeria, et c’est Fox qui a joué le ballon en profondeur vers Mallory Pugh pour le premier but de l’USWNT à la 24e minute. Huerta a également continué à pousser haut le flanc opposé et à se combiner avec la ligne de front.

L’objectif de Kanu – et également la réponse à celui-ci – posera d’autres questions sur la ligne de départ idéale des États-Unis. Cook a été la partante aux côtés de Sauerbrunn, bien que Girma offre une gamme de passes plus large, comme en témoigne son implication dans ce premier but. Huerta continue de pousser haut signifie également plus de moments d’exposition pour Cook.

L’entraîneur-chef de l’USWNT, Vlatko Andonovski, a parlé de l’établissement de relations au sein des sous-groupes de l’équipe. La combinaison Cook-Huerta sur ce côté droit en fait évidemment partie.

3. Besoin d’un numéro 6 ? Sam Coffey est entré dans le chat

L’entraîneur-chef de l’USWNT, Vlatko Andonovski, a été interrogé la semaine dernière sur le nombre de milieux de terrain défensifs dont il pensait avoir besoin sur une liste de 23 joueurs pour la Coupe du monde. Sa réponse était effrontée : 2,5. Andonovski envisage d’avoir deux numéros 6 naturels et un autre joueur qui peut y jouer parmi plusieurs positions de milieu de terrain. Lindsey Horan est très probablement ce couteau utilitaire dans l’esprit d’Andonovski, après l’avoir essayée en tant que n ° 6 l’année dernière après que Julie Ertz se soit blessée.

Horan est une talentueuse milieu de terrain à double sens, mais la jouer en tant que n ° 6 faisait partie d’une performance d’équipe désastreuse lors du premier match olympique, une défaite 3-0 contre la Suède. Andi Sullivan est clairement le n ° 6 de départ à ce stade et à ce moment-là, et les plans futurs d’Ertz restent inconnus. Elle a récemment donné naissance à son premier enfant et n’est sous contrat avec aucune équipe professionnelle. Coffey peut donc intervenir à un rythme relativement rapide s’il y a un rôle de sauvegarde n ° 6 à gagner.

Elle a débuté mardi contre le Nigeria pour sa première sélection senior aux États-Unis, un peu plus de deux mois après avoir obtenu sa première convocation avant les qualifications pour la Coupe du monde (puis avoir rejoint l’équipe de qualification en tant que remplaçante pour blessure). Mardi, Coffey ressemblait à un naturel des deux côtés du ballon. Elle a eu quelques moments qui auraient pu être meilleurs, mais même dans ceux-là, elle a rapidement récupéré pour faire un tacle nécessaire ou revenir sur le ballon et relancer l’attaque. Tout bien considéré, elle a commencé à plaider sa cause.

Notes des joueurs

États-Unis: Casey Murphy, 6. Naomi Girma, 6. Alana Cook, 6. Sofia Huerta, 6. Emily Fox, 7. Sam Coffey, 7. Lindsey Horan, 7. Rose Lavelle, 8. Sophia Smith, 7. Mallory Pugh, 7. Alex Morgan, 6 ans.

Sous-titres : Megan Rapinoe, 7 ans. Hailie Mace, 6 ans. Ashley Hatch, 6 ans.

Nigeria: Chiamaka Nnadozie, 6. Osinachi Ohale, 7. Glory Ogbonna, 6. Toni Payne, 6. Blessing Demehin, 5. Michelle Alozie, 6. Christy Ucheibe, 6. Rofiat Adenike Imuran, 5. Onyi Echegini, 5. Rasheedat Ajibade, 6 .Ifeoma Onumonu, 7.

Sous-titres : Uchenna Kanu, 7 ans. Nicole Payne, 6 ans. Vivian Ikechukwu, 6 ans. Gift Monday, 6 ans. Amanda Mbadi, 5 ans.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Rose Lavelle, États-Unis

Lavelle est apparue partout dans la nuit et a été la joueuse du match avant même de marquer son grand vainqueur.

PIRE: Rofiat Adenike Imuran, Nigéria

A constamment lutté pour faire face à la surcharge Smith-Lavelle sur ce flanc.

Faits saillants et moments marquants

Il y avait un mode de célébration après le match avant la cérémonie de signature de la nouvelle convention collective.

Un moment historique pour le football à travers le monde. Signons !✍️ pic.twitter.com/bQNN4Pjuuq – Football américain (@ussoccer) 7 septembre 2022

Le capitaine parle. 🎤 pic.twitter.com/neuHkTNHSi — Équipe nationale féminine de football des États-Unis (@USWNT) 7 septembre 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– L’USWNT a concédé son premier but depuis le 9 avril, mettant fin à une séquence de 9 matchs blancs, qui était à égalité au 3e rang de tous les temps de l’histoire de l’équipe. Au cours de la séquence de 880 minutes, les États-Unis avaient dominé leurs adversaires 31-0 au cours de cette période.

– Près de 22 ans entre les buts du Nigeria contre l’USWNT – le dernier score des Super Falcons contre les États-Unis était une défaite 3-1 le 20 septembre 2000 aux Jeux olympiques.

– L’USWNT a maintenant une séquence de 13 victoires consécutives, la deuxième plus longue sous le manager Vlatko Andonovski (la plus longue était de 16 de novembre 2019 à février 2021).

Suivant

États-Unis: La prochaine étape sera un affrontement majeur le 7 octobre contre l’Angleterre, championne de l’Euro, à Wembley.

Nigeria: Une visite au Japon pour un match amical le 6 octobre.