Rose Ladies Series: Liz Young remporte une victoire à deux coups à Woburn dans la deuxième épreuve de l’année | Actualités du golf

Liz Young a remporté une victoire à deux coups à Woburn

Liz Young a remporté un premier titre de la Rose Ladies Series avec une victoire de deux coups dans la deuxième épreuve de la saison à Woburn.

Young, qui a eu l’idée originale d’organiser un tournoi pendant la pandémie de Covid-19 l’été dernier avant que la série ne reçoive le soutien de Justin et Kate Rose, a été le seul joueur à ne pas finir au-dessus de la normale lors d’une journée difficile pour marquer sur la duchesse. Cours.

La joueuse du Ladies European Tour a mélangé trois birdies avec autant de bogeys sur son chemin vers un niveau par 72 jeudi et un objectif de club-house qui n’a pas été égalé, lui assurant le premier prix de 10000 £ devant Meghan MacLaren et Chloe Williams.

Young a terminé troisième de l’Ordre du mérite lors de la campagne de la Rose Ladies Series 2020

Young a posté des birdies dos à dos de chaque côté des bogeys aux deuxième et cinquième sur son chemin pour atteindre le virage en 36, avant de répondre à un tir perdu au 14e en faisant un birdie avant-dernier trou et en établissant un total de victoires.

MacLaren – une gagnante à Moor Park lors de la série inaugurale en 2020 – a réussi un birdie à deux de ses trois derniers trous pour s’asseoir à égalité deuxième aux côtés de Williams, qui s’est remise de trois tirs au-dessus de ses deux premiers trous pour revenir à deux.

Meghan MacLaren a mélangé trois birdies avec cinq bogeys lors de sa ronde

Laura Fuenfstueck a rebondi de cinq ans après 13 trous pour birdie les 14 et 16 et terminer dans une part de quatrième avec Whitney Hillier et Frida Gustafsson Spang, qui a menacé la tête jusqu’à deux bogeys tardifs, tandis que Lydia Hall du Pays de Galles était un autre coup retour après avoir été incapable de construire sur un démarrage rapide.

Hall avait deux sous après six trous mais a laissé tomber un tir au septième et a ensuite fait quatre bogeys dans un tronçon de cinq trous sur son dos neuf, avec un défaut au 17e la repoussant à quatre aux côtés de Rachael Goodall, Annabel Dimmock et Gabrielle MacDonald.

La gagnante de la semaine dernière, Gabriella Cowley, a bogeyé ses trois derniers trous pour inscrire un cinq sur 76 et terminer à égalité 11e, tandis que Dame Laura Davies a terminé avec une part de 20e après un sept plus de 79.

Brokenhurst Manor accueillera le prochain événement le 13 mai avant un voyage au Berkshire le 21 mai, les Rose Ladies Series prenant ensuite une pause de trois mois pour le début de la saison du Ladies European Tour.

Les moments forts de chaque événement de la Rose Ladies Series cette saison seront disponibles à partir du week-end suivant sur Sky Sports Golf, Sky Sports On Demand et la chaîne YouTube Sky Sports Golf.