Rose Lavelle de l’USWNT : Mon jeu dans mes mots

C’est une agréable matinée de mi-mai dans un quartier branché de Seattle, sur le genre de bloc avec de vastes allées, plusieurs cafés élégants et un studio de pilates. A l’intérieur du studio de pilates attend la star de l’équipe nationale américaine Rose Lavelle, ainsi qu’une équipe de sponsors, ses agents et, bien sûr pour ce type de journée, un photographe.

Lavelle est une star de l’USWNT mais, au centre de tout cela, elle ne semble pas graviter vers les projecteurs. Son attitude terre-à-terre et son humour aident à atténuer la maladresse d’une journée trop chorégraphiée – Allez ici, restez là, posez pour cette photo, d’accord maintenant dites quelques mots, posez à nouveau, inclinez vos épaules s’il vous plaît, d’accord super encore une fois, d’accord maintenant passons à l’endroit suivant.

La rééducation et la récupération de Lavelle sont actuellement au centre de nos préoccupations. Elle a joué pour la dernière fois dans un match début avril et n’est pas encore revenue sur le terrain.

Au moment de l’interview, on pensait que Lavelle était sur le point de revenir sur le terrain après ce qui avait été initialement décrit en avril par l’entraîneur-chef de l’équipe nationale Vlatko Andonovski comme un « coup » six semaines auparavant. Moins d’une semaine après l’interview, l’entraîneur-chef d’OL Reign, Laura Harvey, a déclaré que Lavelle avait subi un revers dans sa récupération.

La coupe du monde commence dans un mois.

Les fans craignent que la place de Lavelle au tournoi soit en danger, quatre ans après que Lavelle soit passée de talent montant à une véritable star et favori des fans, marquant lors d’une finale de Coupe du monde en route vers l’USWNT ajoutant une quatrième étoile d’or au-dessus de leur crête.

L’athlétisme a demandé à Lavelle de décomposer un échantillon de moments de sa carrière, grands et petits.

But, finale de la Coupe du monde 2019

ROSE. LAVELLE. 🌹🇺🇸 Un bel effort en solo double le @USWNTest en tête dans le #FIFAWWC final! pic.twitter.com/ToznvQiuxb – Football FOX (@FOXSoccer) 7 juillet 2019

Bien que les aides à la talonnade (plus de détails ci-dessous) et les montages de dribbles capturent le mieux l’essence du profil de Lavelle, son but contre les Pays-Bas lors de la finale de la Coupe du monde 2019 est son plus grand moment.

Se lasse-t-elle parfois de répondre aux mêmes questions sur le même objectif ?

« Je veux dire… » dit Lavelle en s’arrêtant de rire. « C’est marrant. C’est évidemment un grand objectif, mais comme, c’est un objectif.

Faisons rouler la bande.

Mené 1-0 dans cette finale de Coupe du monde, Lavelle récupère le ballon dans l’espace dans un rare moment de transition offensive. Les Pays-Bas ont fait un excellent travail pour limiter son espace, dit Lavelle.

Conduisant vers la ligne de fond avec Alex Morgan devant à gauche de Lavelle, les défenseurs centraux néerlandais continuent de battre en retraite et se concentrent sur la coupure des voies de dépassement. Lavelle continue de prendre de l’espace jusqu’à ce qu’elle se dirige vers la surface de réparation et décide de saisir l’occasion sur elle-même et de tirer.

« Alex attire ce défenseur pour qu’ils ne me marchent pas dessus. » dit Lavelle. « Quand je dribblais, j’attendais que le centre me recule pour que je puisse le glisser à Alex. De toute évidence, Alex Morgan à cet endroit sur son pied gauche est si dangereux qu’ils étaient soucieux de défendre cela. Puis j’ai pensé ‘oh, elle ne marche pas. Je suppose que je vais tirer ? J’attendais que l’un d’eux fasse un pas.

Lavelle a enfoui son tir dans le coin inférieur alors qu’elle tombait. Elle a sauté pour célébrer avec Morgan et Rapinoe, puis a couru sur la touche pour que toute l’équipe puisse faire partie des célébrations.

La milieu de terrain a fait irruption dans l’équipe nationale en 2017 mais s’est annoncée à la Coupe du monde deux ans plus tard. Elle a commencé six matchs au tournoi et a remporté le Ballon de bronze, remis au troisième meilleur joueur de la Coupe du monde.

« Cette Coupe du monde, toute ma pensée était que je ne voulais pas tout foutre en l’air pour l’équipe », a déclaré Lavelle. « J’étais tellement nerveux, je ne savais pas à quoi m’attendre. Je voulais juste faire mon travail, ne pas trop compliquer les choses, m’en tenir à ce que j’avais à faire. Honnêtement, j’étais juste plus soulagé que nous ayons marqué un deuxième but.

Passes décisives en talonnade contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica

La synthèse la plus succincte des talents de Lavelle sur le terrain est peut-être que lorsque vous recherchez une aide à la talonnade, il existe plusieurs options. La première de ces options présentées est contre la Nouvelle-Zélande en janvier de cette année.

Dans le clip, Lavelle reçoit une passe progressive dos au but. Un défenseur fait pression sur sa gauche lors de sa première touche, un deuxième défenseur s’élève de la ligne de fond pour essayer de récupérer le ballon également. Cela crée de l’espace derrière. Entre sa première et sa deuxième touche, Lavelle regarde dans cette direction pour traiter les informations qui se déroulent autour d’elle.

Elle ne fait même plus allusion dans cette direction. Une seconde plus tard, après une touche arrière pour éloigner davantage les défenseurs de l’espace derrière, Lavelle serpente une talonnade sans regard à travers le ballon à Alex Morgan qui enterre la chance.

« Vous savez ce qui est drôle ? Ce jeu là, je l’ai eu de Pinoe (Megan Rapinoe) », a déclaré Lavelle. « Je me souviens de l’avoir regardée au lycée et elle a fait ça, j’ai pensé ‘c’était plutôt cool.’ Je me souviens d’être allé à un entraînement au lycée après ça et d’avoir essayé, ça a marché. Comme, oh, c’est tellement malade. Pinoe ne sait même pas qu’elle m’a appris ça.

La deuxième aide à la talonnade – contre le Costa Rica en juillet 2022 – est un peu plus simple, ne serait-ce que parce que Lavelle la rend simple. L’USWNT récupère le ballon dans le dernier tiers et le duel roule vers Lavelle en tête du 18 avec son dos au but. Encore une fois, elle a vu la course de Mallory Swanson une touche avant de faire la passe, ajoutant une autre couche de tromperie.

Cela semble simple parce que, comme le dribble, le tir et le fitness, c’est une compétence pratiquée.

« En grandissant, j’ai toujours aimé le côté créatif du jeu », a déclaré Lavelle. « Pouvoir pratiquer des mouvements et des trucs comme ça – aller toujours sur YouTube pour rechercher des » mouvements de football sympas « – j’ai pensé que c’était tellement amusant. Ensuite, j’irais dans mon jardin et je ferais semblant de le faire. Je ne sais pas, ça fait partie du jeu que j’ai toujours trouvé vraiment amusant.

Jouer avec ce genre de liberté créative se mérite.

« J’ai la liberté de le faire, mais je dirai que lorsque je ne le connecte pas, je me sens vraiment stupide », a déclaré Lavelle. « Je sais qu’il y a des gens qui pensent ‘Allez, jouez simplement.’ Mais les moments où ça se détache? C’est vraiment efficace.

Dribble, passe en profondeur contre l’Espagne

Dans ce jeu, l’USWNT récupère un lancer juste devant le milieu de terrain sur la ligne de touche droite, et environ huit secondes plus tard, place le ballon dans une position de croisement privilégiée sur le canal gauche de la surface de réparation de 18 verges.

Lavelle lance une passe lors de sa première touche, se déplaçant déjà pour trouver un nouvel espace.

Elle récupère le ballon avec trois défenseurs espagnols qui se rapprochent et slalom vers la sécurité.

« Honnêtement, c’est juste un sentiment, pas une pensée », dit Lavelle lorsqu’on lui a demandé comment elle s’était sortie de cette situation. « Je ne pense pas à ce moment-là. Quand je joue de mon mieux, je suis fluide. Je fais juste ce que je ressens, je trouve l’espace naturellement.

Une partie subtile du jeu est le timing de la passe traversante. Lavelle tient juste un battement assez longtemps pour que l’arrière latéral adverse tombe pour protéger l’espace central. Cela permet à la passe de frapper le coureur dans la foulée, qui peut jouer un centre pour la première fois avec de l’espace.

« Je n’ai pas vraiment de bonne explication à cela », dit-elle à propos du timing en riant. « C’est ressentir le jeu, pas y penser. »

Dribble contre la Russie

Lavelle ne se fait pas autant de fautes qu’on pourrait s’y attendre pour une joueuse avec sa capacité de dribble. C’est quelque chose qu’elle reconnaît au fur et à mesure que sa carrière progresse.

De retour en 2017 lors d’un match amical contre la Russie, Lavelle époussette un défenseur près du drapeau de coin et en affronte un autre dans la surface de réparation. Une noix de muscade rapide la rapproche du but, où un troisième défenseur trébuche avec un défi maladroit. Lavelle reste debout, mais perd le contrôle total. Un quatrième défenseur repousse enfin le ballon.

« Ugh, j’aurais dû tomber là », a déclaré Lavelle. « J’aurais dû prendre la faute. »

« Je ne pense jamais ‘comment puis-je tirer la faute?’ J’en ai besoin », a ajouté Lavelle. « Pinoe va me crier dessus, genre, ils vous encrassent ! Descendre! Mais je pense toujours que si je peux atteindre le ballon, j’essaie de rester debout, mais je dois être meilleur. Si je me fais pincer les talons et que ça va me faire tomber, c’est bon de tomber !

Ce jeu est venu juste un mois après que Lavelle a fait ses débuts à l’USWNT. Il était clair qu’elle avait quelque chose de différent à offrir au groupe, ce clip en était un microcosme avec des dribbles alléchants et des capacités techniques.

Lavelle a depuis accumulé 88 sélections en équipe nationale et espère en ajouter d’autres le mois prochain.