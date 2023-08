Rose Lavelle écope d’un deuxième carton jaune et sera suspendue pour le prochain match de l’USWNT

Si les États-Unis accèdent aux huitièmes de finale, ce sera sans l’un de leurs meilleurs joueurs.

Rose Lavelle a écopé d’un carton jaune à la 39e minute de son dernier match du Groupe E contre le Portugal, mardi. Parce qu’elle a également reçu un carton jaune dans la seconde moitié du match nul de l’USWNT contre les Pays-Bas la semaine dernière, Lavelle se verra infliger une suspension automatique d’un match.

Le jeu s’est produit sur un défi autour du milieu de terrain. Lavelle a tenté de voler le ballon à plusieurs joueurs portugais avant de couper la jambe de Dolores Silva pour ramasser le carton jaune.

Rose Lavelle des États-Unis reçoit un carton jaune contre le Portugal et sera suspendue pour le prochain match si l’équipe avance.

Lavelle a été considérée comme l’une des meilleures joueuses américaines de la Coupe du monde jusqu’à présent, même si elle a quitté le banc avant mardi. Les États-Unis ont devancé leurs adversaires de deux buts avec Lavelle sur le terrain alors qu’elle assistait Lindsey Horan sur son but lors du match contre les Pays-Bas.

Les États-Unis sont entrés à la mi-temps à égalité 0-0 avec le Portugal, ce qui serait assez bon pour l’aider à se qualifier pour les huitièmes de finale. Cependant, il terminerait deuxième du jeu de groupe alors que les Pays-Bas détiennent un 5-0 sur le Vietnam à la mi-temps pour prendre la tête du groupe E.

Une victoire ou un match nul enverrait automatiquement les États-Unis au tour à élimination directe.

